«Довлатов возвращается!»: в Петербурге объявили программу шестого фестиваля «День Д»

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Так получилось, что в этом году у фестиваля есть симпатичный молодежный уклон: дизайн нам сделали студенты Школы дизайна ВШЭ благодаря конкурсу студенческих работ, которые организовал специально для Дня Д руководитель Школы дизайна ВШЭ Митя Харшак. Впервые в качестве изображения использовано не фото Сергея Донатовича, а черно-белый силуэт его памятника на Рубинштейна, настолько он за 6 лет стал узнаваемым элементом города. "Мне стало противно, и я ушел. Точнее остался", — написано на афишах Дня Д. Стоицизм Довлатова восхищает, и ему хочется подражать. Также специально для фестиваля студентами режиссерского курса РГИСИ под руководством Геннадия Тростянецкого готовятся 4 спектакля. Идеи у них смелые и необычные, что вдохновляет. Есть даже проект спектакля-маршрута в пустующих Крестах по теме повести "Зона", ведутся активные переговоры с ФСИН. Всего для фестиваля специально готовится 6 новых спектаклей. Все делает молодежь, что не может не радовать. В одном из спектаклей будет задействовано пальто писателя, которые передали из Нью-Йорка его друзья. Молодые люди видят Довлатова не так, как люди его поколения. Это новый, современный Довлатов, а Довлатову идет быть модным.