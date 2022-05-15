Издательство Bubble собирается выпустить комиксы по фильму «Брат» в августе

По словам главного редактора, в сборнике будут представлены многие герои фильмов «Брат» и «Брат-2». Они получат авторские продолжения или предыстории.

Напомним, фильм Алексея Балабанова «Брат» вышел в 1998 году. Кинолента повествует о Даниле Багрове, который возвращается из армии и отправляется в Петербург, чтобы найти своего брата. Главную роль исполнил Сергей Бодров-младший.