Книги, лекторий и место для встреч: «Севкабель Порту» откроется отдел Библиотеки имени Маяковского

Как рассказали «Собака.ru» в «Севкабель Порту», основой фонда отдела Маяковки станет коллекция книг бывшей библиотеки в пространстве «Линии» на Васильевском острове — литература по урбанистике, дизайну, архитектуре и искусству. При этом новый проект будет другим и самостоятельным. «Сохраняя преемственность, Маяковка в Севкабеле встраивается в контекст локации, актуализируя классические библиотечные форматы работы», — отмечают в общественном пространстве.

Для семейной аудитории здесь будет собрана небольшая коллекция литературы от лучших детских издательств. В отделе. «Севкабель Порту» также можно будет заказать книгу из любой другой площадки Маяковки — доставка происходит два раза в неделю. Кроме того, всем владельцам читательского билета откроют доступ к электронным ресурсам Bookmate, MyBook, EastView и другим.

Лекторий в библиотеке заработает со дня открытия — оно запланировано на начало мая. В планах проводить еженедельные бесплатные события: от настольных игр и детских мастер-классов до творческих лабораторий и фестивалей. Для посещения будет необходима только регистрация через TimePad.

В любое время отдел Библиотеки имени Маяковского в «Севкабель Порту» можно будет использовать как коворкинг — чтобы поработать, почитать или просто провести время. Библиотека будет открыта каждый день с 12:00 до 21:00.

Маяковка в Севкабеле разместится прямо у главного входа — в помещении «Студии 42» на третьем этаже.