Летнее чтение: 10 отличных детективов последних лет

Британская писательница Филлис Дороти Джеймс говорила, что «детективный роман — это история не об убийстве, а о восстановлении порядка». В том числе душевного, добавили мы и попросили редактора художественной литературы группы компаний «ЛитРес» Анну Данилину рассказать о 10 действительно захватывающих детективов последних лет и их авторах.
Алекс Михаэлидес «Девы»
Вторая книга автора бестселлера «Безмолвный пациент». Но если дебютный роман британского писателя кипрского происхождения — это скорее триллер, то в «Девах» идет полноценное расследование.
Главная героиня — психотерапевт Мариана — недавно потеряла мужа Себастьяна и страдает от депрессии. Ей с трудом дается работа — сеансы групповой терапии. Все, что у нее осталось, — любимая племянница Зои, студентка Кембриджского университета. Когда в заповеднике «Пэрэдайз» недалеко от вуза находят ее тело, Мариана все бросает и мчится в кампус. Оказывается, убитая была одной из немногих избранных учениц местного профессора Эдварда Фоски. Его специальность — греческая трагедия, а излюбленная тема — жизнь богини плодородия и царства мертвых Персефоны. Мариана замечает у Фоски черты нарцисса, социопата и манипулятора. Настораживает и то, что Зои перед смертью получила открытку с цитатой на древнегреческом. Полиция профессора не подозревает, поэтому Мариана проведет свое расследование. Его результаты поразят и героиню, и читателей. Права на экранизацию книги уже приобрела компания Miramax.
Любопытно, что Алекс Михаэлидес сам три года изучал психологию и два года проработал в психиатрическом отделении. Свой опыт он использует в книгах. Его герои уже во второй раз связаны с этой профессией. Еще одна отличительная черта творчества Михаэлидеса — отсылки к греческой мифологии и литературе. В «Безмолвном пациенте», например, упоминалась Алкеста, которая отдала жизнь во имя любви.
Майк Омер «Как ты умрешь»
Предыстория мирового бестселлера «Внутри убийцы» и первое серьезное дело юного психолога-криминалиста Зои Бентли.
Маленький вымышленный американский городок Гленмор-Парк. Его жительница Кендел обожает рано утром бегать в местном лесу под музыку Тейлор Свифт. Однажды она не обращает внимание на странное сообщение от неизвестного отправителя. В тот же день ее убивают — девушку топят, а ее тело закапывают. Расследование попало к полицейским Митчеллу Лонни и Джейкобу Куперу. Улик нет. Все, что выяснили: жертва активно пользовалась соцсетями и даже вела там странный бизнес. Спустя несколько дней погибает еще одна молодая красавица: ее несколько раз переехали на машине. Ничто не связывает два дела, кроме очередного смс с предупреждением. Ясно, что орудует изощренный серийный убийца. Из Бостона присылают Зои. Именно она составит профиль и придумает, как заманить преступника в ловушку. Этим летом в цикле «Гленмор-парк» выйдет второй роман «Сеть смерти». Успейте до этого прочитать начало истории.
Зои Бентли известна по четырем книгам из одноименной серии Майка Омера. Она немного напоминает смелую Клариссу Старлинг из «Молчания ягнят». Но Зои более прямолинейна и независима и всю жизнь пытается поймать серийника, который был в детстве ее соседом.
Сам Омер — американский писатель и журналист. Начал писать он с 16 лет. Вначале это было юмористическое фэнтези, вдохновленное книгами Геймана и Пратчетта. Потом он переключился на детективы, но и тут Майк разбавляет мрачное повествование о злодействах юмором. Его следователи не супергерои, а обычные люди, которые часто попадают в нелепые ситуации, отчего читать истории про них еще интереснее. Дебютная книга — «Внутри убийцы» — вышла в 2018 году и стала бестселлером Amazon. В России детективы этого автора удостоились премии «Выбор читателей LiveLib 2020» в категории «На острие сюжета» и премии «Российский детектив 2020» в номинации «Лучший иностранный детектив».
Ричард Осман «Человек, который умер дважды»
Долгожданное продолжение нашумевшего «Клуба убийств по четвергам», самого продаваемого дебютного романа со времен «Поттера». Цикл напоминает классические детективы Агаты Кристи. Ведь сыщики тут — милые (но вовсе не безобидные) старички Элизабет, Джойс, Рон и Ибрагим из поселка для престарелых Куперсчейз.
Если в первой книге они только начали свою детективную карьеру, когда рядом случилась подозрительная смерть, то во второй части ставки повышаются! Четверо неугомонных пенсионеров вступят в схватку одновременно с колумбийскими наркоторговцами, уличной шпаной и британской контрразведкой. Все начинается с письма, которое получила Элизабет. Ее бывший муж и по совместительству коллега Дуглас просит о защите. Мужчину обвинили в краже бриллиантов на 20 млн фунтов, и теперь его жизнь в опасности. Хотя, постойте, много лет назад Элизабет своими глазами уже видела его смерть. Ах да, это все шпионские штучки. Вдруг и сейчас Дуглас лжет? Кто на самом деле взял драгоценные камни? Чье убийство будут расследовать друзья? Ни слова больше — все узнаете из книги.
Ричард Осман — английский телеведущий, продюсер и комик. «Клуб убийств по четвергам» принес ему мировую славу и премию British Book Awards-2020 в номинации «Автор года». В цикле выйдет еще две книги, а Стивен Спилберг готовит экранизацию дебютного романа Османа.
Виктор Метос «Жена убийцы»
Детективная драма и психологический триллер в одном флаконе. Джессика Ярдли — прокурор. Но с опасными злодеями она сталкивается не только на работе. Ее бывший муж — Эдди Кэл — серийный убийца. Уже 14 лет он за решеткой и ждет казни. Джессика почти оправилась после того, как поняла, что ее любимый не простой художник, а жестокий маньяк. И тут к ней обращается ФБР. Кто-то подражает зверствам Кэла. Убиты две супружеские пары. Все напоминает почерк Эдди, но на местах преступлений нет никаких улик. Ясно, что он должен быть в курсе происходящего. Но помогать ищейкам Эдди не намерен. Он готов поговорить только с бывшей и то на особых условиях, которые Джессике не понравятся. Что делать? Судя по датам предыдущих убийств, до следующего остается около 10 дней. Сможет ли Ярдли пересилить себя и взглянуть в глаза своему монстру, чтобы спасти невинных людей?
Помимо поисков преступника, в книге много внимания уделено психологической составляющей. Интересно следить за внутренним монологом героини, которая винит себя, что не распознала в супруге психа, и переживает за дочку, которая так похожа на отца. Книга понравится поклонникам Майка Омера и Томаса Харриса.
Виктор Метос — афганский автор. Когда ему было 13, его друга восемь часов допрашивала полиция. В итоге тот признался в том, чего не совершал. Тогда Метос решил стать адвокатом. Он также работал прокурором и партнером в юрфирме, так что знает все тонкости. На счету Виктора — сто уголовных процессов. Журнал Utah Business Magazine даже назвал Метоса «одним из самых уважаемых адвокатов по уголовным делам на Западе». Он написал больше 40 юридических триллеров и детективов, но на русский переведены только два — «Жена убийцы» и «Ночные твари». Кстати, в основу дебютного романа — «Неоновый адвокат» — легло дело, которое когда-то и тронуло Виктора до глубины души.
Роберт Гэлбрейт «Дурная кровь»
Под псевдонимом Роберта Гэлбрейта пишет «мама Гарри Поттера» — Джоан Роулинг. Одно это — уже аргумент в пользу знакомства с детективной серией о Корморане Страйке. Он служил в военной полиции и побывал в горячих точках. Там он потерял половину правой ноги и, вернувшись на гражданку, открыл частное сыскное агентство. В первой части — «Зов кукушки» — Страйк еле платит аренду, ему даже секретарша не по карману. Тем не менее он нанимает Робин Эллакот. И это, пожалуй, лучшее решение в его жизни. Ведь вместе они раскроют четыре сложнейших дела. А еще — между героями завяжется крепкая дружба, которая грозит перерасти в нечто большее.
«Дурная кровь» — пятый роман в цикле. Агентство Страйка стало известным и уважаемым. Робин — полноправный партнер, а не делопроизводитель. В штате — несколько толковых сыщиков. Корморан ненадолго оставил работу и отправился в Корнуолл навестить умирающую тетю. Но, как Эркюля Пуаро, его и во время отпуска настигнет дело. В пабе Страйка узнала женщина, которая 40 лет назад потеряла мать. В 1974 году доктор Марго Бамборо вышла с работы, и больше ее никто не видел. Подозревали мужа, а потом орудующего тогда серийника. Но следователь по делу сошел с ума, и больше никто Марго не искал. Страйк и Эллакот раньше с «висяками» не работали, и надежды что-то выяснить мало. Ведь свидетели либо очень стары и все позабыли, либо умерли. Но Корморан и Робин — настоящие сыщики, а значит — заметят несостыковки, чтобы дать успокоение клиентке. Вдобавок их личные отношения готовятся выйти на новый уровень.
По четырем первым книгам цикла есть сериал «Страйк» (2017–2020). Шоураннеры сохранили все важные моменты из книг и подобрали максимально похожих на главных персонажей актеров. Роулинг присутствовала на первой читке сценария с исполнителями главных ролей — Томом Берком и Холлидей Грейнджер.
Роулинг представлять незачем. Миллионные гонорары и славу ей принесла семитомная сага о мальчике-волшебнике. Серия романов стала самой продаваемой в истории мировой литературы. В рейтинге богатейших женщин Великобритании писательница занимает 12 место. Например, в 2019 году она заработала 92 млн долларов.
Борис Акунин «Просто Маса»
Исторический детектив автора, который, так же, как Роулинг, не нуждается в особой презентации. «Просто Маса» — 17-я и пока последняя книга в серии о сыщике-интеллигенте Эрасте Фандорине. В предыдущей — «Не прощаюсь» — герой погиб. В продолжении место протагониста занял Масахиро Сибата, верный друг и помощник Фандорина.
По сюжету он возвращается на родину, в Японию. Открывает свое сыскное агентство. Но, помимо дел, наблюдает за Страной восходящего солнца и размышляет, что изменилось за годы его странствий, а что осталось прежним. Книга разделена на несколько частей-приключений. Маса узнает правду о своих погибших родителях, будет искать царское золото, спасать пропавшую во время землетрясения девочку и даже, несмотря на преклонный возраст, встретит женщину мечты.
Борис Акунин — писатель, литературовед, переводчик и ученый-японист. Всю свою любовь к этой загадочной стране он вложил в «Просто Масу». Книгу дополняют комментарии автора, иллюстрации, рассказы об особенностях японской культуры, традициях и фольклоре.
Пола Хокинс «Тлеющий огонь»
Имя Полы Хокинс стало узнаваемым благодаря одноименной экранизации ее психологического триллера «Девушка в поезде». В картине снялись звездные Эмили Блант, Ребекка Фергюсон, Джастин Теру, Люк Эванс и Лиза Кудроу. Это история о женщине, которая стала свидетельницей убийства, но ей никто не верит.
В новой книге Хокинс в центре сюжета — снова женские судьбы. Три очень разные героини оказываются под подозрением в убийстве молодого художника Дэниела. Во-первых, родная тетя погибшего Карла, чей маленький сын погиб при очень странных обстоятельствах. С той поры отношения в семье запутались и разладились. Во-вторых, Лора, подружка Дэниела. В детстве она пережила предательство самого родного человека и попала в жуткую аварию. Отсюда проблемы с контролем гнева. Она последней видела Дэниела живым и убегала от него вся в крови. В-третьих, любопытная соседка Мириам. Этакая старая перечница, избегающая людей. Она нашла тело Дэниела и украла улику с места преступления, но полиции об этом — ни слова. Что сделал Дэниел этим женщинам, чтобы заслужить такое? Или, может, дамы ни при чем? Читайте, и узнаете!
Любопытно, что британская писательница Пола Хокинс начинала литературную карьеру с романтических комедий под псевдонимом Эми Сильвер. Как хорошо, что она вовремя распознала свое призвание — триллеры и саспенсы.
Сорен Свейструп «Каштановый человечек»
Скандинавский детектив в лучших традициях — мрачный и закрученный. Понравится поклонникам Стига Ларссона и Ю Несбё.
В Копенгагене орудует серийный маньяк. Он мучает и убивает молодых женщин. Рядом с телами он оставляет детскую поделку — человечка из спичек, каштанов и пластилина. На фигурках специалисты обнаружили отпечатки пальцев Кристины, маленькой дочки известного политика. Малышка пропала в прошлом году. Дело поручают странному дуэту следователей. Найя Тулин мечтает попасть в отдел киберпреступлений, а Марка Хесса сослали в убойный за нарушения. Но им придется найти общий язык, чтобы поймать психа и, возможно, спасти Кристину.
В 2021 году Netflix выпустил одноименный сериал по книге Свейструпа. В ней шесть динамичных эпизодов. Если любите сравнивать оригинал с киноверсией, рекомендуем посмотреть.
Сорен Свейструп — датский сценарист и романист. Он работал над сюжетом двух версий сериала «Убийство» (2007–2012 и 2011–2014 годов) и помогал со сценарием для экранизации «Снеговика» по роману Несбё. Писать детективные романы его вдохновили рассказы Агаты Кристи и Конан Дойла.
Тана Френч «Фейтфул-плейс»
Семейная драма с элементами детектива от автора бестселлеров «Тайное место» и «Тень за спиной». На этот раз ирландская писательница рассказывает историю о загадочном исчезновении, непростых отношениях с родственниками, первой любви и ошибках прошлого.
Фрэнк Мэкки — детектив в полиции Дублина. Он давно близко не общался со своими многочисленными странными родственниками. С того самого дня, 20 лет назад, когда Мэкки со своей девушкой Рози Дейли договорились сбежать из дома. Зимней темной ночью 1985 года молодые условились встретиться в конце улицы Фейтфул-плейс и уехать на пароме в Англию. Но Рози так и не пришла. Больше никто ее не видел. Фрэнк подумал, что девушка уехала без него. Идут годы, он почти отпустил эту ситуацию. И вдруг в заброшенном доме на той самой улочке находят старый выцветший чемодан Рози. Неужели она никуда не уехала и с ней случилась беда? Детективу Мэкки придется вернуться в родные края, чтобы узнать правду. Попутно он будет заново учиться общаться с семьей.
Тану Френч зовут «королевой ирландского детектива». Она работала театральной актрисой. Писать начала только в 33 года. За свой дебютный роман «В лесной чаще» Френч получила премию имени Эдгара Аллана По. В 2019-м по книгам «В лесной чаще» и «Сходство» вышел сериал «Дублинские убийства» (2019–2020 года).
Котаро Исака «Поезд убийц»
Зафиналить сегодняшний разговор о лучших детективных новинках последних лет хочется японским бестселлером. Это нестандартная книга удивит и запомнится надолго. Сюжет сочетает черты триллера, криминальной драмы, боевика и экшна. Роман с первых страниц кинематографичен. Как раз этим летом состоится премьера экранизации с Брэдом Питтом и Сандрой Буллок в главных ролях. Режиссером стал Дэвид Литч (не Линч), который снял «Дэдпула» и «Джона Уика 2».
Итак, повествование перенесет вас на скоростной японский поезд (синкансэн). Полупустые вагоны отправляются из Токио в Мориоку. Все по расписанию, вот только среди обычных пассажиров тут — пятеро серийных убийц. Знакомьтесь! Колоритный дуэт наемников —Мандарин и Лимон. Первый говорит фразами из книг Вирджинии Вулф и Федора Достоевского. Второй обожает детский мультик про паровозика Томаса и его друзей и постоянно сравнивает с героями окружающих. Эти «фрукты» охраняют сына мафиози и чемодан с деньгами. Кимура — бывший киллер, ныне пьяница и неудачник. Он идет по следу негодяя, который сбросил его маленького сына с высоты. Принц — приличный школьник (только с виду) и социопат-изверг, который что-то чувствует, только причиняя людям боль. И замыкает пятерку Нанао, или Божья Коровка, самый неудачливый преступник на свете. То он телефон потеряет, а на том конце — важные инструкции. То, вместо того чтобы закончить дело и тихо уйти, ввяжется в драку и свернет противнику шею. Что случится, когда такие ребята окажутся вместе? Кто и зачем их там собрал? Чтобы выбраться из синкансэна живыми, персонажам нужно найти ответы на эти вопросы. На кого поставите? Больше ни слова. Читайте и удивляйтесь. Надо сказать, что это не просто кровавая бойня в духе «Игры в кальмара»: герои ведут интересные внутренние диалоги, размышляя, что и когда сделали не так, что теперь приходится заниматься жуткими вещами. А еще в книге нашлось место юмору.
В Японии Котаро Исака невероятно популярен. Его романы — национальные бестселлеры. Исака — разносторонняя личность: окончил юридический, писал тексты для песен. Литературой занимается с 2000 года. За это время издал 27 романов и десяток сборников рассказов. На его счету множество премий Японии. Почти все книги на родине экранизированы.
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