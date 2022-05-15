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Издательство Bubble собирается выпустить комиксы по фильму «Брат» в августе

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Издательство Bubble Comics готовится выпустить в августе сборник комиксов по фильму «Брат», приуроченный к 25-летию премьеры ленты. Об этом рассказал ТАСС главный редактор издательства Роман Котков.

Кадр из фильма "Брат"

«Мы планируем релиз к концу августа, взяли побольше времени, чтобы книжка была интересная, разносторонняя. Это очень разные истории от очень разных авторов. К концу августа планируем выпустить тираж в печать. Я думаю, что не меньше 5-10 тыс. [тираж] мы сделаем», — поделился он.

По словам главного редактора, в сборнике будут представлены многие герои фильмов «Брат» и «Брат-2». Они получат авторские продолжения или предыстории.

Напомним, фильм Алексея Балабанова «Брат» вышел в 1998 году. Кинолента повествует о Даниле Багрове, который возвращается из армии и отправляется в Петербург, чтобы найти своего брата. Главную роль исполнил Сергей Бодров-младший.

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