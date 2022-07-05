Летнее чтение: 10 бестселлеров, которые стоит взять в отпуск

Настало время долгожданных отпусков, а значит книголюбам предстоит решить нелегкий вопрос: что читать в самолете, поезде и у бассейна. Редактор художественной литературы группы компаний «ЛитРес» Анна Данилина предлагает 10 бестселлеров разных жанров на выбор. Хорошего отдыха и чтения!
Кевин Кван «Безумно богатые азиаты»
Литературные критики называют этот роман «историей нью-йоркской Золушки» и «“Гордостью и предубеждением” для новых времен». Судите сами. Рейчел Чу — китаянка, но выросла в США и ей ближе американская культура и менталитет. Вместе с возлюбленным — Ником Янгом — Рейчел едет в летний отпуск в Сингапур. Парень оттуда родом, но только по прибытии Рейчел узнает, что он из очень состоятельной семьи. А где крутятся большие деньги, царят предрассудки, стереотипы, интриги и сплетни. Героиня чувствует себя не в своей тарелке. Особенно противится выбору сына строгая и чопорная Элеонор. Женщина считает, что лучше знает, на ком Нику следует жениться. Чу придется балансировать между открытым конфликтом с будущими родственниками-аристократами и отношениями с любимым человеком. Девушка должна вспомнить, что сама она не простая, неугодная свекрови девчушка, а профессор экономики в Нью-Йоркском университете и всего в жизни добилась сама. Настоящую любовь, дружбу и взаимопонимание не купить ни за какие деньги. Значит, нужно показать этим снобам, чего она стоит. История одновременно вдохновляющая и милая, чтобы отвлечься от рутины и взять поведение Рейчел в качестве примера на будущее. Кевин Кван создал целую семейную сагу. В серии есть еще две книги — «Безумно богатая китайская девушка» и «Проблемы безумно богатых азиатов». Раскрывать содержание не будем. Если понравится первая часть, читайте дальше, хватит не только на отпуск, но и на все лето. А еще посмотрите яркую одноименную экранизацию 2018 года. Ленту выдвинули на «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль».
Крис Уитакер «Мы начинаем в конце»
Роман балансирует на грани нескольких жанров: семейной драмы, истории взросления и детективного триллера. Книга вышла за рубежом в 2020 году и моментально стала бестселлером The New York Times и Amazon. Маленький американский город на побережье. Здесь ничего особенного не происходит, поэтому даже спустя 30 лет все помнят о вине Винсента Кинга. Будучи юношей, он сбил на машине маленькую девочку, сестру своей девушки Стар. Это был несчастный случай, но событие изменило судьбы всех причастных. Стар не смогла оправиться от двойной потери и не нашла свое место в жизни. Она поет по кабакам и таскает за собой детей — 13-летнюю Дачесс и малыша Робина. Лучший друг Винсента, Уокер, стал шерифом в этом городке и все еще размышляет, правильно ли поступил. Ведь тогда по зову совести именно он донес на Кинга в полицию. Подружка Уока, Марта, уехала и больше с тех пор не возвращалась, оставив тяжкие воспоминания и первую любовь.
И вот Винсент вышел на свободу, а через несколько дней застрелили Стар. Кинга арестовали рядом с местом преступления. Он отказывается говорить, но Уокер уверен, что его друг снова оказался не в том месте и не в то время. Что он делал у Стар и кого защищает молчанием? Расследование в книге не на первом плане, главное как герои переживают испытания. Особое место занимают чувства Дачесс, дочки Стар, которой не хватало материнской любви, знания, кто ее отец, и друга, который бы помог принять боль и вовремя отгоревать. Ведь сдерживаемые чувства могут обернуться очередной трагедией. Несмотря на сложность сюжета, читается на одном дыхании. А после не хочется брать следующую книгу, чтобы еще немного побыть с этими героями, переосмысляя мотивы каждого и фантазируя о возможном будущем. Если любите слушать аудиокниги, обратитесь к аудиоверсии романа. Озвучил ее актер театра и кино Александр Клюквин, голосом которого говорит Роберт Де Ниро в комедии «Стажер».
Стивен Кинг «Билли Саммерс»
Последняя переведенная на русский язык книга «короля ужасов». Это одновременно хоррор и остросюжетный триллер. Понравится, если любите боевики с Киану Ривзом или Томом Крузом. Главный герой, чье имя носит роман, — бывший морпех, а ныне наемный убийца. Саммерс — человек многогранный, начитанный, отличный стратег и психолог. У него зашкаливает чувство справедливости: мужчина не причинит вреда слабым и невинным. Билли убивает только настоящих злодеев. Но работать киллером ему не нравится, и он хочет завязать. Сделать это поможет последний меткий выстрел. Влиятельный мафиози предлагает огромные деньги за голову другого крутого наемника. Джоэл Аллен — полная противоположность совестливому Саммерсу. Аллен жадный, и у него нет правил: ради денег он убьет кого угодно. Билли тщательно готовится к новому заданию, предвкушая выход на пенсию и прощание со всеми винтовками и убийствами. Но что-то его тревожит. И не зря: все пойдет не по плану, иначе это был бы не мастер саспенса, Кинг.
В книге много отсылок к любопытным сериалам, песням, книгам и даже работам самого Кинга. Противоречивые персонажи не оставят равнодушным и не позволят оторваться от романа до самого финала. Если раньше не читали «короля ужасов», это будет увлекательное знакомство. Зимой 2022 года началась работа над экранизацией романа. Одним из продюсеров сериала стал сам автор. Также над картиной работает режиссер Джей Джей Абрамс, который снял пять последних частей блокбастера «Миссия невыполнима».
Элизабет Гилберт «Город женщин»
Книга-воспоминание, содержащая размышления героини Вивиан Моррис о настоящей любви и дружбе, выборе жизненного пути и взрослении, сексуальности и счастьи, войне и разочаровании. А еще это портрет Нью-Йорка 1940-х. Повествование начинается с того, что Вивиан, которой сейчас далеко за 80, получает письмо от Анджелы, дочери своего почившего друга. Девушка сообщает о смерти матери и просит Вивиан рассказать, кем она была для ее папы. Моррис не может сходу и просто ответить. Для этого нужно взглянуть на всю ее непростую, но такую яркую судьбу. Она предается воспоминаниям, местами грустным, местами — невероятно веселым. Все началось, когда Вивиан было 19. Она провалила экзамены в колледже, и вечно занятые родители отправили ее к тетке Пег. Родственница владела старым театром на Манхэттене. Вивиан будет тут жить, шить костюмы для труппы и параллельно все больше погружаться в мир танцовщиц, взбалмошных авторов пьес, актеров и режиссеров, которые живут так, словно завтра никогда не наступит. К прежней скучной жизни Вивиан уже не вернется. Где-то на этом пути она встретит отца Анджелы, красавца Артура. Он станет главным ее мужчиной, но это будет не стандартная история любви.
Жизнелюбие и искренность героини подкупают и заряжают на свершения. «Вы будете делать глупости, этого не избежать. Так пусть вам хотя бы будет весело», – пишет Элизабет Гилберт. Прославилась писательница благодаря автобиографической книге «Есть, молиться, любить», которая 185 недель продержалась в списке бестселлеров The New York Times. Экранизация с Джулией Робертс только добавила успеха роману и автору. «Город женщин» тоже кинематографичен и атмосферой напоминает экранизированные «Воды слонам!» и «Один день мисс Петтигрю». Аудиоверсию читает Алена Долецкая, журналистка и бывший главный редактор Vogue Russia.
Эрве Ле Теллье «Аномалия»
Роман удостоили Гонкуровской премии — самой престижной французской награды в области литературы. Если говорить о жанровой принадлежности, это больше социальная фантастика. Но автор ловко вплетает в сюжет любовную линию, шпионскую подоплеку, элементы детектива и тонкий психологизм. Во Франции книгу назвали сенсацией, а права на ее перевод приобрели издательства 40 стран мира.
В июне 2021 года из Парижа в Нью-Йорк прибыл самолет с пассажирами и экипажем, которые ровно 100 дней назад уже сюда прилетели. Все они забыли последние три месяца жизни и уверены, что весна только началась. Кто эти двойники? Как их примут на Земле? Как такое вообще возможно? Над загадкой будут биться ученые, пытаясь найти логическое объяснение происходящему, например, в загадочной турбулентности. Военные в стороне не останутся и начнут готовиться к вторжению неведомого врага. А что же сами виновники суматохи? Пассажиры — публика разношерстная. Среди них — влюбчивый архитектор, актриса, мечтающая о славе, писатель, которому не везет, беременная юристка и даже наемный убийца. Кто-то из них напуган ситуацией, кто-то чувствует себя подопытным кроликом, кто-то мечтает вернуться к прежней нормальной жизни. Но всем им придется разобраться в себе, а это окажется сложнее, чем найти общий язык с соседом по креслу в самолете. Развязка удивит. По атмосфере книга напоминает «The One. Единственный» Джона Маррса и «Пассажира» Жана-Кристофа Гранже.
Адриана Трижиани «Жена башмачника»
Эпическая история любви и тоски по родине. Повествование охватывает две страны — Италию и США. Главные герои — мальчик-сирота Чиро и старшая дочь в бедном семействе Энца. После смерти отца Чиро мать оставила ребенка в женском монастыре. Не каждый переживет такое предательство. Но он рос, окруженный любовью и заботой сестры Терезы. Однажды мальчик уличит священника в неприличном поведении, и стремление к справедливости в итоге приведет Чиро в чужую страну. В то же время Энца, чтобы поддержать родных, едет на заработки в Америку. Вторая встреча героев происходит именно там. Они юны, любят друг друга, но им все время что-то мешает быть вместе. Ради чувств они пройдут много испытаний. Чиро станет учеником сапожника, затем отправится добровольцем на фронт Первой мировой. Энца будет ждать его, совершенствовать навыки шитья и найдет поддержку у лучшей подруги Лауры.
Если думаете, что таких историй не бывает, вас удивит откровение автора: «Для меня огромной честью было представить в художественной форме историю жизни моего дедушки, башмачника, и его истинной любви, моей бабушки, швеи, которая всегда гордилась тем, что она — жена башмачника». Мурашки побежали? Значит, скорее читать!
Мэтт Хейг «Трудно быть человеком»
Трогательный роман о выборе, ценности жизни и том, что делает нас людьми. У Хейга получилось что-то среднее между книгами Фредрика Бакмана и фильмом «Знакомьтесь, Джо Блэк» с Брэдом Питтом.
Эндрю Мартин — профессор Кембриджского университета. Он совершил невероятный прорыв в науке: решил самую сложную в мире задачу, доказав теорему Римана. Это может перевернуть ход человеческой истории, но к этому не готовы инопланетные наблюдатели. Слишком рано для такого открытия на Земле. И тут профессор пропадает, а находят его при странных обстоятельствах. Обнаженный, он бесцельно брел вдоль шоссе. После возращения люди становятся ему отвратительны, даже собственная семья. А участие вызывает лишь полуслепой пес Ньютон. Что же случилось с профессором? Все просто: те самые наблюдатели заменили Эндрю одним из своих. Внешне отличий нет, но человечности копии не достает. Миссия инопланетянина — уничтожить научные наработки настоящего Мартина и кое-кого убить. Для этого придется пожить его жизнью, общаться с женой, сыном и студентами. Сначала псевдо-Эндрю находит существование людей бессмысленным, а ежедневные ритуалы глупостью, но постепенно он втягивается, и вот уже его не оттащить от арахисовой пасты, музыки Дебюсси и красивых глаз одной женщины. Сможет ли он сделать то, что изначально собирался? Или «человеческое» в нем возьмет верх? Если понравится, смело беритесь за остальные книги автора. Например, недавно у него вышла терапевтическая «Комфортная книга» — сборник эссе, цитат, интересных фактов и размышлений, которые помогут в трудные времена.
Ричард Осман «Клуб убийств по четвергам»
Самый продаваемый дебют со времен триумфа «мамы Гарри Поттера» — Джоан Роулинг. Книга принесла Осману победу в номинации «Автор года» премии British Book Awards, а Стивен Спилберг уже готовит ее экранизацию. Роман получился в духе классических детективов Агаты Кристи и Артура Конан Дойла, но в современных декорациях и с юмором.
Сюжет развивается в уютном поселке для престарелых. Не все жители тут скучные уставшие старички. Есть очень деятельная четверка. Знакомьтесь: бывшая шпионка Элизабет, медсестра и болтушка Джойс, психиатр Ибрагим и профсоюзный активист Рон. Каждый четверг герои собираются в мозаичной комнате для досуга. Но не для того, чтобы поиграть в карты или разгадать кроссворд. Они пытаются разобраться в старых нераскрытых полицейских делах. Пока однажды в их поселке не были зафиксированы подряд сразу две подозрительные смерти. Как тут не включиться в расследование? Местные полицейские не против и даже рады помощи. Вместе они выведут на чистую воду несколько человек. Важный момент для любителей жанра: угадать, кто тут главный злодей, почти невозможно. Если хотите в отпуске подумать над головоломкой, роман Османа — то, что нужно. Есть и вторая часть — «Человек, который умер дважды».
Кристин Хармель «Забвение пахнет корицей»
Небольшая семейная сага, близкая по настроению душевным романам Джоджо Мойес, Сары Джио и Карен Уайт. История о любви вопреки войне, поиске себя и прощении. У Хоуп в жизни черная полоса. Она еще не пережила смерть матери, как бабушке Розе стало хуже, и ее поместили в дом престарелых. Муж вместо поддержки решил с Хоуп развестись. Это осложнило отношения с дочкой, подростки же все воспринимают очень остро. Когда-то женщина мечтала о карьере юриста, но вынуждена держать на плаву семейную кондитерскую. Все это забирает столько сил. Единственная ее опора и радость, собеседник и друг — Роза — теряет память. Но перед смертью старушка хочет, чтобы внучка раскрыла тайны прошлого своей семьи. Ведь Хоуп так и не знала отца, но видела, как мать всю жизнь искала любовь в ком-то еще, уделяя минимум внимания дочери. Разобраться во всем, встретить новых людей, а главное, понять себя поможет внезапный трип в Париж. У книги «вкусное» название, и не зря. В некоторых ее главах есть рецепты. Попробуйте приготовить в отпуске лимонно-виноградный чизкейк, штрудель бабушки Розы или печенье «Кейп-Кодер».
Хилари Мантел «Вулфхолл, или Волчий зал»
Исторический роман рассказывает об Англии первой половины XVI века, периоде правления Генриха VIII. Этот король известен маниакальным желанием обзавестись наследником-сыном. Ради этого он менял жен, как перчатки, при этом предыдущих супружниц заточал в темницы и даже казнил. Повествование в книге ведется от лица Томаса Кромвеля. Он был выходцем из народа, сыном кузнеца, а стал политиком и главным оппозиционером. Именно Кромвель, преданно служа королю, начал Реформацию. Это привело к обособлению от Римско-католической церкви и возникновению англиканства. Новое направление в христианстве изменило траекторию развития страны. Но это просто факты. Хилари Мантел гармонично вплетает в историю художественный вымысел. И вот уже герои обретают черты живых людей, которые переживают, страдают и просто ищут свою правду. Книга понравится любителям семейных драм и неспешных классических романов, а также жадным до знаний и культуры читателям. По «Вулфхоллу» в 2015 году сняли мини-сериал. А еще книга открывает целую серию романов о Томасе Кромвеле. Читайте также «Введите обвиняемых» и «Зеркало и свет».
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