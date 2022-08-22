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Роскомнадзор призвал книготорговцев исключить из продажи пропагандирующую ЛГБТ литературу

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Роскомнадзор призвал исключить из продажи литературу, популяризирующую «нетрадиционные сексуальные отношения». С соответствующим предложением ведомство обратилось в Российский книжный союз.

Shutterstock.com
Роскомнадзор

О предложении исключить из продажи пропагандирующую ЛГБТ литературу, цитата по ТАСС:

Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с просьбой рассмотреть возможность исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования книжной отрасли. […] Для пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Отдельно в Роскомнадзоре заявили, что распространение пропаганды ЛГБТ-отношений «в любом виде» не соответствует «традиционным ценностям российского общества», а также, по мнению сотрудников ведомства, представляет опасность не только для несовершеннолетних, но и для всего общества. На сегодняшний день в России запрещена пропаганда ЛГБТ среди детей, однако новые поправки в ряд законов, в случае их принятия, пропишут ответственность за пропаганду среди людей всех возрастов.

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