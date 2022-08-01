Летнее чтение: 10 новинок интеллектуальной прозы, о которых все говорят

Долгожданный роман Джулиана Барнса о неординарной интеллектуалке, литературный дебют Кайли Рид о предрассудках современного мира, детектив Майка Омера об убийцах из интернета и многое другое. Редактор художественной литературы группы компаний «ЛитРес» Анна Данилина рассказывает о 10 новинках разных жанров, которые важно не пропустить этим летом. Приятного чтения!
Джулиан Барнс «Элизабет Финч»
Философский роман о тайнах прошлого. Героиня, именем которой названа книга, — интеллектуалка. Она вела курс «Культура и цивилизация», вдохновляла своих студентов и всегда знала, что им посоветовать. Спустя годы бывший ресторатор и не очень успешный актер Нил разбирает ее записные книжки. Вместе с читателем он старается понять, кем была эта неординарная женщина. Прототипом героини стала Анита Брукнер — английская писательница, историк искусства, лауреат Букеровской премии и подруга Барнса. Он сам в 2004 году, кстати, тоже получил Букера за роман «Предчувствие конца».
Кайли Рид «Такой забавный возраст»
Литературный дебют молодой американской писательницы. Роман поднимает темы расовых и классовых предрассудков, а еще увлекает поворотами сюжета. Судите сами. Эмира — юная афроамериканка. Она вот-вот окончит универ, а пока подрабатывает няней у бизнесвумен Аликс. Однажды дома у последней случилось ЧП, и она попросила Эмиру погулять с дочкой подольше. Девушка ведет малышку в магазин, тут все и начинается. Охраннику показалось подозрительным, что чернокожая женщина гуляет с белой девочкой. Он решил, что Эмира — похитительница, и запустил цепь событий, которые заставят всех причастных к истории переосмыслить отношение к жизни. Сразу после публикации книга попала в мировые списки бестселлеров.
Оксана Васякина «Степь»
Философская проза и вторая часть дилогии, которую начал дебютный роман писательницы и поэтессы «Рана». В 2022 году книга получила премию «НОС». В ней Васякина осмысливала отношения с умершей матерью во время поездки с прахом усопшей из Волгограда в Усть-Илимск. В продолжении речь пойдет об отце-дальнобойщике. Прошло 10 лет, как он развелся с женой. Теперь папа и дочь отправляются в автопутешествие через регионы России сквозь необъятную степь. Глядя в окно фуры, герои размышляют о жизни, смерти, любви, родительстве, зависимости, обидах и не только.
Вера Богданова «Сезон отравленных плодов»
Психологическая проза российского литературного критика, переводчицы и романистки. Ее «Павел Чжан и прочие речные твари» в 2021 году вошел в финал премии «Национальный бестселлер». Новая книга повествует о поколении современных тридцатилетних.
Евгении с детства внушали, что нужно учиться лучше, выйти замуж и растить детей. К 30 годам она так и не выполнила ничего из этого, зато борется с алкогольной зависимостью. Илье говорили, что нужно быть настоящим мужчиной — много работать и обеспечивать семью. В итоге жизнь стала сплошным днем сурка. Где же тут счастье? Книга о людях, которые боятся жить собственной жизнью, но и чужие наставления им ничего не принесут.
Элисабет Осбринк «Отторжение»
Автобиографический роман, в котором шведская писательница и журналистка исследует семейные тайны и запреты, а также касается темы эмиграции и отчужденности. В центре сюжета — судьбы Катрин, Риты и Салли, это три женщины из предыдущих поколений семьи Осбринк. Через их жизни Элисабет пытается понять себя. Почему всю жизнь она испытывает определенную отстраненность от окружающих? Один из возможных выводов: ложь (даже во благо) не только всегда выплывает наружу, но и пагубно влияет на всех родственников. Книга написана в форме дневника, но это не семейная сага, а исповедь – местами сложно сдержать слезы. Автор планировала назвать историю «Одиночество», чтобы раз и навсегда назвать по имени призрак, преследующий ее всю жизнь, сколько она себя помнила.
Анна Матвеева «Каждые сто лет. Роман с дневником»
Повествование новой книги автора документального романа «Перевал Дятлова, или Тайна девяти» представлено в форме дневниковых записей двух родственниц. Они начинают вести заметки в детстве и продолжают всю жизнь. Начинается так: Полтава, 1893 год, Ксеничке Левшиной всего девять. Она младшая дочь статского советника. Девочка понимает, что некрасива, переживает, что за это ее меньше любят родители, и доверяет свое беспокойство тетрадному листу. Следующая запись принадлежит десятилетней Ксане Лесовой из Свердловска. На дворе 1980-й, и Ксана считает себя глупой, ведь ей никак не дается немецкий. Со временем она станет переводчицей и будет искать информацию о Ксенечке. Несмотря на то, что между ними целый век, их судьбы во многом похожи. В основу книги, которую Анна Матвеева писала 10 лет, легли дневники ее бабушки. «Каждые сто лет. Роман с дневником» попали в шорт-лист премии «Большая книга».
Тейлор Дженкинс Рейд «Семь мужей Эвелин Хьюго»
Женщина, чье имя носит роман, в 1960-х была скандальной кинодивой. По ней сходили с ума миллионы поклонников. Сейчас дама в годах ведет уединенный образ жизни и давно не дает интервью. Вот почему рядовая журналистка Моник удивилась, узнав, что Эвелин выбрала ее помощницей. Хьюго решила написать мемуары. Моник встречается с актрисой, внимательно слушает рассказы той о закулисье Голливуда, многочисленных романах, амбициях, секрете успеха, запретных чувствах и муках выбора. Постепенно журналистка понимает: Хьюго неслучайно выбрала ее, судьбы женщин связаны.
Майк Омер «Сеть смерти»
Разбавим романы и семейные истории детективом от автора бестселлера «Внутри убийцы». Это вторая книга в цикле о Гленмор-парке, вымышленном американском городке, где преступность не дремлет. На сей раз детективы Митчелл Лонни и Джейкоб Купер ищут, кто задушил женщину-отшельницу. Знакомые уверяют, что врагов у нее не было. Она из дома-то редко выходила. Зато много времени проводила в жестокой онлайн-игре.
Коллеги Лонни и Купера, Ханна и Бернард, будут искать убийцу мужчины, который преследовал красивых девушек в соцсетях и писал им гадкие комментарии. Чем больше детективы погружаются в свои дела, тем больше уверены: в XXI веке маньяку не нужно выслеживать жертву на улице, достаточно следить за ней в интернете.
Сара Мосс «Фигуры света»
Это роман о взрослении без материнской теплоты, становлении феминизма и том, как часто в погоне за целями мы упускаем нечто важное. 1856–1879 годы, Манчестер (Англия). Пик викторианской эпохи — культурные особенности того времени мы видим через портрет семьи Альфреда и Элизабет. Он художник, живет искусством, для него все вокруг — игра света и тени. Она — феминистка и активистка, думает больше о том, как помочь нуждающимся, чем о собственных близких. Каково было их дочерям, особенно Алли, расти в условиях нерушимых правил и аскетического образа жизни? Она всю жизнь боролась за внимание матери. Получила грант на учебу и стала одной из первых женщин в медицине. Но даже таких достижений мать Алли не замечает.
Йоав Блум «Я всегда остаюсь собой»
Детективная фантастика от автора «Творцов совпадений». Главный герой — Дан Арбель —курьер по особым поручениям. Он живет в дивном мире, где люди могут постоянно меняться телами. Хочется на курорт? Не надо собираться, покупать билеты, куда-то лететь. Нажимаете кнопку и оказываетесь в теле туриста на пляже. Мечтаете об идеальном прессе, но лень делать изнуряющие упражнения? Отдаете свое тело тренеру, он все сделает за вас. Единственный человек, кто всегда остается собой, — Дан. Дар это или проклятье и почему в него только что стрелял киллер, мужчина попытается разобраться по ходу сюжета.
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