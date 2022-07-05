Летнее чтение: 10 бестселлеров, которые стоит взять в отпуск

Крис Уитакер «Мы начинаем в конце»

Роман балансирует на грани нескольких жанров: семейной драмы, истории взросления и детективного триллера. Книга вышла за рубежом в 2020 году и моментально стала бестселлером The New York Times и Amazon. Маленький американский город на побережье. Здесь ничего особенного не происходит, поэтому даже спустя 30 лет все помнят о вине Винсента Кинга. Будучи юношей, он сбил на машине маленькую девочку, сестру своей девушки Стар. Это был несчастный случай, но событие изменило судьбы всех причастных. Стар не смогла оправиться от двойной потери и не нашла свое место в жизни. Она поет по кабакам и таскает за собой детей — 13-летнюю Дачесс и малыша Робина. Лучший друг Винсента, Уокер, стал шерифом в этом городке и все еще размышляет, правильно ли поступил. Ведь тогда по зову совести именно он донес на Кинга в полицию. Подружка Уока, Марта, уехала и больше с тех пор не возвращалась, оставив тяжкие воспоминания и первую любовь.

И вот Винсент вышел на свободу, а через несколько дней застрелили Стар. Кинга арестовали рядом с местом преступления. Он отказывается говорить, но Уокер уверен, что его друг снова оказался не в том месте и не в то время. Что он делал у Стар и кого защищает молчанием? Расследование в книге не на первом плане, главное как герои переживают испытания. Особое место занимают чувства Дачесс, дочки Стар, которой не хватало материнской любви, знания, кто ее отец, и друга, который бы помог принять боль и вовремя отгоревать. Ведь сдерживаемые чувства могут обернуться очередной трагедией. Несмотря на сложность сюжета, читается на одном дыхании. А после не хочется брать следующую книгу, чтобы еще немного побыть с этими героями, переосмысляя мотивы каждого и фантазируя о возможном будущем. Если любите слушать аудиокниги, обратитесь к аудиоверсии романа. Озвучил ее актер театра и кино Александр Клюквин, голосом которого говорит Роберт Де Ниро в комедии «Стажер».