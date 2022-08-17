Ваби-саби, уцукусий и кансо: Как научиться понимать красоту и искусство, как японцы?

Красота

Умение ценить утонченность недосказанности и благоговение перед тем, что эфемерно.

О красоте

Краткий миг тишины.

Точка в пространстве и времени, где то, что вы чувствуете, не поддается описанию, выходит за рамки любых возможных объяснений.

Если бы речь шла о красоте в западном понимании, описать ее было бы гораздо проще. Рассуждать о философии и различных концепциях можно часами.

Но эта красота стоит особняком.

Эстетику, которая настолько вплетена в повседневность,

Куда сложнее выразить в словах.

В центре фотографии Масао Ямамото — неясная, размытая в движении фигура. Краткий миг тишины. Над этой фигурой, устроившись на ее протянутой руке, сияет неправдоподобно огромная луна.

Яркий свет луны, нависающей над фигурой, придает ее динамичности особую выразительность, а вибрирующая энергия, исходящая от фигуры, подчеркивает неподвижность луны. Вместе они пребывают в почти идеальной гармонии — две совершенно разные сущности в одном пространстве.

Эта красота поражает своей хрупкостью.

Режиссер просит актрису, которой не удается заплакать, представить себе момент, когда слезы вот-вот готовы пролиться.

Поймай этот миг. Задержись в нем. Вот и все.