СМИ: В России на 12% выросла средняя цена книг за апрель

Как пишет РБК со ссылкой на источники в столичной сети «Московский дом книги», средняя цена одной книги в апреле была 615 рублей — на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» подорожание составило 12% (439 рублей за одну книгу).

На фоне увеличения цены заметно сократились продажи — в «Московском доме книги» в прошедший месяц они упали на 22% по сравнению с апрелем прошлого года и на 42% — по сравнению с тем же месяцем 2019-го. В сети «Читай-город — Буквоед» по итогам апреля зафиксировали снижение сопоставимых продаж в натуральном выражении по сравнению с мартом на 10%. Эксперты считают, что уменьшение спроса связана именно с высокой стоимостью книг.

Однако падение продаж фиксируют в основном в классических сетях и магазинах. В онлайн-точках, на интернет-площадках и маркетплейсах спрос, напротив, увеличивается. Также отмечается интерес к электронным книгам, средняя стоимость на них в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросла лишь на 2%, в то время как продажи увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 54% — по сравнению с 2019-м.

Ранее Минцифры предупреждало о возможном подорожании книг на фоне колебаний курса и проблем с логистикой. Большая часть материалов для российской полиграфической промышленности поставляется из-за границы. Однако в министерстве утверждают, что падение продаж сезонное, а вопрос сдерживания роста цен на бумагу обозначают как находящийся на особом контроле.