Павел Пепперштейн feat. Нейро Пепперштейн: художник и нейросеть написали книгу «Пытаясь проснуться»

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе команды SberDevices, разработавшей нейросеть ruGPT-3, «Пытаясь проснуться» — это «первый в мире сборник рассказов, родившийся в результате сотрудничества писателя и его «двойника»-нейросети». Из 24 текстов в нем только половина принадлежит Пепперштейну, еще дюжину сочинила ruGPT-3, дополнительно обученная на рассказах Павла и фрагментах его интервью.

Помимо создания архитектуры нейросети, ее обучения и отбора текстов, вмешательство человека в творчество цифрового «двойника» Пепперштейна ограничилось работой корректора. Сочинения нейросети предлагаются читателю в том виде, в котором их написала нейросеть. Прежде чем начать работу над собственными рассказами для сборника, Пепперштейн познакомился с написанными машиной текстами, чтобы не только алгоритм имитировал стиль писателя, но и наоборот.

В сборнике у каждого рассказа один автор, а читателям оставлена возможность угадывать, кому принадлежит тот или иной рассказ — человеку или машине. В разделе с содержанием книги предлагается ставить пометки, кто написал тот или иной рассказ, и делиться своими догадками с другими читателями. Книга вышла с голографической обложкой с изображением двух картин. Одну написал Павел, а вторую — нейросеть ruDALL-E, которая предварительно «изучила» творчество Пепперштейна-художника.