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Стало известно, когда в Петербурге пройдет Международный книжный салон

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В 2022 году Международный книжный салон пройдет в середине мая на Дворцовой площади. Об этом заявил председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, передает ТАСС.

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При этом Книжный салон организуют в гибридном формате, так как «трансляции онлайн позволяют значительно расширить аудиторию мероприятия, сделать его поистине международным». Главной темой станет празднование 350-летия со дня рождения Петра Первого.

По его словам, летом власти города планируют открыть «Книжные аллеи», где можно будет найти новинки и авторские работы петербургских писателей. «Это также станет для них удобной площадкой для позиционирования своего творчества», — добавил Рябовол.

Кроме того, в комитете проводят работу по координации с другими знаковыми событиями, которые состоятся в Петербурге. Так, пересечений по датам с фестивалем, который запланирован на Дворцовой площади с 26 по 29 мая в рамках финала Лиги чемпионов УЕФА, не будет.

Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые прошел в 2006 году и с тех пор является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. Мероприятие уже проходило в выставочном комплексе «Ленэкспо», Михайловском манеже и Манежной площади. 

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