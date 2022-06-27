Как провести вечеринку в стиле Гарри Поттера? В России выходит книга о праздниках и пиршествах по мотивам киновселенной

В издательстве «Бомбора» выходит книга, которая поможет провести вечеринку в стиле Гарри Поттера — с хэнд-мейдом, рецептами для фуршета, играми и мастер-классами. Релиз станет официальной книгой по волшебной вселенной — идеи в ней разработаны на основе фильмов и передают атмосферу чародейства и волшебства.
В фильмах поттерианы показано множество мероприятий — от изысканных пиршеств в Большом зале Хогвартса до скромных праздников в доме на площади Гриммо. Книга «Гарри Поттер. Праздники и пиршества. Официальная книга по мотивам любимой киновселенной» авторства ивент-дизайнера Дженнифер Кэрролл — руководство, которое поможет провести вечеринку в стиле Гарри Поттера: все идеи в ней разработаны на основе фильмов и передают атмосферу чародейства и волшебства.
На страницах представлены пять сценариев вечеринок: День рождения «Кубок Хогвартса», Хэллоуин, киномарафон, прием в стиле Святочного бала и даже свадьба волшебников. Внутри можно найти туториалы о том, как сделать летающие свечи, устроить церемонию распределения по факультетам с помощью шляпы, определить своего патронуса, провести Турнир трех волшебников и даже сыграть с друзьями в импровизированный квиддич.
Все идеи сопровождаются фотографиями реальных праздников. QR-коды приведут на шаблоны для распечаток, переведенные на русский язык: письмо из Хогвартса с билетом на платформу 9 3⁄4, карточки меню и заданий, декор для фотозоны и многое другое.
Найдутся и рецепты блюд. От фуршетных закусок — таких как салат «Люмос Солем» и мясной рулет «Сраженный василиск» — до десертов вроде капкейков Happee Birthdae от Хагрида. Есть и диковинные угощения: сопли горного тролля, исцеляющие слезы феникса, съедобные мандрагоры, крылышки венгерской хвостороги. Над ингредиентами можно поколдовать на свое усмотрение — каждый рецепт сделать вегетарианским, веганским, безглютеновым.
«Внутри книги — множество цитат, концепт-артов, кадров и инсайдерских фактов со съемок. Узнайте, как «оживляли» Арагога, Фоукса и кентавров; где находится Черный парк, напоминающий Запретный лес; как снимали подводные сцены в «Кубке огня»; на создание какого магического артефакта вдохновило яйцо Фаберже и многое-многое другое», — отмечают в издательстве.
Книга «Гарри Поттер. Праздники и пиршества. Официальная книга по мотивам любимой киновселенной» выйдет в издательстве «Бомбора» 30 июня 2022 года.
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