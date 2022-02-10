В издательстве АСТ выходит новая книга писателя Чака Паланика «Рождение звука». В романе автор катком проходится по Голливуду и представителям киноиндустрии, выставляя в нелестном свете как нечистых на руку продюсеров, так и редко пересекающуюся с реальностью Киноакадемию.
Главные герои романа — два совершенно разных персонажа. Митци Ивз — профессиональный звукомонтажер-шумовик, которая снабжает Голливуд пленками с записями душераздирающих криков и стонов, умоляющих всхлипываний и предсмертных хрипов. Продюсеры и режиссеры с радостью пользуются товаром Митци, потому что записанные ею крики всегда кажутся неотличимыми от настоящих. И никто и никогда не задается вопросом — а вдруг записанные Митци крики звучат так правдоподобно, потому что они — настоящие?
Второй герой романа — Гейл Фостер, убитый горем отец, который уже семнадцать лет не может оправиться от пропажи своей маленькой дочери. Фостер посвятил свою жизнь поискам и ловле похитителей детей, растлителей и педофилов, до которых нет дело полиции и ФБР. Он отдает делу все свое время и силы, но вот детективных способностей ему не хватает, поэтому иногда его расследования заканчиваются полным провалом. И все же Фостеру удается выйти на след своей дочки, который ведет на звукозаписывающую студию Митци.
«Паланик создает глубокие характеры сломанных и лишившихся надежды персонажей, живущих на окраине общества. Главные герои нового романа — не святые. Они совершили за свою жизнь множество плохих поступков, но лишь потому, что сами они — глубоко травмированные люди, пережившие немало боли. Симпатизировать им может быть трудно, но сочувствовать и понимать их мотивы — вполне возможно. "Рождение звука" — это Паланик в своей лучшей форме, ядовито-саркастичный, до отвращения изобретательный и талантливый мастер, способный рисовать крайне убедительные, мрачные и не всегда приятные картины в стиле "Удушья", "Уцелевшего" и "Бойцовского клуба", — отмечают в издательстве.
Новый роман Чака Паланика «Рождение звука» выйдет в России накануне 60-летия писателя — 21 февраля 2022 года.
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