«И покинула чат»: Как правильно общаться и не раздражать всех в мессенджерах и Zoom?

1. В каждом чате должен быть свод правил.

Закон, который уважают все. Писаный этот закон или неписаный — решают сами участники. Но это нормы письменного общения, которые необходимо соблюдать. Очень советую тем, кто организовывает «долгие чаты», заранее прописать эти нормы — и знакомить с ними каждого вновь прибывшего.

Например, в одном из родительских чатов после очередной ссоры всех со всеми родился такой свод (копирую его без единой корректировки — именно так, как этот свод правил выглядит).

Правила общения в чате «Родители-В»

А) запрещено материться (и использовать слова, близкие к матерным);

Б) голосовые сообщения записываем только в крайнем случае и не длиннее 30 секунд;

В) если кто-то не занят и готов расшифровать чужое голосовое сообщение в текст, он может это сделать, но не обязан;

Г) мы имеем право хвалить какого-то конкретного ребенка, но не имеем права ругать конкретного ребенка (исключение — собственные дети). Если вам нужно высказать претензию по конкретному ребенку, пишите его родителям напрямую;

Д) никто не имеет права оскорблять участника чата. Нарушителя на первый раз предупреждаем, на второй раз выписываем желтую карточку, на третий раз — красную

(исключаем из чата на месяц);

Е) Кто выложит в чат дурацкую поздравительную открытку— того в пожизненный бан.

Вы можете взять этот свод правил за основу и написать свой. Он вовсе не обязан быть длинным и сложносочиненным, как государственный закон. Точнее, так: боже вас упаси писать длинные и занудные своды правил. Чем легче сформулированы правила, чем больше в них иронии, тем охотнее им будут следовать.

2. В каждом чате должен быть модератор.

Модератором может быть председатель родительского комитета (или начальник проектного офиса), а может и не быть. Но им совершенно точно должен быть человек, который имеет возможность оперативно следить за тем, что происходит в чате (если вы работаете космонавтом, воздержитесь от роли модератора родительского чата), и быстро «тушить пожары».

Пожар — эта та самая напряженность, которая вот-вот взорвется скандалом. Задача модератора — сказать «брейк!» и вернуть всех в нужное русло. Или же забанить на время участника, у которого вдруг «сорвало крышу».

Однажды в рабочем (но творческом) чате сцепились не на жизнь, а на смерть два сценариста. Речь шла о подготовке к празднованию юбилея большой промышленной компании, креативщики писали сценарий шоу — и не совладали с эмоциями.

Модератор не застал начала ссоры. Он пришел в тот момент, когда сценарист из Воронежа уже был готов покупать билет на самолет, чтобы лететь «разобраться по-мужски» со сценаристом из Рязани (или наоборот — понять сложно).

И модератор… начал переводить реплики обоих обиженных.

«Да ты просто запорешь всю работу, ты понимаешь? Это бред!» — писал сценарист из Воронежа.

«Давайте я переведу, — тут же отзывался модератор. — Кирилл хочет сказать, что он сомневается, выстрелит ли идея Ильи».

«Ты хоть прочитай сценарий! Там все понятно написано. Ты вообще файл открывал?!» — писал сценарист из Рязани.

«Илья настаивает на том, что в его файле подробно изложена суть. И он уверен, что эта суть доступна для понимания человеку с интеллектом», — писал модератор.

Два сценариста пытались продолжить перепалку. Но запал иссяк (извините, не могу не вспомнить анекдот: «Он говорит, у него иссяк запал». — «Что у него запало?»).

Модератор, который выступил почти как медиатор, помог не просто потушить спор, но и возвести его в разряд добрых мемов. Как только в творческом чате начинали сгущаться тучи, кто-то непременно писал: «Так, пора звать переводчика. Модератор, расчехляй словарь!»

3. Модератор (или активные участники чата) должен мягко, но настойчиво внедрять культуру позитивного общения в общечатовые массы.

К примеру, как можно было бы переформулировать самый первый посыл мамы Зои? Так, чтобы сохранить суть сказанного, но убрать из нее элемент «наезда»?

Еще раз процитирую исходник: «Это позор! Сегодня только пятеро детей из класса выучили стихотворение! А у нашего учителя был открытый урок! Я говорила с учителем, она в шоке! Родители, вам не стыдно? Вы что позорите учителя?!»

В нем явно слышно и назидание, и позиция «я главнее». Мама Зои тыкает носом в лужу других родителей. Но вообще-то она — не генерал родительской армии. Она — ровня. И проблема, которую она поднимает, — это проблема для всех, в том числе и для мамы Зои.

Именно так и надо написать: «Дорогие родители, у нас проблема. Сейчас говорила с учительницей — выяснилось, что только пятеро учеников выучили стихотворение. А у учительницы открытый урок, ей пришлось краснеть. Давайте подумаем, что делать?»

Согласитесь, информации во втором варианте передано ровно столько же. А посыл совершенно иной.

Понятно, что не все участники чата умеют формулировать свои мысли так, чтобы не задеть чувства окружающих. Но те, кто умеет (например, вы), могут взять на себя ответственность за спокойное общение в чате. Да, это сложно. Да, хочется сказать: «Нет, а почему я? Они вон психуют, а почему мне нельзя?»

Но вы знаете, как надо. А они нет. И своим поведением и спокойным разруливанием словесных конфликтов вы обязательно научите и их правилам общения. Тем самым правилам, что принимались вашим чатом, когда он только-только был создан.