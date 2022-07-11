Выходит новый сборник рассказов Владимира Сорокина — о женщинах на войне и в жестоком мире

Издательство Corpus

О сборнике Владимира Сорокина «De feminis»:

Сорокин остается собой — выстраивает карнавальные антиутопии, жонглирует цитатами из канонической русской литературы и овеществляет метафоры — и в то же время продолжает двигаться в новом направлении. Все большее сочувствие к свидетелям и невольным участникам великих геополитических драм, повествовательность и лиризм, заданные «Метелью» и продолженные в «Докторе Гарине», в «De feminis» особенно заметны. Чуткий к духу времени и неизменно опережающий время в своих оценках, Владимир Сорокин внятно выступает против расчеловечивания антагонистов.