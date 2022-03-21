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Скончался писатель Юз Алешковский

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В возрасте 92 лет скончался прозаик, поэт. сценарист и автор-исполнитель песен Юз Алешковский. С 1979 года он жил в США.

«Час назад отец умер в Тампе, Флорида. Утром я успел с ним поговорить», — сообщил в своем Facebook сын писателя Алексей Алешковский.

Юз Алешковский (настоящее имя Иосиф Ефимович Алешковский) родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. В 1949 году был приговорен к четырем годам заключения. С 1959 года начал писать песни на свои стихи.

Алешковский официально считался автором детских книг и сценариев для кино и телевидения, а неофициально выступал как исполнитель собственных песен, из которых наибольшее распространение получила «Песня о Сталине»

После публикации текстов «лагерных» песен в альманахе «Метрополь» Алешковский был вынужден эмигрировать — в 1979 году он вместе с женой и пасынком уехал через Австрию в США.

В 1995 году в США записал с музыкантом и лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем альбом «Окурочек».

«Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Юза Алешковского. 

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