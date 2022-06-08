Летнее чтение: 10 отличных детективов последних лет

Майк Омер «Как ты умрешь»

Предыстория мирового бестселлера «Внутри убийцы» и первое серьезное дело юного психолога-криминалиста Зои Бентли.

Маленький вымышленный американский городок Гленмор-Парк. Его жительница Кендел обожает рано утром бегать в местном лесу под музыку Тейлор Свифт. Однажды она не обращает внимание на странное сообщение от неизвестного отправителя. В тот же день ее убивают — девушку топят, а ее тело закапывают. Расследование попало к полицейским Митчеллу Лонни и Джейкобу Куперу. Улик нет. Все, что выяснили: жертва активно пользовалась соцсетями и даже вела там странный бизнес. Спустя несколько дней погибает еще одна молодая красавица: ее несколько раз переехали на машине. Ничто не связывает два дела, кроме очередного смс с предупреждением. Ясно, что орудует изощренный серийный убийца. Из Бостона присылают Зои. Именно она составит профиль и придумает, как заманить преступника в ловушку. Этим летом в цикле «Гленмор-парк» выйдет второй роман «Сеть смерти». Успейте до этого прочитать начало истории.

Зои Бентли известна по четырем книгам из одноименной серии Майка Омера. Она немного напоминает смелую Клариссу Старлинг из «Молчания ягнят». Но Зои более прямолинейна и независима и всю жизнь пытается поймать серийника, который был в детстве ее соседом.

Сам Омер — американский писатель и журналист. Начал писать он с 16 лет. Вначале это было юмористическое фэнтези, вдохновленное книгами Геймана и Пратчетта. Потом он переключился на детективы, но и тут Майк разбавляет мрачное повествование о злодействах юмором. Его следователи не супергерои, а обычные люди, которые часто попадают в нелепые ситуации, отчего читать истории про них еще интереснее. Дебютная книга — «Внутри убийцы» — вышла в 2018 году и стала бестселлером Amazon. В России детективы этого автора удостоились премии «Выбор читателей LiveLib 2020» в категории «На острие сюжета» и премии «Российский детектив 2020» в номинации «Лучший иностранный детектив».