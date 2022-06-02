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Михаил Лабковский выпускает новую книгу «Люблю и понимаю» — свод правил для родителей

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В издательстве «Эксмо» выходит новая книга психолога Михаила Лабковского «Люблю и понимаю». Это практическое пособие о том, как растить детей счастливыми — и не сойти с ума от беспокойства.

Как рассказали «Собака.ru» в «Эксмо», новая книга Лабковского «Люблю и понимаю» адресована родителям, которые хотят вырастить своих детей счастливыми. «Если вы уже читали первую книгу Лабковского «Хочу и буду» и слушали его эфиры, то из них наверняка поняли: многие проблемы, комплексы, страхи, да и просто неспособность наслаждаться жизнью — родом из детства. Книга «Люблю и понимаю» поможет не повторять ошибок своих родителей — с собственными детьми», — отмечают в издательстве.

В книге можно найти ответы на вопросы о том, как реагировать на трехлетнего бунтаря, то делать, если малыш не хочет ходить в сад, как выбрать школу, что гораздо важнее оценок, можно ли наказывать детей, как помочь подростку, если он переживает, но ничего не рассказывает. Психолог разбирает эти и другие вопросы, объясняет, почему ребенок так себя ведет, и учит воспитывать с любовью, без которой вырасти здоровым и счастливым человеком просто невозможно.

Новая книга Михаила Лабковского «Люблю и понимаю» выйдет 7 июля 2022 года одновременно в бумаге, электронике и аудио. Подробности можно посмотреть здесь.

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