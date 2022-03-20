«Подписные издания» опубликовали список петербургских издательств, которым выделят гранты на выпуск книг

«За последний месяц ситуация приблизилась к катастрофической: денег в отрасли нет, права на издание зарубежных авторов стали неподъемными, все расходные материалы выросли в цене, бумаги для печати в стране почти нет, типографии ставят очень жесткие условия, кредитные линии заблокированы», — рассказали в магазине.

С момента объявления конкурса поступило 49 заявок от 34 издательств. Победителей выбирали сотрудники магазина. Публикуем финальный список издательств и книг, которые получат гранты, размер которых составляет 100 тысяч рублей:

1. «Союз печатников»

Ольга Кушлина «Сто метров вокруг дома»



2. «Карта Петра»

Дмитрий Козлов «Путеводитель по стилям советской архитектуры Ленинграда»



3. Издательство имени Новикова

Елена Мурина «Образ Фаворского»



4. Издательство книжного магазина «Желтый двор»

Юмэно Кюсаку «Догра Магра»



5. «Князев и Мисюк»

Дмитрий Гаричев «Река Лажа»



6. «Бумкнига»

Нора Круг «Родина. Немецкий семейный альбом»



7. «Принтоматика» + «Prosvet»

Жозе Луиш Пейшоту «Кладбище пианино»



8. «Клаудберри»

Ксения Букша «На небе никого»



9. «Росток»

Вера Терехина, Михаил Щеглов «Вадим Баян. Сиреневые хмели»



10. Издательство Ивана Лимбаха

Улдис Тиронс «Не остаться самим собой: книга интервью»