Издательство Bubble собирается выпустить комиксы по фильму «Брат» в августе

Издательство Bubble Comics готовится выпустить в августе сборник комиксов по фильму «Брат», приуроченный к 25-летию премьеры ленты. Об этом рассказал ТАСС главный редактор издательства Роман Котков.
«Мы планируем релиз к концу августа, взяли побольше времени, чтобы книжка была интересная, разносторонняя. Это очень разные истории от очень разных авторов. К концу августа планируем выпустить тираж в печать. Я думаю, что не меньше 5-10 тыс. [тираж] мы сделаем», — поделился он.
По словам главного редактора, в сборнике будут представлены многие герои фильмов «Брат» и «Брат-2». Они получат авторские продолжения или предыстории.
Напомним, фильм Алексея Балабанова «Брат» вышел в 1998 году. Кинолента повествует о Даниле Багрове, который возвращается из армии и отправляется в Петербург, чтобы найти своего брата. Главную роль исполнил Сергей Бодров-младший.
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