Скончалась петербургский журналист и писатель Татьяна Москвина

О смерти Москвиной сообщил ее муж — журналист и телеведущий Сергей Шолохов. Причина не называется: известно, что писатель ушла из жизни вечером 15 июля в больнице Святого Великомученика Георгия Петербурга после операции.

Татьяна Владимировна Москвина родилась 2 ноября 1958 года в Ленинграде. В 1982 году окончила театроведческий факультет ЛГИТМиКа (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств), где 1986 по 2000 год работала научным сотрудником научно-исследовательского отдела.

С 2006 года и до своей смерти Москвина занимала должность заведующей отделом культуры газеты «Аргументы недели». Являлась членом Союза писателей Петербурга и Союза кинематографистов России. Публиковалась в журналах «Искусство кино», «Сеанс», «Петербургский театральный журнал», «Театр», «Театральная жизнь», «Аврора», «Столица», «Искусство Ленинграда», вела телепрограммы «Артэкспресс», «Спешите видеть», «А смысл?» и радиопрограммы «Русские сказки», «Главный вопрос», «Особое мнение». В журнале «Собака.ru» Татьяна Москвина несколько лет вела авторскую колонку.

Также Москвина написала несколько театральных пьес, среди которых «Хорошая жизнь и прекрасная смерть господина Д.» (2003); «Па-де-де» (2004), «Одна женщина», «Рождение богов» (2005), «Проклятая любовь» (2012). Автор 18 книг, дважды лауреат премии «Золотое перо Санкт-Петербурга» в качестве лучшего журналиста года.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Татьяны Владимировны Москвиной.