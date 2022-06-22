От Лабковского до Старобинец: главные книги лета 2022 года

Летом многие люди начинают больше читать — благодаря долгожданным отпускам и свободному времени в них. К старту сезона отдыха «Собака.ru» собрала новые книги на любой вкус: от биографий Виктора Цоя и Киану Ривза до детективов, триллеров и романов воспитания, а также бестселлеров по психологии от Виктора Франкла и Михаила Лабковского.
Лора Дейв «Последнее, что он сказал мне»
Бестселлер Лоры Дейв покорил миллионы читателей в США, в том числе и книжный клуб Риз Уизерспун. А это — чуть ли не автоматическая гарантия экранизации. Ее уже готовит стриминг Apple TV+ с Дженнифер Гарнер, Энгаури Райс и Николаем Костер-Вальдау в главных ролях. Это триллер про Ханну, чей муж Оуэн внезапно исчезает, оставив записку со словами «Защити ее!» и огромную сумму денег. Вместе с падчерицей, дочерью Оуэна, ей предстоит узнать множество семейных тайн, раскрывать которые, возможно, и не стоило бы.
Июнь, Inspiria
Виктор Франкл «О смысле жизни»
Основатель Третьей Венской школы психотерапии — логотерапии — был в четырех концлагерях, где потерял всю семью. В 1946 году, уже в мирное время, Виктор Франкл написал книгу, которая позднее под названием «Сказать жизни “Да!”» стала всемирным бестселлером.
В этом издании другого его труда «О смысле жизни» включены три лекции, которые психиатр и психотерапевт прочел в Народном университете Вены. Прежде они на русском языке не издавались. Возможно, эта книга не поможет вам найти тот самый смысл жизни, а изложенная в ней концепция коллективной ответственности покажется устаревшей, но опыт человека, сохранившего себя в самых чудовищных обстоятельствах, то, что дает если не надежду, то хотя бы внушает немного оптимизма.
Июнь, «Альпина нон-фикшн»
Р.С.Шерифф «Две недели в сентябре»
А этот ставший классикой английской литературы роман предназначен для всех, кого ожидает полностью рабочее лето. Этот нежный к героям и читателям текст как будто переносит к морю — в Бонгор. Сюда приезжают на отдых его персонажи — семья из пяти человек. Они просто гуляют и плавают, но описано это так, что не оторваться. Нобелевский лауреат Кадзуо Исигуро отмечал, что это «самый жизнеутверждающий, духоподъемный роман из всех, что он знает». И редко кому «удается так передать достоинство обыденной жизни».
Июнь, Corpus
Саша Николаенко «Муравьиный бог: реквием»
Лауреат «Русского Букера» (за «Убить Бобрыкина») и автор пронзительного романа «Небесный почтальон Федя Булкина» Саша Николаенко вновь обращается к поре детства, представляя ее поэтичным языком в духе Заболоцкого и Введенского. В новой книге ребенку — принцу лета, солнца и богу всех букашек, что встречаются ему в траве — предстоит переосмыслить время как категорию человеческой жизни.
Вот как о своем тексте пишем сам Николаенко: «Моя книга о личной ответственности каждого: сильного — за жизнь слабого, старого — за жизнь малого, человека — за человека. О детских следах в траве, несущих гибель ее обитателям. О почти божественной власти человека над планетой Земля — "почти", потому что не мы ее создали. Это еще одна попытка сказать "нет" миру, где уверенность в своей правоте и затрещина вместо жалости ведут в бездну».
Июнь, «Редакция Елены Шубиной»
Силье Ульстайн «Шепот питона»
Скандинавский детективный триллер в духе Ю Несбе и Таны Френч стал в Норвегии национальным бестселлером. При этом для Силье Ульстайн это — ее дебют в литературе крупной формы. «Шепот питона» — запутанный и лихо закрученный текст про наследование травм и семейные тайны прошлого, от которых не убежать. И да — питон в книге тоже появится.
Июнь, «Эксмо»
Сильвен Прюдом «По дорогам»
К моменту выхода «По дорогам» француз Сильвен Прюдом написал уже восемь романов. Но именно он принес ему долгожданную славу и признание: премии «Фемина» и «Ландерно» в номинации «Выбор читателей». Это тонкая и по-своему волшебная история о парижском писателе, который переезжает на юг Франции. Там он внезапно встречает старого друга — любителя автостопа, с которым его связывают не самые простые взаимоотношения.
Июнь, Corpus
Матиас Энар «Ежегодный пир Погребального братства»
Лауреат Гонкуровской премии Матиас Энар в романе «Ежегодный пир Погребального братства» упражняется в раблезианстве — его текст изобилует яркими деталями и языковыми играми. Поэтому переводчику Алле Беляк пришлось по-настоящему сложно, чтобы максимально передать на русском все нюансы. Начинается все тут довольно просто: аспирант-антрополог из Парижа, отправляется в деревню Пьер-Сен-Кристоф, чтобы написать дипломную работу, посвященную жизни в сельской Франции. Но изучение локального фольклора и обычаев оборачивается настоящей фантасмагорией с допросами ведьм и перерождениями.
Июнь, NoAge
Леонид Зорин «Десятый десяток»
Родившийся в 1924 году автор сценария «Покровских ворот» писал до самых последних дней жизни (его не стало в 2020-м). Поэтому это и правда проза, созданная человеком, разменявшим десятый десяток и которому точно есть, что сказать об этом мире. В сборник вошли повести, а также последние записи Леонида Зорина в жанре афористичных наблюдений, отобранные специально для издания его сыном.
Июнь, «Новое литературное обозрение»
Анна Старобинец «Лисьи броды»
Над приключенческим романом в жанре то ли магического, то ли мистического реализма автор «Посмотри на него» Анна Старобинец работала более пяти лет. Это сложносоставный текст, где место нашлось и полковнику НКГБ, и экс-циркачу, и беглому зэку, и оккультисту, и человеку-тигру и лису-оборотню. Все они встречаются на берегу одного заколдованного озера.
Июнь, «Рипол Классик»
Александр Ливергант «Викторианки»
Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливергант написал увлекательный нон-фикшн об английских писательницах и поэтессах XIX века, творивших, несмотря на патриархальное устройство общества (и ему вопреки). В книгу вошли три очерка: «Непревзойденная Джейн» о Джейн Остин, «Дом на кладбище» о Шарлотте, Эмили, Энн и Брэнуэлле Бронте и «Викторианская Сивилла» о Мэри Энн Эванс, взявшей псевдоним Джордж Элиот.
Июнь, «Новое литературное обозрение»
Патриция Локвуд «О таком не говорят»
Автор «Святого папочки» Патриция Локвуд с романом «О таком не говорят» попала в шорт-лист Букеровской премии 2021 года. Это история о мире зумеров, привыкших к жизни в виртуальном пространстве, которая плохо конвертируется в офлайн, оборачиваясь разбитыми надеждами. И том как два коротких сообщений от мамы могут разрушить все привычное, что когда-то казалось важным.
8 июня, Inspiria
Ника Марш «Крепкие узы. Как жили, любили и работали крепостные крестьяне в России»
Блогер и историк Ника Марш рассказывает о жизни крепостных крестьян так, как это вряд ли делали в вашей школе: иногда с юмором, иногда — не избегая трагичных и чудовищных подробностей, но всегда без цензуры. Например, что у Пушкина был сын от «сенной девки» Ольги Калашниковой, а графиня Салтыкова держала своего крепостного парикмахера взаперти, чтобы никто не узнал про ее облысение и накладные шиньоны. Виктор Старшинский основал гарем из невольниц, а князь Александр Куракин штрафовал крепостных девушек и парней, если они не успели вступить в брак до 20 лет.
15 июня, «Бомбора»
Михаил Марголис «Борис Зосимов. Человек, подаривший нам MTV и "Монстров рока"»
Журналист Михаил Марголис рассказывает о настоящей легенде (как бы пошло сейчас ни звучала такая атрибуция) 1990-х Борисе Зосимове. Это он создал канал MTV Russia, придумал Mуз-ТВ, и организовал всего за три недели рок-фестиваль с участием Metallica и AC/DC, вошедший в книгу рекордов Гиннеса. В издание также включены не опубликованные ранее интервью с Зосимовым, его друзьями и коллегами. А также фотографии из его личного архива.
17 июня, «Бомбора»
Джоанна Стингрей «Виктор Цой. Последний герой. История»
В своих многочисленных мемуарах американская муза Ленинградского рок-клуба Джоанна Стингрей подробно описывала свои приключения в Стране Советов: дружбу с Борисом Гребенщиковым, Сергеем Курехиным и встречу с принцем — гитаристом «Кино» и ее будущим мужем Юрием Каспаряном. Но, пожалуй, самые интересные главы ее книг — о Викторе Цое. В честь его юбилея (ему бы исполнилось 21 июня 60 лет) Стингрей выпустила отдельное издание — полностью о нем.
21 июня, «АСТ»
Алексей Слаповский «Страж порядка»
В новом романе финалиста премий «Большая книга» и «Русский Букер» и киносценариста Слаповского («Участок», «Остановка по требованию», «Ирония судьбы. Продолжение») речь идет о классическом для русской литературы образе «маленького человека». При этом о «маленьких людях» наблюдающих: об охранниках торговых центров. Один из них — Эрих Марков — с начала пандемии короновируса назначает себя Стражем установленного им самим Порядка. И начинает бороться за улучшение всего мира. Иногда кровавыми методами.
Июнь, «Редакция Елены Шубиной»
Азра Раза «Первая клетка И чего стоит борьба с раком до последнего»
Профессор медицины в Колумбийском университете и редактор научно-популярного сайта 3QuarksDaily.com Азра Раза пишет в своей книге как о сугубо медицинских вещах, так и об историях любви, дружбы и невероятной эмпатии, что сопровождают борьбу с раком. Более того, гуманистический поход и сострадание к пациентам она считает неотделимой частью терапии.
Июнь, Corpus
Алекс Паппадимас «Киану Ривз: победы, печали и правила жизни»
Лос-анджелесский журналист, критик и культуролог Алекс Паппадимас подходит к биографии Киану Ривза и его образу как к феномену поп-культуры и объекту (и субъекту одновременно) мифотворчества, где мемы не менее важны, чем ЖЗЛ-справка, где тот родился и вырос. И этот прием работает куда лучше, чем многочисленные книги об актерах и режиссерах в жанре панегирика.
Июль, «Азбука»
Андрей Плахов «Висконти. История и миф. Красота и смерть»
Об одном из идеологов итальянского неореализма, вышедшим впоследствии далеко за его пределы, нежно, интимно и с невероятным уровнем экспертности рассказывает кинокритик Андрей Плахов. Для него режиссер стал любимым автором еще в студенческие годы, когда о том писала его учитель — одна из ведущих кинокритиков 1960-х Вера Васильевна Шитова.
5 июля (ориентировочная дата), «Сеанс»
Михаил Лабковский «Люблю и понимаю»
Самым медийным психологом страны Михаил Лабковский стал в том числе благодаря успеху его книги «Хочу и буду». На этот раз он расскажет, как «растить детей счастливыми и не сойти с ума от беспокойства». Это не только о том, как глобально со своим ребенком не повторять ошибок родителей, но и о более конкретных вещах: что делать, если трехлетка бунтует или не хочет идти в сад, а тинейджер избегает «разговоров по душам».
7 июля, «Эксмо»
Шамиль Идиатуллин «Возвращение "Пионера"»
В послужном списке журналиста «Коммерсанта» и литератора Шамиля Идиатуллина уже есть премия «Большая книга» (третье место за «Город Брежнев»). Фантастический роман про отроков во Вселенной (вернее пионеров в космосе) он писал как книжный сериал, который выходил частями на одном из сервисов для чтения. Теперь же история про троих подростков, которых отбирают для участия в секретной программе, появится и в офлайне: в виде печатной книги. По сюжету пионеры должны отправиться из года 1985-го в будущее — наше время. Но увиденное их совсем не обрадует (и их можно понять).
Июль, «Редакция Елены Шубиной»
Ирина Марголина «Джек Николсон»
В книжной серии «Сеанс. Лица» киновед Ирина Марголина предлагает свою трактовку актерского метода Джека Николсона. Как тому удавалось невероятно органично играть людей на грани (и за гранью) нервного срыва: в «Бэтмене», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Сиянии». В издании также вошли выдержки из интервью Николсона разных лет.
15 июля (ориентировочная дата), «Сеанс»
Оливия Ремес «Быстрая самотерапия: Скорая помощь при тревоге, панике и стрессе»
Эксперт по психическому здоровью, доктор Оливия Ремес регулярно рассказывает в радиопередачах сотням тысяч британцев, как эффективно бороться с приступами паники и тревоги. А записи ее выступлений на конференциях TED набирают и вовсе миллионы просмотров. В книге «Быстрая самотерапия» Ремес собрала 50 научно обоснованных и проверенных практик, которые действительно помогут эффективно справиться с тяжелыми душевными состояниями. Работу со специалистом они, конечно, не заменят, но для купирования острых случаев вполне подходят.
Июль, «Альпина Паблишер»
Александр Генис «Люди и праздники. Святцы культуры»
Живущий в Нью-Йорке писатель Александр Генис дружил с Сергеем Довлатовым, Петром Вайлем, Василием Аксеновым, Татьяной Толстой и многими другими. (Про них можно почитать в его отличном мемуарном сборнике «Обратный адрес».) Наблюдения за миром вокруг и объектами культуры Гениса всегда отличаются афористичной точностью. И новый книга в жанре «календарь» вновь подтверждает это правило.
Июль, «Редакция Елены Шубиной»
Марк Мэнсон «Дневник пофигиста: Тонкое искусство пофигизма на практике»
После выхода бестселлера «Тонкое искусство пофигизма» читатели завалили Марка Мэнсона вопросами, как реализовывать в жизни его советы о том, что не стоит расстраиваться по мелочам. И он написал продолжение — практикум в виде дневника саморефлексий в пяти частях. Он призван помочь понять, как лично вам отделять важное от второстепенного. При этом это только дорожная карта, которая ничего не навязывает. Все решения предстоит принимать самим.
Июль, «Альпина Паблишер»
Джулиан Барнс «Элизабет Финч»
Один из самых ярких прозаиков современной Великобритании, лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс в романе-загадке, предлагает читателю вместе с ним исследовать все формы любви (не только романтической) через образ загадочной Элизабет Финч. Записные книжки ее, преподавателя читающего студентам-вечерникам курс «Культура и цивилизация», находит десятилетия спустя актер-неудачник Нил.
Июль, «Иностранка» («Азбука-Аттикус»)
Мари Фудзимото «Японское искусство гармоничной жизни»
Если скандинавские варианты поиска гармонии с хюгге не совсем ваше, есть и японская версия. Родившаяся в Токио лингвист Мари Фудзимото рассказывает в своей книге о 43 базовых ценностях культуры ее страны, которые помогают понять себя, стать ближе к природе, примириться с течением времени и улучшить отношения с близкими. Это такие понятия, как кайдзен, ваби-саби, икигай. А еще менее растиражированные — чхансэй, сунао, сибуи и другие.
Август, «Альпина Паблишер»
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