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Стало известно, когда Лукьяненко допишет последний роман из цикла «Дозоры»

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Последний роман из цикла «Дозоры» может быть закончен в течение нескольких ближайших месяцев, заявил писатель Сергей Лукьяненко. Автор планирует приступить к работе над книгой сразу после того, как допишет «Лето волонтера». Об этом пишет ТАСС.

Кадр из фильма "Ночной дозор"

«В книге написана достаточно большая часть, там уже больше трети написано. И если сесть и хорошо войти в темп, то я ее завершу за пару месяцев», — отметил Лукьяненко.

Первая книга «Ночной дозор» вышла в 1998 году. В 2004 году режиссер Тимур Бекмамбетов экранизировал ее, а в 2006 году вышло продолжение фильма по одноименному роману «Дневной дозор». Последняя часть серии «Шестой дозор» была опубликована в 2014 году.

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