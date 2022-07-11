Выходит новый сборник рассказов Владимира Сорокина — о женщинах на войне и в жестоком мире

В конце лета в издательстве Corpus выйдет новый сборник писателя Владимира Сорокина «De feminis» — о женщинах на войне и в жестоком мире. Героини рассказов совершенно разные, но объединяемые одним: пережитое насилие необратимо меняет их, обостряя индивидуальность.
Новые рассказы Владимира Сорокина, вошедшие в сборник «De feminis», о женщинах: на войне и в жестоком мире, в обстоятельствах, враждебных женской природе. Надзирательница в концлагере, будущая звезда прогрессивного искусства, маленькая девочка в советской больнице, юная гениальная шахматистка, перестроечная студентка и другие героини сборника составляют галерею пронзительных, точных и очень разных портретов, объединенных одним — пережитое насилие необратимо меняет их, но не стирает, а только обостряет их индивидуальность.
О сборнике Владимира Сорокина «De feminis»:
Сорокин остается собой — выстраивает карнавальные антиутопии, жонглирует цитатами из канонической русской литературы и овеществляет метафоры — и в то же время продолжает двигаться в новом направлении. Все большее сочувствие к свидетелям и невольным участникам великих геополитических драм, повествовательность и лиризм, заданные «Метелью» и продолженные в «Докторе Гарине», в «De feminis» особенно заметны. Чуткий к духу времени и неизменно опережающий время в своих оценках, Владимир Сорокин внятно выступает против расчеловечивания антагонистов.
Новый сборник рассказов Владимира Сорокина «De feminis» выйдет 24 августа 2022 года.
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