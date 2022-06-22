От Лабковского до Старобинец: главные книги лета 2022 года

Виктор Франкл «О смысле жизни»

Основатель Третьей Венской школы психотерапии — логотерапии — был в четырех концлагерях, где потерял всю семью. В 1946 году, уже в мирное время, Виктор Франкл написал книгу, которая позднее под названием «Сказать жизни “Да!”» стала всемирным бестселлером.

В этом издании другого его труда «О смысле жизни» включены три лекции, которые психиатр и психотерапевт прочел в Народном университете Вены. Прежде они на русском языке не издавались. Возможно, эта книга не поможет вам найти тот самый смысл жизни, а изложенная в ней концепция коллективной ответственности покажется устаревшей, но опыт человека, сохранившего себя в самых чудовищных обстоятельствах, то, что дает если не надежду, то хотя бы внушает немного оптимизма.

Июнь, «Альпина нон-фикшн»