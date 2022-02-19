Стало известно, когда в Петербурге пройдет Международный книжный салон

При этом Книжный салон организуют в гибридном формате, так как «трансляции онлайн позволяют значительно расширить аудиторию мероприятия, сделать его поистине международным». Главной темой станет празднование 350-летия со дня рождения Петра Первого.

По его словам, летом власти города планируют открыть «Книжные аллеи», где можно будет найти новинки и авторские работы петербургских писателей. «Это также станет для них удобной площадкой для позиционирования своего творчества», — добавил Рябовол.

Кроме того, в комитете проводят работу по координации с другими знаковыми событиями, которые состоятся в Петербурге. Так, пересечений по датам с фестивалем, который запланирован на Дворцовой площади с 26 по 29 мая в рамках финала Лиги чемпионов УЕФА, не будет.