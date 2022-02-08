10 новых книг, чтобы достигнуть успеха в 2022 году

Ярослав Катаев «Во все тяжкие бизнес-сторителлинга. PR и маркетинг эпохи HBO»

Какая сила движет нами, когда вечером мы открываем стриминговый сервис, чтобы посмотреть всего один эпизод сериала, а спустя пять часов не можем понять, когда мы успели забинжить целый сезон? Сила истории. Продюсеры и сценаристы отлично это понимают, но мы тоже можем воспользоваться приемами сторителлинга для продвижения наших продуктов, услуг или личного бренда в целом.

Представьте: нужно выступить с презентацией проекта перед новой аудиторией. Они вас не знают и заранее настороженно (в лучшем случае равнодушно) к вам относятся. Неудивительно — люди и пресыщены информацией, и опасаются манипуляций. Перечисление ваших регалий или бодрая презентация преимуществ могут отпугнуть. Как завоевать их доверие? В начале истории зритель ищет героя, за которого можно переживать, с кем можно отождествить себя. Героя, который находится на стороне добра. Именно поэтому, начиная наше бизнес-выступление, мы должны показать, что находимся на стороне добра.

Расскажите о своей мотивации: почему именно вам так важно было реализовать проект? Что лично вас трогает и заряжает? В поддержку этого приема автор книги Ярослав Катаев приводит такой пример. Илон Маск, выступая перед выпускниками Стэнфорда, заявляет: «В какой-то момент я решил, что хотел бы изобретать вещи. Причина в том, что я прочитал цитату Артура Кларка, которая гласит: "Любая технология неотличима от магии». А какой мальчишка не хочет быть магом?" То есть Илон Маск открыл слушателям свой мотив — детское стремление творить магию. И тем самым он отмел возможные обвинения в утилитарности, корыстолюбии, стремлении заработать на новых тенденциях, похайпиться на теме космоса и так далее. Нет, все гораздо проще (и вместе с тем романтичнее): детское желание магии — вот что в основе его поступков. И это лишь один из приемов удачного бизнес-сторителлинга. Остальные техники ждут в книге.

«Бомбора»