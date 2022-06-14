Россияне стали чаще покупать бумажные книги. Продажи цифровых рухнули впервые за 7 лет

По данным Всероссийского книжного рейтинга, которые приводят «Ведомости», доля цифровых книг за пять месяцев — с декабря 2021 года по май 2022-го — впервые снизилась и достигла 16% от всех продаж топ-50 книг в стране. Падение составило 8 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом 2020-2021-х годов. Одновременно с этим выросла доля бумажных книг — до 84% по итогам первого полугодия 2022-го.

Всего за период с января по май 2022 года общие продажи 50 самых популярных книжных изданий — как в бумажном, так и в электронном форматах — принесли издателям 730,2 миллиона рублей. По данным президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова это на 77% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Драйвером роста книжного рынка России за последние семь лет являлись именно цифровые версии книг. По данным издательской группы «Эксмо-АСТ», их продажи ежегодно росли на 30-60%, тогда как продажи бумажных версий, наоборот, падали — в среднем на 6-11% каждый год и на 13% в 2020-ом. В 2021 году цифровых версий изданий было продано на почти 10,9 миллиарда рублей, что составило 11,5% от общего объема рынка (95 миллиардов).