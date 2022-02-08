10 новых книг, чтобы достигнуть успеха в 2022 году

В последние пару лет множество привычных нам явлений и концепций подверглись проверке на прочность. Так, пандемия значительно ускорила повсеместный переход на удаленку, проектную занятость и фриланс. С каждым годом все сложнее пробиться со своими идеями и проектами через перенасыщенные информацией каналы, а значит, навыки продвижения и нетворкинга нужны как никогда. По сути, самое важное, что нам предстоит сделать, — это научиться быть гибкими в изменчивом мире и постоянно развиваться. Нон-фикшн-редактор группы компаний «ЛитРес» Елена Тарасова собрала 10 книг, которые помогут в развитии новых умений, а возможно, и перевернут в чем-то ваш взгляд на мир.
Стефани Сворд-Уильямс «К черту скромность! Как преодолеть неуверенность и начать продвигать себя»
Нравится нам это или нет, но времена, когда достаточно было «просто хорошо делать свою работу», прошли. Теперь, чтобы достичь успеха, необходимо не только ее делать, но и рассказывать об этом. На пути к удачной презентации своих навыков и проектов мы сталкиваемся со множеством сложностей: от непонимания, как именно говорить, балансируя между принижением и самовосхвалением, до удушающего перфекционизма в духе «я еще недостаточно хорош(а), чтобы заявлять о себе».
Книга предпринимательницы и лектора Стефани Сворд-Уильямс решает сразу несколько задач. Здесь есть и объяснения наших мотивов, почему мы убеждены, что говорить о себе как о профессионале нескромно, и практические упражнения, как побороть основные страхи, и рекомендации по нетворкингу и ведению соцсетей.
«Альпина Паблишер»
Скотт Беркун «Дизайн всего. Как появляются вещи, о которых мы не задумываемся»
Размышляя о дизайне, мы скорее представим себе какой-то эстетичный продукт — новый iPhone или привлекательный логотип. Скотт Беркун, дизайнер, писатель, лектор и креативный управленец, убедительно показывает, что каждый человек так или иначе занимается дизайном. Скажем, руководитель команды выбирает, как эффективнее проводить совещания. И задачи, которые выполняет хороший дизайн, намного шире, чем просто сделать красиво и удобно в использовании. На множестве примеров он раскрывает, как хорошее решение может и принести пользу конкретному человеку, и озолотить его создателя. Например, выходец из семьи итальянских эмигрантов Кандидо Якуцци (нам больше привычно произношение Джакузи) в середине прошлого века придумал особое устройство, чтобы проводить на дому сеансы гидротерапии для больного артритом сына. Он создал переносную трубу с ручкой, которую можно было опустить практически в любую ванну или бассейн и наслаждаться процедурами дома.
«Дизайн всего» можно использовать как своеобразный опросник для решения самых разных задач. Вот лишь несколько: что именно мы хотим улучшить, для кого планируются эти улучшения и, возможно, самая важная – как именно мы поймем, что это и есть улучшения.
«Альпина Паблишер»
Кейт Феррацци «Никогда не управляйте в одиночку и другие правила современного лидерства»
Концепция «я начальник, ты дурак» в долгосрочной перспективе не приведет компанию к процветанию. По крайней мере, работать в ней будут неохотно, а задачи выполнять, постоянно преодолевая сопротивление. Кейт Феррацци, консультант и автор бестселлера «Никогда не ешьте в одиночку», предлагает новый путь — лидерство без власти. Такой подход к решению проблем, где команды будут самоорганизовываться и подходить к решению проблем сообща. Феррацци называет эту концепцию «совместным возвышением».
Вот с чего можно начать: определите, кто в вашей команде. Какие люди на данный момент наиболее важны для достижения ваших целей, независимо от вашего и их положения в иерархии? Есть ли среди них кто-то, с кем вы уже успешно сотрудничали? Начните работу с ним и продолжайте искать единомышленников. Если с кем-то, кто необходим для решения задач, у вас в прошлом были напряженные отношения, это не значит, что такого человека стоит исключить. Попробуйте перезагрузить отношения, постарайтесь узнать его цели и опасения и найти компромисс. От этого и выиграет дело, над которым вы совместно работаете, и вы укрепите собственные позиции лидера. Остальные правила совместного возвышения ждут вас в книге.
«Манн, Иванов, Фербер»
Игорь Манн, Игорь Нисенбойм, Катя Нисенбойм «Слайдхаки. 84 рабочих приема для лучших презентаций»
Если раньше харизматичный докладчик мог вытянуть презентацию за счет ораторского мастерства, а не продуманного набора слайдов, то сейчас этот фокус вряд ли пройдет: Zoom уравнял всех. Но научиться делать интересные и вовлекающие презентации не так и сложно – читайте небольшую, но содержательную книгу Игоря Манна и его коллег. Объединив опыт спикера, дизайнера и копирайтера, авторы рассказывают обо всех нюансах – от оформления слайдов до неочевидных технических моментов. Например, Манну однажды пришлось проводить презентацию по соседству с шумной свадьбой! Уточняя подобные детали заранее, можно обезопасить себя от неприятных сюрпризов. Книгу дополняют видеоуроки по работе в Powerpoint и Keynote.
Проверочный вопрос: что вы чаще всего пишете на последнем слайде вашей презентации? «Спасибо за внимание!», «Наши контакты…» или что-то подобное? Авторы книги советуют помещать призыв к выполнению целевого действия, чтобы у слушателей было четкое понимание следующего шага. «Закажите на сайте…», «Скачайте демоверсию» — намного лучше.
«СилаУма-Паблишер»
Сергей Богачев, Иван Петуховский «Основы фриланса. Плюсы и минусы работы на себя»
Фрилансеров, самозанятых и сотрудников на неполную ставку становится все больше. Но мифы о легкой работе под пальмами все еще живучи. Однако практика показывает, что на фрилансе приходится работать в несколько раз напряженнее и быть значительно более дисциплинированным, если вы хотите выйти на достойный заработок, схожий с офисной зарплатой. Руководство Сергея Богачева и Ивана Петуховского не только развеивает все мифы, но и помогает выстроить траекторию развития вас как фрилансера, а еще предостерегает от распространенных ошибок и подсвечивает возможности. У одного из авторов, Ивана Петуховского, действительно был опыт работы «под пальмой»: однажды он уехал в Таиланд и уже там развился как профессионал-фрилансер. В книге он подробно описывает свой путь и честно говорит о совершенных ошибках.
Ободряющая мысль: вы не обязаны посвятить всю жизнь работе на фрилансе. Действуйте, пробуйте, но помните: вы всегда можете вернуться в найм, обогатившись новым опытом и знаниями. Или, возможно, вы захотите оставить фриланс как подработку для инвестиций в будущее. Вариантов множество, и выбор за вами.
«Альпина Pro»
Максим Ильяхов «Текст по полочкам. Краткое пособие по деловой переписке»
Сразу скажу, что постоянные читатели Ильяхова и поклонники его метода скорее всего уже знакомы с большинством того, о чем говорится в новом издании. Но это вовсе не недостаток: «Текст по полочкам» можно использовать как своеобразное саммари предыдущих книг автора или начать с нее знакомство с методом, если «Пиши, сокращай» в свое время прошла стороной. Новая книга призвана быстро решить проблемы, возникающие в деловом общении.
Здесь есть и простые рекомендации, которые повысят эффективность переписки, например совет «одна тема — одно сообщение». На какие-то вопросы коллега может ответить за минуту вроде «пришли, пожалуйста, ссылку на итоговую презентацию», а над какими-то нужно поработать: «можешь выгрузить отчет по продажам за прошлый квартал». Не бойтесь заспамить ему папку входящие, дайте возможность поработать над вашими запросами в удобном ему темпе.
Книга также помогает заметить и улучшить не самые очевидные вещи: так, мы редко учитываем силу контекста и мало прикладываем усилий к его исправлению. Вы наверняка охотнее поможете коллеге, если его просьба прозвучит в обед понедельника, а не вечером в пятницу, когда вы в шаге от того, чтобы закрыть рабочую почту!
«Альпина Паблишер»
Даниэль Канеман, Оливье Сибони, Касс Р. Санстейн «Шум. Несовершенство человеческих суждений»
Долгожданная книга нобелевского лауреата Канемана. Под «шумом» он и соавторы понимают совокупность посторонних влияний на наши суждения. В книге они показывают, как это может искажать самые разные ситуации. Очень часто это может быть критически важно, особенно когда речь идет о судебных приговорах или врачебных ошибках.
Так, Канеман приводит пример заявления судьи Марвина Франкела. В 1973 году тот писал: «Максимальный тюремный срок за ограбление федерального банка равнялся 25 годам. На практике приговор мог быть любым, от 0 до 25 лет. Скоро я осознал, что это зависит не столько от обстоятельств конкретного дела, сколько от личности судьи, его взглядов, наклонностей и предубеждений». С того периода не слишком многое изменилось в правоохранительной системе.
Шум влияет и на множество других сфер. Авторы книги не только разбирают конкретные примеры, но и анализируют, почему шум возникает. Возможно, самые важные главы посвящены профилактике искажений с помощью гигиены принятия решений.
«АСТ»
Ярослав Катаев «Во все тяжкие бизнес-сторителлинга. PR и маркетинг эпохи HBO»
Какая сила движет нами, когда вечером мы открываем стриминговый сервис, чтобы посмотреть всего один эпизод сериала, а спустя пять часов не можем понять, когда мы успели забинжить целый сезон? Сила истории. Продюсеры и сценаристы отлично это понимают, но мы тоже можем воспользоваться приемами сторителлинга для продвижения наших продуктов, услуг или личного бренда в целом.
Представьте: нужно выступить с презентацией проекта перед новой аудиторией. Они вас не знают и заранее настороженно (в лучшем случае равнодушно) к вам относятся. Неудивительно — люди и пресыщены информацией, и опасаются манипуляций. Перечисление ваших регалий или бодрая презентация преимуществ могут отпугнуть. Как завоевать их доверие? В начале истории зритель ищет героя, за которого можно переживать, с кем можно отождествить себя. Героя, который находится на стороне добра. Именно поэтому, начиная наше бизнес-выступление, мы должны показать, что находимся на стороне добра.
Расскажите о своей мотивации: почему именно вам так важно было реализовать проект? Что лично вас трогает и заряжает? В поддержку этого приема автор книги Ярослав Катаев приводит такой пример. Илон Маск, выступая перед выпускниками Стэнфорда, заявляет: «В какой-то момент я решил, что хотел бы изобретать вещи. Причина в том, что я прочитал цитату Артура Кларка, которая гласит: "Любая технология неотличима от магии». А какой мальчишка не хочет быть магом?" То есть Илон Маск открыл слушателям свой мотив — детское стремление творить магию. И тем самым он отмел возможные обвинения в утилитарности, корыстолюбии, стремлении заработать на новых тенденциях, похайпиться на теме космоса и так далее. Нет, все гораздо проще (и вместе с тем романтичнее): детское желание магии — вот что в основе его поступков. И это лишь один из приемов удачного бизнес-сторителлинга. Остальные техники ждут в книге.
«Бомбора»
Владимир Герасичев, Арсен Рябуха, Иван Маурах «РБК Pro: практикум для руководителя. Как поддержать настрой в команде и не перегореть самому»
Бизнес – это люди. Люди – это отношения. Чтобы бизнес процветал, руководителю необходим сильный эмоциональный интеллект. Эксперты тренинговой компании Business Relations написали руководство, как развить в себе необходимые навыки и повысить эффективность сотрудников: успешно решать конфликты, постоянно тестировать новые подходы и оставаться открытым к мнению подчиненных, выстраивать доверительные отношения в команде и оставаться целостными, то есть действовать согласно своим принципам, избегая двойных стандартов в поведении и принятии решений.
Вот что говорится в главе о повышении вовлеченности: если люди относятся к работе как к обязательству и личному выбору, то они работают лучше, чем когда они воспринимают ее как обязанность (повинность). Достичь этого можно, в частности, вместе устанавливая цели. Обсуждая их, вы даете пространство для ощущения причастности. Сотрудники, убежденные, что их мнение значимо, а на результаты они могут влиять напрямую, выполняют задачи с большей охотой.
«Бомбора»
Вивек Мурти «Вместе. Как создать жизнь, в которой будет больше любви, дружбы и хороших привязанностей»
Вивек Мурти, генеральный хирург США, написал книгу о важности близкого общения. Звучит странно? Отнюдь. У одиночества, постоянного чувства разобщенности, изоляции есть очевидные связи со множеством медицинских проблем — от эпидемии зависимостей до депрессии и тревоги. Ключ к решению — социальные связи. То, без чего невозможно развитие человечества и насыщенная гармоничная жизнь. Хотя в обществе и пропагандируется самодостаточность и порой нарциссический индивидуализм, без других людей мы в буквальном смысле не выживем.
Мурти разбирает причины возникшей эпидемии одиночества, то, как культурные и общественные установки провоцируют разобщение. Социальные сети были задуманы как возможность устанавливать контакты с большим количеством людей, поддерживать связь с близкими в разных точках земного шара, а превратились в выставку достижений, провоцирующую неврозы. Можно ли с этим справиться? Да. Автор делится своим видением решения глобальной проблемы разобщенности, учит выстраивать связи с собой, близкими и окружающими. Так, бережно относясь к друзьям и создавая пространство безопасного и доверительного общения, мы будем добрее и к знакомым, и к незнакомцам. Чем больше будет тех, кто готов вкладываться в отношения, тем в лучшем мире мы в итоге окажемся.
«Бомбора»
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