От Борхеса до сына Томаса Манна: переиздания редких книг, которые мы очень ждали

Клаус Манн «Мефисто: история одной карьеры»

Непростая издательская судьба сложилась и у главного романа Клауса Манна, сына создателя «Волшебной горы» и «Доктора Фаустуса». «Мефисто» был дописан в 1936 году и впервые издан в Амстердаме и Москве, запрещался на территории Германии и тайно печатался в Дании. В нынешнем веке он получил заслуженное признание и переиздавался много раз. Главный герой книги — Хендрик Хефген, он немецкий актер театра, убивший свой талант ради карьеры и сотрудничества с нацистской властью. Многие считают, что прототипом Хефгена стал Густав Грюндгенс, прославившийся ролью Мефистофеля в постановке «Фауста» 1932 года на сцене Прусского государственного театра. Затем он получил звание народного артиста и работал в театре во время нацистского режима. Уже в середине 1960-х после жалобы приемного сына Грюндгенса роман был запрещен к печати и распространению как текст, оскорбляющий честь и достоинство. В 1981 году вышла «оскароносная» экранизация «Мефисто» венгерского кинорежиссера Иштвана Сабо, вернувшая, сначала нелегально, этот роман на книжные полки. И если отвлечься от личностных параллелей, то это важный текст именно о «маленьких людях и больших предателях», о «мефистофилях», вопросах морали, веры и выбора.

«Лениздат»