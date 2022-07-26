Центр Курехина запускает серию встреч с поэтами. Первые участники — Дмитрий Григорьев и Ксения Буржская

Рассказывая «Собака.ru» о серии встреч, в Центре Курехина отмечают: поэзия быстро и чутко реагирует на малейшие колебания духа времени, поэтому часто именно она быстрее других искусств помогает человеку разобраться в себе и том, что происходит внутри и вокруг него. Цикл встреч, получивший название «Параллельные прямые на отрицательной сфере», соберет на одной площадке непохожих поэтов разных эпох, чьи стихотворения перекликаются через десятилетия: неофициальная культура, андеграунд, фем-поэзия, современная песенная культура. «Вы услышите, что иногда параллельные прямые все-таки могут пересечься», — обещают в центре.

В первый вечер на сцене встретятся поэт Дмитрий Григорьев и Ксения Буржская. Они прочитают свои произведения и вместе со слушателями найдут пересечения в том, как ощущают поэты прошлое и настоящее. Модератором встречи выступит Максим Мамлыга — книжный обозреватель журнала «Правила жизни», куратор отдела искусств книжного магазина «Подписные издания» и главный редактор газеты «Книги у моря».

Поэтический вечер Дмитрия Григорьева и Ксении Буржской в рамках серии встреч «Параллельные прямые на отрицательной сфере» пройдет в Центре современного искусства имени Сергея Курехина 28 июля, начало в 19:00. Билеты можно найти по ссылке.

Дмитрий Григорьев — ленинградский и петербургский поэт, первый сборник стихотворений которого вышел в 1992 году; до того стихи Григорьева ходили в самиздате, а сам поэт был близок к «Клубу-81». «Для стихов Григорьева характерно внимательнейшее отношение к деталям, острое поэтическое зрение — в условиях внешнего давления герой философски осмысляет, метафорически связывает явления «обыденной жизни», показывая смысл, скрытый за их привычной оболочкой — пиджак, асфальт, гайка, шарф, головешка, веточка ольхи», — отмечают в Центре Курехина.

Ксения Буржская — петербургская писательница, поэтесса, соведущая программы «Белый Шум». Активно печаталась в глянцевых и литературных журналах, написала книгу «300 жалоб на Париж», однако широкую известность получила после публикации романов «Мой белый» и «Зверобой». В скором времени выйдет ее первая книга стихов. «Для ее лирической героини характерно понимание хрупкости мира, важности деталей и мимолетных радостей, среди которых можно обрести счастье, а можно и не обрести — главное не потерять себя», — описывают творчество Буржской в центре.