Шерлок Холмс, Гермиона Грейнджер и Маргарита: россияне выбрали книжные примеры для подражания

Опрос, целью которого стало выяснить, кто из героев мировой литературы является для россиян примером для подражания и почему, провели сервисы «ЛитРес» и MyBook. Согласно результатам, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», большинство россиян (более 86%) вдохновляются литературными персонажами, почти 82% считают, что даже отрицательный герой может стать ролевой моделью. 71,4% респондентов хотят подражать персонажам книг, так как им импонируют их поступки и характер, 60,6% — так как разделяют ценности и взгляды героев. 26% опрошенных признались, что у них нет тех желаемых качеств, которые есть у персонажей, и поэтому мечтали бы походить на них.

Среди героев зарубежной литературы россиянам больше всего симпатичен детектив Шерлок Холмс (29,8%). На втором месте — одна из лучших учениц Хогвартса Гермиона Грейнджер (29,4%). Замыкает тройку лидеров Маленький принц (19,1%) — мальчик из одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери. На четвертом месте оказались сразу два персонажа с результатом 18,4%: Элизабет Беннет, известная по роману Джейн Остин «Гордость и предубеждение», и противоречивый Северус Снегг — герой саги о Гарри Поттере. В топ-5 также вошла главная героиня романа «Унесенные ветром» Скарлетт О’Хара (17,3%).

Самым вдохновляющим персонажем отечественной литературы была выбрана Маргарита (22,9%) — героиня романа «Мастер и Маргарита». Ее прототипом, по мнению булгаковедов, стала Елена Шиловская-Булгакова, третья жена писателя. На второй строчке Эраст Фандорин (16,9%) — герой детективов Бориса Акунина. На третьей Ассоль (12%) — персонаж повести «Алые паруса». Далее идут Андрей Болконский (11,9%) из эпопеи «Война и мир», а также одна из центральных фигур романа «Евгений Онегин» — Татьяна Ларина (11,8%). «Интересно, что 15,5% опрошенных отметили, что среди героев отечественной литературы нет тех персонажей, на которых им бы хотелось равняться», — отмечают аналитики.