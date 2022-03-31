«Великая кошачья революция» — это сатирическая антиутопия Андрея Горбунова о том, как власть превращает доброго домашнего кота Пушка в страшного тирана. Когда на Земле погибает последний человек, мурлыкающая братия начинает строить свое общество. Но оно подозрительно напоминает мир людей. Речь идет о кошачьих приключениях, поэтому в романе не главы, а «жизни». И всего их, конечно, девять.

Одновременно с бумажным вариантом книги вышла и аудиоверсия. Роли в в ней озвучили Сергей Шнуров, Вера Алентова, Тина Канделаки, Евгений Ройзман, Николай Валуев, Владимир Жириновский, Наталья Поклонская, Слава КПСС, Леха Никонов, певица Mirele, Олег Кашин и бабушка Андрея Горбунова Мария Волосникова.

На презентации Горбунов расскажет о создании книги и том, как «вербовал» участников аудиоверсии. Также на мероприятии выступит поэт и музыкант Леха Никонов, который исполнит песню своего героя из книги. В конце встречи можно будет приобрести печатный экземпляр «Великой кошачьей революции».

Презентация книги-антиутопии Андрея Горбунова «Великая кошачья революция» пройдет 2 апреля в медиахолле Библиотеки имени Маяковского на Фонтанке, 44. Зарегистрироваться можно по ссылке.