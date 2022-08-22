Роскомнадзор призвал книготорговцев исключить из продажи пропагандирующую ЛГБТ литературу

Роскомнадзор О предложении исключить из продажи пропагандирующую ЛГБТ литературу, цитата по ТАСС: Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с просьбой рассмотреть возможность исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования книжной отрасли. […] Для пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Отдельно в Роскомнадзоре заявили, что распространение пропаганды ЛГБТ-отношений «в любом виде» не соответствует «традиционным ценностям российского общества», а также, по мнению сотрудников ведомства, представляет опасность не только для несовершеннолетних, но и для всего общества. На сегодняшний день в России запрещена пропаганда ЛГБТ среди детей, однако новые поправки в ряд законов, в случае их принятия, пропишут ответственность за пропаганду среди людей всех возрастов.