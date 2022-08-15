«Довлатов возвращается!»: в Петербурге объявили программу шестого фестиваля «День Д»

В Петербурге в шестой раз проведут фестиваль «День Д», посвященный жизни и творчеству Сергея Довлатова. В этом году все события будут объединены общей темой очагов непарадной культуры 60-70-х годов.
В фестивале задействуют разные площадки, начиная от Новой Голландии, улицы Рубинштейна до «Ленфильма», пространства «Вавилов Лофт» и других. В рамках фестиваля запланировали провести более 40 мероприятий, среди которых кинопоказы, презентации книг, лекции, экскурсии, чтения, прогулки, новые работы граффити-художников, показы мод.
Программа пятого фестиваля «День Д»:
- Презентация книги Льва Лурье «Поздние ленинградцы» в рамках «Открытой библиотеки».
- Звуковое шоу «Поющие мосты»: разводка Дворцового моста под «саундтрек Довлатова» (джазовые композиции).
- Лекторий на Новой Голландии: «Жить не по лжи». Среди спикеров: Лев Лурье, Глеб Морев, Татьяна Никольская, Александр Кобак и Андрей Арьев.
- Вечер ленинградской поэзии. Ведут Ольга Кушлина и Максим Мамлыга.
- Показы ленинградского кино 60x-70х с обсуждениями и лекциями.
- Экскурсии «Довлатов вокруг Рубинштейна» с Иваном Петрухиным и Татьяной Мучник.
- Экскурсии в квартиру Сергея Довлатова.
- Квесты «Довлатов вокруг Рубинштейна».
- Уличный спектакль «Сережа Dovlatov» (по биографии Сергея Довлатова).
- Уличный спектакль-перфоманс «Довлатов. Идейно я трезв» от объединения «Гостиная Хамс».
- Спектакль-маршрут по местам не столь отдаленным «Табула раса, или Записки забытого в Крестах надзирателя».
- «Жму руку, Довлатов». Воспоминания друзей писателя и кинопоказ фильма «Продолжение следует…История о детской прессе и ее создателях» с обсуждением.
- Фотопроект Юрия Молодковца в пользу подопечных благотворительного фонда «AdVita»
- Показ мод 60-70-х и мастер-класс по созданию образа ленинградской девушки: перевоплощение в модниц с обложек журналов 70-х годов с помощью магии винтажа, макияжа и причёсок и гадание по полному собранию сочинений Довлатова.
Лев Лурье
Специально для «Собака.ru»:
Сергей Довлатов значительную часть своей жизни прожил в "позднем Ленинграде". Общество, которое хотели построить Ленин и Сталин, при Хрущеве и Брежневе стало дышать свободнее. Ослабевал идеологический контроль. Разрешалось носить одежду не только фабрики имени Володарского, но и сапоги-чулки, юбки-колокол и даже джинсы. На экранах — не только Пырьев и Бондарчук, но и Чухрай, Мельников, Масленников, Тарковский. В БДТ Юрский играет Чацкого. Постепенно появился самиздат, потом тамиздат. Появляются квартирники, семинары, частные оркестры в заводских клубах, видеотеки, подпольные историки, искусствоведы, филологи, которые не борются с советской властью, они делают свое дело — не дают убить русскую культуру и науку. Сергей Довлатов, исключенный из официальной действительности, не смог бы просуществовать, если бы вокруг него не было бы людей и институций, которые поддерживали это живое течение жизни.
Анастасия Принцева
Специально для «Собака.ru»:
Так получилось, что в этом году у фестиваля есть симпатичный молодежный уклон: дизайн нам сделали студенты Школы дизайна ВШЭ благодаря конкурсу студенческих работ, которые организовал специально для Дня Д руководитель Школы дизайна ВШЭ Митя Харшак. Впервые в качестве изображения использовано не фото Сергея Донатовича, а черно-белый силуэт его памятника на Рубинштейна, настолько он за 6 лет стал узнаваемым элементом города. "Мне стало противно, и я ушел. Точнее остался", — написано на афишах Дня Д. Стоицизм Довлатова восхищает, и ему хочется подражать. Также специально для фестиваля студентами режиссерского курса РГИСИ под руководством Геннадия Тростянецкого готовятся 4 спектакля. Идеи у них смелые и необычные, что вдохновляет. Есть даже проект спектакля-маршрута в пустующих Крестах по теме повести "Зона", ведутся активные переговоры с ФСИН. Всего для фестиваля специально готовится 6 новых спектаклей. Все делает молодежь, что не может не радовать. В одном из спектаклей будет задействовано пальто писателя, которые передали из Нью-Йорка его друзья. Молодые люди видят Довлатова не так, как люди его поколения. Это новый, современный Довлатов, а Довлатову идет быть модным.
Фестиваль Сергея Довлатова пройдет в Петербурге 3-4 сентября. Подробнее посмотреть программу можно здесь.
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