От Борхеса до сына Томаса Манна: переиздания редких книг, которые мы очень ждали

Редкие книги – это очень ценно, но только если они у вас есть. Кто из нас не испытывал разочарования, когда очень хотелось прочитать роман или, скажем, исследование по почвоведению, а их никак нельзя было отыскать в продаже. «Подписные издания» собрали специально для «Собака.ru» лучшие тексты, которые (наконец-то!) переиздали в России. Например, роман Фланна О’Брайена «У Плыли-Две-Птицы», недавно вышедший в новом переводе в собственном издательстве книжного магазина.
Фланн О’Брайен «У Плыли-Две-Птицы»
Героическое переиздание бодрейшего романа Фланна О’Брайена — ирландского писателя, журналиста, современника Джойса и Беккета и соратника Борхеса по текстуальным лабиринтам. Полчища букв и горы отсылок к национальной культуре, мифологии и фольклору выстраиваются в протопостмодернистский сюжет, где наряду с героями ирландского эпоса существует ленивый дублинский студент. Тот старается изобразить на бумаге что-то вроде романа о писателе, против которого взбунтовались его персонажи. Учитывая все особенности стиля О’Брайена и интертекстуальность романа, работу переводчицы Шаши Мартыновой не иначе как подвигом назвать не представляется возможным. Кроме того, Мартынова дополнила издание подробным лингвокультурологическим комментарием, что делает читательское путешествие чуть более сознательным, но не менее непредсказуемым.
«Подписные издания»
Хорхе Луис Борхес «Алеф», «Сад расходящихся тропок», «Книга песка», «Создатель»
Мириады рассказов и эссе аргентинского писателя, библиотекаря и мастера литературных путешествий в отдаленность времен вновь добрались до наших полок. Эти сборники концентрируют в себе основные мотивы творчества Борхеса, с одинаковой легкостью и увлекательностью рассказывающего и про собственную жизнь, и про страницы шумерской истории. Прелесть Борхеса как раз в том, как свободно он оперирует бытовой правдой и литературным вымыслом, смешивая их в невероятных пропорциях и выводя строки дивной красоты и неувядающего вдохновения. Так что вновь выходящие наборы магической прозы Хорхе Луиса Борхеса — а на данный момент это «Алеф», «Книга песка», «Сад расходящихся тропок» и «Создатель» — это увлекательнейшие лабиринты и порталы к необъятным просторам человеческой культуры и фантазии.
«Азбука»
Олег Стрижак «Мальчик»
Роман-посвящение Петербургу был впервые выпущен в бурном 1993-м, но пучина событий вытеснила его из читательских сфер внимания (чего не скажешь об иностранном книжном поле, подтверждение тому — издание «Мальчика» за рубежом и хвалебные рецензии во французских изданиях). Но в прошлом году несправедливости пришел конец — и «пропущенный шедевр русской прозы XX века» добрался до читателей в таком виде, которого заслуживает. По-фолкнеровски раздробленный сюжет о взаимоотношениях именитого литератора Сергея Владимировича и дерзкого драматурга Мальчика развивается в модернистской оторопи гиперссылок, внутритекстовых инструкций и уважительных кивков книжным мастодонтам от Гоголя и Достоевского до Джойса. В «Мальчике» рассказывается история двух людей, но воспевается в нем Петербург. Немалая часть романа посвящена символизму и значимости города. Так что это история о месте, что творит само себя, и о людях, сотворенных в нем.
«Городец»
Клаус Манн «Мефисто: история одной карьеры»
Непростая издательская судьба сложилась и у главного романа Клауса Манна, сына создателя «Волшебной горы» и «Доктора Фаустуса». «Мефисто» был дописан в 1936 году и впервые издан в Амстердаме и Москве, запрещался на территории Германии и тайно печатался в Дании. В нынешнем веке он получил заслуженное признание и переиздавался много раз. Главный герой книги — Хендрик Хефген, он немецкий актер театра, убивший свой талант ради карьеры и сотрудничества с нацистской властью. Многие считают, что прототипом Хефгена стал Густав Грюндгенс, прославившийся ролью Мефистофеля в постановке «Фауста» 1932 года на сцене Прусского государственного театра. Затем он получил звание народного артиста и работал в театре во время нацистского режима. Уже в середине 1960-х после жалобы приемного сына Грюндгенса роман был запрещен к печати и распространению как текст, оскорбляющий честь и достоинство. В 1981 году вышла «оскароносная» экранизация «Мефисто» венгерского кинорежиссера Иштвана Сабо, вернувшая, сначала нелегально, этот роман на книжные полки. И если отвлечься от личностных параллелей, то это важный текст именно о «маленьких людях и больших предателях», о «мефистофилях», вопросах морали, веры и выбора.
«Лениздат»
Томас Пинчон «Радуга тяготения»
Продолжая парад главных творений писателей и их переизданий, переходим к великому американскому затворнику Томасу Пинчону с его «Радугой тяготения». Заговоры, альтернативные витки истории, около полутысячи персонажей, несколько сотен затрагиваемых в диалогах тем (от вестернов до оккультизма), четыре главы, колода карт таро — весь этот управляемый автором хаосмос буквенных изваяний составляет неповторимый клубок энергии, что запускает ракету под номером «00000» с таинственным черным ящичком, являющимся макгаффином истории. Вновь насладиться этим несокрушимым текстом и фантазией Пинчона можно благодаря издательству «Иностранка», перевыпустившему книгу в начале 2022 года.
«Иностранка»
Жорис-Карл Гюисманс «Наоборот», «Там, внизу, или Бездна»
Истошный певец декадентства Жорис-Карл Гюисманс целых семьдесят лет не переводился на русский язык, появившись около нас лишь к концу XX века, да и то очень фрагментарно. Тем ценнее деятельность издательства «Рипол», в своей крафтовой серии «Librarium» выпускающеего творения Гюисманса. «Наоборот», последний раз выходивший в России в далеком 1990 году, — это не просто роман, это настольная книга заядлого декадента, положившая начало «миазматической прозе» второй половины XIX века и снискавшая восхищение Уистлера, Уайльда и Сержа Генсбура. «Там, внизу», известный также под названием «Бездна», являет собой погружение в психику маршала Жиля де Ре, соратника Жанны Д’Арк и садиста, прототипа Синей бороды. Этот роман издавался в 1993 году — и вот он снова на полках, искушая эстетов литературной «черной мессой».
«РИПОЛ классик»
Текст: Артем Макоян
Все перечисленные в подборке книги есть в онлайн- и офлайн-магазине (если вы находитесь в Петербурге) «Подписные издания».
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