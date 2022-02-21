Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics объявили длинный список номинации «Иностранная литература» 2022 года

Номинация «Иностранная литература» выбирает самую важную книгу XXI века и ее перевод на русский язык. Длинный список номинации формируется экспертами: литературными критиками, переводчиками и издателями. В длинный список премии вошли 34 книги зарубежных авторов из 19 стран мира.
20 лет назад музей-усадьба Л.Н. Толстого и компания Samsung учредили литературную премию «Ясная Поляна», которая выросла из яснополянских писательских встреч. Премия вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в трех номинациях: «Современная русская проза», «Иностранная литература» и «Событие». Специальный приз компании Samsung Electronics «Выбор читателей» (из короткого списка номинации «Современная русская проза») отмечает автора книги, набравшей по результатам открытого читательского интернет-голосования наибольшее количество голосов. Приз — поездки в Южную Корею.
«Лев Николаевич Толстой был человеком мира. И яснополянская премия должна была как-то отразить то, что интерес Толстого лежал далеко за пределами русской литературы», — рассказывает Владислав Отрошенко, писатель и член жюри, как премия стала международной.
Лауреат номинации «Иностранная литература» — зарубежный автор — получает 1 миллион 200 тысяч рублей. Переводчик книги становится обладателем премии в размере 500 тысяч рублей. Имя лауреата объявляется в октябре на церемонии вручения премии «Ясная Поляна». В 2022 году впервые будет объявлен короткий список номинации «Иностранная литература» — в него войдут книги, которые жюри выбрали из длинного списка, предложенного экспертами номинации.
«Три книги из четырех, которые я предложила — это чистый жанр автофикшн. “Сердце” Малин Кивеля, “Контур” Рейчел Каск и “Выгон” Эми Липтрот. Я думаю, что эти книги оказали огромное влияние на читателей этого года. Меня всегда очень интересуют круги на воде, которые оставляет книга, и я много говорю с читателями и пытаюсь понять, что их впечатлило и задело. Мы живем в очень нестабильном, очень неуверенном мире; в мире, в котором мы ничего не можем сказать наверняка. А когда мы живем на нетвердой земле, единственное, через что мы можем начать познание мира — через свои чувства, свои мысли, свои мнения», — отметила эксперт номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна», литературный критик Лиза Биргер.
В состав жюри и экспертов номинации входят писатели, переводчики, издатели и литературные критики. В том числе В.И. Толстой, председатель жюри, советник президента РФ по культуре и искусству, Игорь Кириенков, критик, шеф-редактор Кинопоиска HD, Борис Куприянов, директор сайта «Горький», сооснователь книжного магазина «Фаланстер» и Галина Юзефович, литературный критик, обозреватель издания Meduza.
На протяжении нескольких лет длинный список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна» считается навигатором в области современной зарубежной литературы.
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