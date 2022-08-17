Ваби-саби, уцукусий и кансо: Как научиться понимать красоту и искусство, как японцы?

Если скандинавские варианты поиска гармонии в жизни с хюгге не совсем ваше, есть и восточная версия. Родившаяся в Токио лингвист Мари Фудзимото рассказывает в своей книге «Японское искусство гармоничной жизни» о 43 базовых ценностях культуры ее страны, которые помогают понять себя, стать ближе к природе, примириться с течением времени и улучшить отношения с близкими. Публикуем отрывок из нее — про созерцание красоты.
Красота
Умение ценить утонченность недосказанности и благоговение перед тем, что эфемерно.
О красоте
Краткий миг тишины.
Точка в пространстве и времени, где то, что вы чувствуете, не поддается описанию, выходит за рамки любых возможных объяснений.
Если бы речь шла о красоте в западном понимании, описать ее было бы гораздо проще. Рассуждать о философии и различных концепциях можно часами.
Но эта красота стоит особняком.
Эстетику, которая настолько вплетена в повседневность,
Куда сложнее выразить в словах.
В центре фотографии Масао Ямамото — неясная, размытая в движении фигура. Краткий миг тишины. Над этой фигурой, устроившись на ее протянутой руке, сияет неправдоподобно огромная луна.
Яркий свет луны, нависающей над фигурой, придает ее динамичности особую выразительность, а вибрирующая энергия, исходящая от фигуры, подчеркивает неподвижность луны. Вместе они пребывают в почти идеальной гармонии — две совершенно разные сущности в одном пространстве.
Эта красота поражает своей хрупкостью.
Режиссер просит актрису, которой не удается заплакать, представить себе момент, когда слезы вот-вот готовы пролиться.
Поймай этот миг. Задержись в нем. Вот и все.
В паузах — тишина.
Читаю Басё в поезде: несколько кратких строк вмещают в себя целую жизнь.
«Сакуры лепестки — отблески прожитых лет».
Трепет красоты, точность простого высказывания, а в промежутках — биение сердца.
Вздох.
Пауза.
Красота хайку Басё — в недосказанности.
Тишина.
Там, где обрывается каждая короткая строка, Сердце замирает,
понимая.
Ваби-саби
Концепция ва́би-са́би исходит из того, что ни одно живое существо не может быть ни совершенным, ни бессмертным. Она складывается из двух взаимодополняющих понятий. Первое, ваби, — это внутренний поиск красоты и удовлетворенности в несовершенстве. Второе, саби, — очарование старины, той ветхости и изношенности, которые появляются с течением времени. Вместе же эти два слова означают принятие эфемерности всего существующего: умение ценить мимолетность и с почтением относиться ко всем трещинкам, щербинкам и другим отметинам, которые напоминают о прошедших годах и бережном обращении.
Если говорить об эстетике этого осознания, связанного одновременно с умиротворением и потерей, то воплощением ваби-саби можно считать традиционный японский сад. Обычно в нем присутствуют лишь валун и галька, что в западном понимании, возможно, не так уж красиво; однако спокойствие и безмятежность этой картины, еле слышное журчание воды, игра цвета, тени от валуна — все вместе это порождает эмоции, которые и составляют суть ваби-саби. Красота являет свою хрупкость и небезупречность.
Уцукусий
Красота, проистекающая из ясности и чистоты, называется кирэ́й (綺麗). Это слово используют, чтобы отметить изящество ѝэлегантность чего-либо — подбор цвета, композицию, упорядоченность. Однако кирэй — не всегда комплимент, это понятие описывает лишь внешнюю красоту. Если то, что вы назвали кирэй, не вызывает глубоких эмоций, значит, вы не ощущаете уцукуси́й (美しい) и такую красоту нельзя считать полноценной.
Югэн
Югэ́н — это прелесть недосказанности, тайна, скрытая в глубине: умалчивая о красоте чего-либо, мы делаем это еще более притягательным. Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине. Три короткие строки известного хайку наполнены безмятежной тишиной, хотя Басё не заостряет на ней внимание; он говорит лишь о еле слышном звуке, нарушающем эту тишину — всплеске воды, в которую прыгнула лягушка. Концепция югэн тесно связана с кансо́ — умением видеть то, что прячется за внешней оболочкой.
Сибуи
Сибу́и означает красоту, которая раскрывается с течением времени. Это понятие несет в себе эстетику умиротворения — мягкие оттенки, приглушенная яркость— и напоминает нам о необходимости ценить то лучшее, что приходит с годами. В зрелости, обогащенной опытом прожитых лет, есть особая прелесть. Сибуи — это цвет опавшей листвы поздней осенью или старая чайная чашка...
Кансо
Слово кансо́ записывается двумя иероглифами: кан (簡) — простота и со (素) — отсутствие украшений; оно может быть как существительным, так и прилагательным. Это понятие напоминает нам о том, что необходимо стремиться к простоте. Избавившись от ненужного хлама и бесполезных привычек, перестав тратить время на пустые хлопоты, мы начинаем понимать, что для нас по-настоящему важно. Кансо — не только образ жизни, его идеи находят свое воплощение и в японском искусстве. Образцом кансо можно считать сад камней: песок и несколько валунов. Его подчеркнутый минимализм пробуждает воображение, позволяет увидеть больше, чем в этот момент доступно взгляду, и тем самым дает возможность задуматься о важном.
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