Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics объявили длинный список номинации «Иностранная литература» 2022 года

«Лев Николаевич Толстой был человеком мира. И яснополянская премия должна была как-то отразить то, что интерес Толстого лежал далеко за пределами русской литературы», — рассказывает Владислав Отрошенко, писатель и член жюри, как премия стала международной.

Лауреат номинации «Иностранная литература» — зарубежный автор — получает 1 миллион 200 тысяч рублей. Переводчик книги становится обладателем премии в размере 500 тысяч рублей. Имя лауреата объявляется в октябре на церемонии вручения премии «Ясная Поляна». В 2022 году впервые будет объявлен короткий список номинации «Иностранная литература» — в него войдут книги, которые жюри выбрали из длинного списка, предложенного экспертами номинации.