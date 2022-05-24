Павел Пепперштейн feat. Нейро Пепперштейн: художник и нейросеть написали книгу «Пытаясь проснуться»

В издательстве Individuum вышел сборник рассказов «Пытаясь проснуться», написанных художником и писателем Павлом Пепперштейном в соавторстве с «Нейро Пепперштейном» — генеративной нейросетью ruGPT-3. Задача читателя — понять, над чем работал истинный писатель, а над чем виртуальный.
Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе команды SberDevices, разработавшей нейросеть ruGPT-3, «Пытаясь проснуться» — это «первый в мире сборник рассказов, родившийся в результате сотрудничества писателя и его «двойника»-нейросети». Из 24 текстов в нем только половина принадлежит Пепперштейну, еще дюжину сочинила ruGPT-3, дополнительно обученная на рассказах Павла и фрагментах его интервью.
Помимо создания архитектуры нейросети, ее обучения и отбора текстов, вмешательство человека в творчество цифрового «двойника» Пепперштейна ограничилось работой корректора. Сочинения нейросети предлагаются читателю в том виде, в котором их написала нейросеть. Прежде чем начать работу над собственными рассказами для сборника, Пепперштейн познакомился с написанными машиной текстами, чтобы не только алгоритм имитировал стиль писателя, но и наоборот.
В сборнике у каждого рассказа один автор, а читателям оставлена возможность угадывать, кому принадлежит тот или иной рассказ — человеку или машине. В разделе с содержанием книги предлагается ставить пометки, кто написал тот или иной рассказ, и делиться своими догадками с другими читателями. Книга вышла с голографической обложкой с изображением двух картин. Одну написал Павел, а вторую — нейросеть ruDALL-E, которая предварительно «изучила» творчество Пепперштейна-художника.
О работе над сборником «Пытаясь проснуться»:
Честно говоря, мне не показалось, что между моими рассказами и рассказами, написанными Нейро Пепперштейном, есть хоть какое-то сходство. Тем не менее рассказы Нейро Пепперштейна мне понравились. Если говорить об ассоциациях, которые на меня навеяли эти рассказы нейросети, то более всего они напомнили мне о замечательном фильме Вернера Херцога «Сердце из стекла». Этот фильм является смелым и удивительным экспериментом в области кинопроцесса. Все актеры, задействованные в этом фильме, играют под гипнозом. Состояние гипноза, в которое все они погружены, делает этих совершенно разных людей чем-то похожими друг на друга: у них одинаково увлажнённые лица, расширенные зрачки, а ещё все они непроизвольно то и дело совершают один и тот же жест — проводят тыльной стороной ладони по лбу, словно пытаясь стряхнуть с себя некое наваждение, пытаясь проснуться. У меня возникло ощущение, что искусственный интеллект тоже пребывает в таком непробуждённом состоянии, в состоянии гипноза или морока, он спит и работает во сне, но в нем присутствует подспудное желание пробуждения, стремление к пробуждению. Поэтому книга так и называется — «Пытаясь проснуться».
Бумажную книгу «Пытаясь проснуться» уже можно заказать в интернет-магазине издательства. На полках книжных магазинов она появится до конца мая. Электронная версия с сегодняшнего дня доступна на «Букмейте».
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