«НАТЕ!» Библиотека Маяковского проведет фестиваль ко дню рождения поэта

19 июля исполняется 129 лет со дня рождения Владимира Маяковского. К этой дате библиотека имени поэта проводит фестиваль «НАТЕ!» — с паблик-артом, лекциями и дискуссиями. Рассказываем о программе.
С 19 по 31 июля во дворе библиотеки на набережной реки Фонтанки, 46 будет открыт паблик-арт-проект «ЛЮБЛЮБЛЮБЛЮ». Объект создан студентами петербургской Школы дизайна НИУ ВШЭ — Ариной Мокшиной, Евой Черных, Николаем Крыловым и Виталием Астратовым под кураторством художника, архитектора и руководителя направления «Дизайн среды» Андрея Пунина.
«Владимир Маяковский подарил Лиле Брик кольцо-печатку с ее инициалами, расположенными по кругу. Так монограмма Л. Ю. Б. превращалась в бесконечное «люблю». В наши дни кольцо стало культовым — ювелирные бренды повторяют дизайн в разных металлах и предлагают подарить не только любимому человеку, но и друзьям, и себе. И уже не так важно, как кого зовут и каковы взаимоотношения, главное — чувство. Создаем неисчерпаемую любовь во дворике Фонтанки», — говорят в библиотеке.
Внутри библиотеки, в холле Фонтанки, 44 в дни проведения фестиваля будет открыт для посетителей объект «Для голоса», созданный дизайнерами Митей Харшаком и Михаилом Карасиком на основе одноименного сборника стихов Маяковского в оформлении Эль Лисицкого. Книга была издана в 1923 году в Берлине и до сих пор считается конструктивистским эталоном и выразительнейшим опытом визуализации поэтического слова.
19 июля в медиахолле библиотеки пройдет лекция «Но. с» Маяковского. Невидимый смысл, или Обложка как прием», посвященная обложке сборника стихов поэта 1928 года авторства Александра Родченко. Разобраться в том, почему она так выглядит, а также почему у книги такое странное заглавие, поможет филолог и искусствовед Андрей Россомахин — он впервые предлагает дешифровку обложки этой книги спустя 94 года после ее выхода в свет. Попасть на лекцию можно двумя способами: онлайн, трансляция пройдет в группе библиотеки ВКонтакте, и офлайн — регистрация открыта по ссылке.
Лекцию, которая пройдет 20 июля, посвятят геометрической символике в искусстве авангарда — квадратам, кругам и треугольникам, которые сформировали тренд всего ХХ века. Отказ от изобразительности привел к использованию фигур в качестве элементов нового языка. «Черный квадрат» Малевича стал первой декларацией такого рода, а плакат «Клином красным бей белых» Лисицкого — второй, с еще большей массой значений. Об этих символах расскажет Дмитрий Козлов — кандидат искусствоведения и сотрудник Издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге. Трансляция лекции пройдет на YouTube, зарегистрироваться на очное участие можно по ссылке.
21 июля в отделе Маяковки на Кожевенной линии, 40д поговорят о том, каков был путь Владимира Маяковского как модника: от шокирующих обывателей желтых кофт и футуристического манифеста «Почему мы раскрашиваемся» до элегантных парижских пальто. Историк моды и культуролог Мэган Виртанен расскажет обо всем, что касается гардероба Владимира Маяковского и его ближайшего окружения: как совмещалось выполнение рекламных заказов для «Москвошвеи» и «ГУМа» с принципиальной покупкой только иностранных вещей и острой критикой все той же «Москвошвеи», почему девиз «Побольше ситчика моим комсомолкам» не отменял шелков и мехов для Лили Брик, а строчки «Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи» не мешали Маяковскому быть истинным денди. Трансляция вновь будет вестись на YouTube, зарегистрироваться на лекцию можно здесь.
22 июля на Кожевенной пройдет лекция доктора филологических наук и исследователя экранной драматургии Александра Пронина «Маяковский целлулоидный: тройная проекция». Зарегистрироваться можно по ссылке, посмотреть трансляцию — здесь.
О «тройной проекции» поэта:
«Была у Владимира жизнь кинематографическая», — утверждал Виктор Шкловский. И еще какая! «Пишу сценарии, сам играю, рисую киноплакаты» — так в автобиографии «Я сам» Маяковский очерчивал круг занятий в 1918 году. А ещё раньше он был кинокритиком и даже теоретиком самого революционного из искусств ХХ века. С уверенностью можно сказать, что из всех русских литераторов Маяковский по разнообразию киноамплуа был и остается непревзойденным. Ровесник кинематографа, подростком вкусивший яда экранных зрелищ, он был, по собственному выражению, «закованным фильмой» и очень хотел служить кинемо — как мог. Маяковский боролся за право быть изобретателем во всем, и кинематограф тоже был полем его битвы с «приобретателями» и «прозаседавшимися». Да, он проиграл бюрократам от «Совкино» — но его имя до сих пор читается на больших и малых экранах.
23 июля в медиахолле Маяковки пройдет воркшоп по созданию плакатов: участники вооружатся печатным станком, парой сотен килограммов металлических литер и желанием, пороются в типографской кассе, наберут текст и сделают настоящий оттиск. В этот же день в отделе библиотеки на Кожевенной пройдут две встречи. Первая посвящена поэзии (регистрация по ссылке) — участие в ней примут Иван Пинженин, Лев Колбачев и Ольга Скорлупкина. Это будет беседа с петербургскими авторами об актуальной поэзии и средствах её выражения через аудио, видео и социальные сети. Модератор — Антон Володин. Вход по регистрации.
Вторую встречу посвятят медиапоэзии для подростков. К участию приглашают петербуржцев от 12 до 17 лет, чтобы вместе с ними осмыслить пользовательский и художественный опыты в повседневности смартфона. С собой нужно взять смартфон с установленным Telegram и мобильным интернетом, предварительно зарегистрировавшись. Завершит день фестиваля дискуссия «Между мягкой обложкой и коллекционным изданием». Регистрация по ссылке, трансляция будет вестись здесь.
В завершающий день фестиваля «НАТЕ!» в отделе библиотеки имени Маяковского на Кожевенной линии пройдут две лекции. В 1927 году, к десятилетию октябрьского переворота, Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров сняли фильм «Октябрь». Эта работа вошла в историю кинематографа и прочно закрепила образ революционных событий: кадры киноленты нередко выдавали за документальные. Разобраться в том, как проходила работа над фильмом, как рождалась революционная система интеллектуального кино и принцип ассоциативного быстрого монтажа, какую роль сыграл в истории фильма Зимний дворец и какие мифы породил «Октябрь» поможет Ксения Малич — кандидат искусствоведения, старший преподаватель НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Зарегистрироваться можно по ссылке, посмотреть трансляцию здесь.
Вечером взгляд упадет на постреволюционную эпоху 1920-х, чтобы рассмотреть образы того времени: катастрофу на потемкинской лестнице, хитрый прищур инженера Прайта, крошечного кинока, застрявшего в пивном бокале с киноаппаратом. Лекцию «С широко открытыми киноглазами» проведет кинокритик Дарина Поликарпова. Вход по регистрации.
Координатор фестиваля «НАТЕ!», специально для «Собака.ru»:
Фестиваль «НАТЕ!» мы делаем ко дню рождения Маяковского — символа эпохи авангарда. Мы могли бы пойти простым путем и поговорить о стихах, но вообще-то поэт хорош не только ими — он писал сценарии, сам снимался в кино, оформлял книги, нарядно и занятно одевался. Нельзя сказать, что про эти стороны Маяковского не знают, но говорят о них все же реже, чем о поэзии. Вот мы и решили это исправить.
Подробную программу фестиваля «НАТЕ!» можно найти по ссылке.
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