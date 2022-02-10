Главные герои романа — два совершенно разных персонажа. Митци Ивз — профессиональный звукомонтажер-шумовик, которая снабжает Голливуд пленками с записями душераздирающих криков и стонов, умоляющих всхлипываний и предсмертных хрипов. Продюсеры и режиссеры с радостью пользуются товаром Митци, потому что записанные ею крики всегда кажутся неотличимыми от настоящих. И никто и никогда не задается вопросом — а вдруг записанные Митци крики звучат так правдоподобно, потому что они — настоящие?

Второй герой романа — Гейл Фостер, убитый горем отец, который уже семнадцать лет не может оправиться от пропажи своей маленькой дочери. Фостер посвятил свою жизнь поискам и ловле похитителей детей, растлителей и педофилов, до которых нет дело полиции и ФБР. Он отдает делу все свое время и силы, но вот детективных способностей ему не хватает, поэтому иногда его расследования заканчиваются полным провалом. И все же Фостеру удается выйти на след своей дочки, который ведет на звукозаписывающую студию Митци.