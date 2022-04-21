Встречи с читателями, презентации и арт-объекты: на Дворцовой площади пройдет XVII Книжный салон

В этом году организаторы изменили пространственное решение Книжного салона. Так, книжная экспозиция переместится из здания Главного штаба в четыре специально возведенных павильона, которые расположатся недалеко от Дворцового проезда. Как отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, размещение стенда в павильонах для всех издательств впервые будет бесплатным — отмена регистрационного взноса для участия в салоне станет «важной мерой поддержки книгоиздательства».

«Как бывший издатель, я очень хорошо понимаю последствия санкций для книжной отрасли. Именно поэтому в этом году мы хотим сделать Книжный салон еще более социальным проектом и поддержать и издателей, и авторов, которым, возможно, пришлось расторгнуть контракты с западными издательствами», — поделился Пиотровский.

В каждом из павильонов для участников и гостей Книжного салона будут оборудованы лекционные залы, а в Главном штабе в день открытия салона пройдет пленарное заседание. На Дворцовой установят арт-объекты, зоны отдыха и фотозоны. Также здесь появится книжная терраса на высоте четырех метров над землей: организаторы обещают, что «ансамбль Дворцовой площади впервые можно будет увидеть с такого необычного ракурса».

Участниками салона в этом году станут Эдвард Радзинский, Юрий Поляков, Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Марина Москвина, Вера Богданова, Павел Басинский, Майя Кучерская и другие писатели. В программе запланированы как мероприятия для профессионалов книжной отрасли, так и встречи авторов с читателями, автограф-сессии и презентации.

XVII Санкт-Петербургский международный книжный салон пройдет на Дворцовой площади с 19 по 22 мая. Вход для посетителей на все мероприятия будет свободным.