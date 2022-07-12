«НАТЕ!» Библиотека Маяковского проведет фестиваль ко дню рождения поэта

С 19 по 31 июля во дворе библиотеки на набережной реки Фонтанки, 46 будет открыт паблик-арт-проект «ЛЮБЛЮБЛЮБЛЮ». Объект создан студентами петербургской Школы дизайна НИУ ВШЭ — Ариной Мокшиной, Евой Черных, Николаем Крыловым и Виталием Астратовым под кураторством художника, архитектора и руководителя направления «Дизайн среды» Андрея Пунина.

«Владимир Маяковский подарил Лиле Брик кольцо-печатку с ее инициалами, расположенными по кругу. Так монограмма Л. Ю. Б. превращалась в бесконечное «люблю». В наши дни кольцо стало культовым — ювелирные бренды повторяют дизайн в разных металлах и предлагают подарить не только любимому человеку, но и друзьям, и себе. И уже не так важно, как кого зовут и каковы взаимоотношения, главное — чувство. Создаем неисчерпаемую любовь во дворике Фонтанки», — говорят в библиотеке.

Внутри библиотеки, в холле Фонтанки, 44 в дни проведения фестиваля будет открыт для посетителей объект «Для голоса», созданный дизайнерами Митей Харшаком и Михаилом Карасиком на основе одноименного сборника стихов Маяковского в оформлении Эль Лисицкого. Книга была издана в 1923 году в Берлине и до сих пор считается конструктивистским эталоном и выразительнейшим опытом визуализации поэтического слова.