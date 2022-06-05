Стало известно, когда Лукьяненко допишет последний роман из цикла «Дозоры»

«В книге написана достаточно большая часть, там уже больше трети написано. И если сесть и хорошо войти в темп, то я ее завершу за пару месяцев», — отметил Лукьяненко.

Первая книга «Ночной дозор» вышла в 1998 году. В 2004 году режиссер Тимур Бекмамбетов экранизировал ее, а в 2006 году вышло продолжение фильма по одноименному роману «Дневной дозор». Последняя часть серии «Шестой дозор» была опубликована в 2014 году.