Летнее чтение: 10 новинок интеллектуальной прозы, о которых все говорят

Вера Богданова «Сезон отравленных плодов»

Психологическая проза российского литературного критика, переводчицы и романистки. Ее «Павел Чжан и прочие речные твари» в 2021 году вошел в финал премии «Национальный бестселлер». Новая книга повествует о поколении современных тридцатилетних.

Евгении с детства внушали, что нужно учиться лучше, выйти замуж и растить детей. К 30 годам она так и не выполнила ничего из этого, зато борется с алкогольной зависимостью. Илье говорили, что нужно быть настоящим мужчиной — много работать и обеспечивать семью. В итоге жизнь стала сплошным днем сурка. Где же тут счастье? Книга о людях, которые боятся жить собственной жизнью, но и чужие наставления им ничего не принесут.