«Вещи» — выставка в двух частях. Первая стартовала 1 мая и продлится до 4 июня. Шведский шкаф, рабочий стол и книжные полки, предоставленные «Полутора комнатам» Музеем истории Петербурга, установлены на те места, где они стояли при жизни Иосифа Бродского. 11 мая к инсталляции добавятся три предмета из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме: канделябр, часы и кресло, которые займут свои родные места на столе и около него.

Как отмечают сотрудники «Полутора комнат», сейчас это «довольно мрачные безжизненные деревянные вещи», и единственный способ оживить их — окрасить воспоминаниями. «В нашем случае это значит — проецировать на них их же фотографии, сделанные М. И. Мильчиком в то время, когда поэт был еще жив. Именно соединение подлинности и образа дает эффект связи времен, неокончательности утраты», — говорят сотрудники музея.

4 июня, в день отъезда Иосифа Бродского из Советского Союза, инсталляцию «Вещи 1» сменит вторая часть экспозиции — «Вещи 2». Как говорят в «Полутора комнатах», она «будет про переход собственно вещей в память о них, про то, как привычный порядок вещей может измениться в один день».

Лиля Руткис Из книги М. Кельмовича «Иосиф Бродский и его семья»: Разбирая вещи и бумаги, мы сохранили все из Осиной комнаты: особенно то, что было на столе и над столом: знаменитый старый проигрыватель, небольшие подсвечники, которые он очень любил, пепельницу, разбитую потолочную лампу, все книги с полок, всем известную выставку пустых бутылок над книгами. На стенах и стеллаже у Оси прикреплено было множество картинок. Все их я аккуратно сняла и сложила в коробку.

Посетить первую часть выставки «Вещи 1» моно до 4 июня в составе обзорной экскурсии по музею «Полторы комнаты». Билеты можно найти по ссылке.