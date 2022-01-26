Памук, Мураками и Некрасова: 16 лучших книг зимы 2022 года

Новые романы нобелевских лауреатов Орхана Памука и Петера Хандке, финальный том исторического проекта Бориса Акунина про гибель Российской империи, детективный триллер от автора «Поворота ключа» Рут Уэйр и медитативная проза Юна Фоссе — «Собака.ru» рассказывает о лучших книгах января и февраля 2022 года.
Орхан Памук «Чумные ночи»
Лауреат Нобелевской премии и, пожалуй, самый известный турецкий писатель в мире в «Чумных ночах» соединяет историческую фактуру со сказочной и детективной. Действие происходит на средиземноморском острове, где живет православное и исламское население. Его охватывает чума, с которой прибывает бороться эпидемиолог, но победа над болезнью не единственная его цель.
«Иностранка» («Азбука-Аттикус»), январь
Борис Акунин «После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II»
Девятый — и заключительный — том масштабного исторического проекта Бориса Акунина о Российской империи, который выходил с 2013 года. В нем писатель пытается разобраться, что привело к ее гибели и был ли такой финал неизбежным. История, конечно, не знает сослагательного наклонения, но тщательный анализ поможет, возможно, учесть предыдущий опыт потомками. В какой-то мере это главный текст во всей серии. На такой трактовке настаивает сам писатель.
«АСТ», январь
Кристиан Буш «Неслучайная случайность: Как управлять удачей и что такое серендипность»
Профессор Нью-Йоркского университета Кристиан Буш, когда ему было 18 лет, чудом выжил в автомобильной аварии. Кто-то посчитал бы произошедшее счастливой случайностью. Буш же спустя годы вывел целую теорию о серендипности — мышлении, помогающем из удачных совпадений формировать настоящее везение. Для этого, по его мнению, нужно быть внимательнее ко всему (и всем), что вокруг. Речь не об антинаучном «чтении Вселенной и ее знаках» с повязыванием красных нитей на запястье, а о тренировке любознательности и особом выстраивании нейронных связей мозга. Его книга — написанный простым языком практикум, как именно это можно сделать.
«Альпина Паблишер», январь
Рут Уэйр «Один за другим»
Почему-то именно зимой хочется читать больше мрачных детективов с запутанным сюжетом. Зная эту особенность, в России к январю приурочили выпуск нового триллера Рут Уэйр — создательницы «В темном-темном лесу», «Поворота ключа» и «Девушки из каюты № 10». Действие ее книги происходит в уединенном шале в горах. Туда приезжают сотрудники компании «Снуп», придумавшей успешное музыкальное приложение. Во время спуска в ущелье погибает одна из акционеров Ева, что запускает цепочку смертей в доме, отрезанном лавиной от внешнего мира.
«АСТ», январь
Юн Фоссе «Другое имя (Септология I-II)»
Мастер так называемой «медленной прозы» (которая в своей медитативности граничит с поэзией) и самый востребованный современный норвежский драматург продолжает рассказывать о двух Асле. Они оба художники, дружат и представляют, по сути, две версии одной и той же жизни. Первая часть «Септологии» была об их детстве, теперь же речь идет памяти, верности и любви — той, что не исчезает, как тающий снег.
«Inspiria», январь
Клаудио Морандини «Снег, собака, нога»
Притча Клаудио Морандини с его снежными пейзажами, лавинами и одиночеством замерших (или замерзших) чувств тоже идеально подходит именно для зимнего чтения. Это история старика-отшельника Адельмо Фарандола, живущего в горах с прибившемся к нему псом. Он страдает от деменции и постепенно теряет связи между реальным и воображаемым, завлекая читателя все глубже в лабиринты спутанного сознания, из которых не выбраться до последней страницы.
«NoAge» («Поляндрия»), январь
Ольга Хорошилова «Джентльмен Джек в России»
Книгу историка моды Ольги Хорошиловой мы ждали еще осенью 2021-го, к январю 2022-го (ура!) она добралась до магазинов и онлайн-сервисов. Это собранная из подробнейших дневников и писем яркая история путешествия по России первой половины 19 века англичанки Анны Листер. Та носила мужской костюм, насмехаясь над гендерными стереотипами, и получила прозвище «Джентльмен Джек». Одноименный сериал о ней выходил на HBO. В книге интересны не только приключения самой Анны, сколько ее скрупулезные бытописания всего увиденного.
«Манн, Иванов, Фербер», январь
Елена Толстая «Сбор клюквы сикхами в Канаде»
Елена Толстая — внучка писателя Алексея Толстого и поэтессы Натальи Крандиевской — известна по книгам «Ключи счастья: Алексей Толстой и литературный Петербург», «Игра в классики» и сборнику рассказов «Западно-восточный диван-кровать». Ее новый текст «Сбор клюквы сикхами в Канаде» можно отнести к жанру автофикшен. Нарратив тут от третьего лица через фиктивную героиню, но выдуманные обстоятельства и персонажи переплетаются со вполне реальными и автобиографичными: от детства в Ленинграде 1950-х до сложностей эмиграции.
«Новое литературное обозрение», январь
Петер Хандке «Воровка фруктов»
Соавтор Вима Вендерса и лауреат Нобелевской премии по литературе в «Воровке фруктов» вновь в обыденном находит абсолютное. У романа подзаголовок «Простая поездка в глубь страны», и это, конечно, немного лукавство. Путешествие героя-рассказчика в Вексен вслед за женщиной, которую он зовет «воровкой фруктов», это целый эпос, где каждая встреча не случайна.
«Inspiria», январь
Миранда Хеллер Коули «Бумажный дворец»
Писательница Миранда Коули Хеллер 10 лет занимала должность вице-президента HBO и была главой сценарной группы, работавшей над сериалами «Клан Сопрано» и «Прослушка». Поэтому совсем не удивительно, что ее роман «Бумажный дворец» о прошлом главной героини Эллы, полном семейных драм и секретов, читается на одном дыхании. В США издание попало в тематические подборки Vogue, Los Angeles Times, Parade и книжного клуба актрисы Риз Уизерспун (которая все чаще выступает продюсером). Так что его экранизация — вопрос времени.
«АСТ», январь
Мелани Митчелл «Идиот или гений?»
Мелани Митчелл — американский ученый-информатик, ученица Дугласа Хофштадтера, профессор Портлендского университета и Института СантаФе. В своем нон-фикшен об искусственном интеллекте она просто и увлекательно рассказывает не только о том, как он развивался, но и может ли стать — сбывшийся кошмар Татьяны Черниговской —равен человеку. Издание выходит при поддержке «Книжных проектов Дмитрия Зимина».
«Corpus», январь
Евгения Некрасова «Кожа»
В основе нового романа писательницы и сокураторки Школы литературных практик Евгении Некрасовой — буквальное прочтение идиомы про побывать в шкуре другого. И вновь в духе магического реализма, как и в ее же «Калечине-Малечине» и сборнике рассказов «Домовая любовь». По сюжету русская крепостная Домна и афроамериканская рабыня Хоуп из-за шрамов от избиений хозяев смогли поменяться кожей. Глобально же это захватывающее исследование несвободы и неравенства женщин через фем-оптику. Ранее издание выходило как книжный сериал на Bookmate Originals.
«Popcorn Books», конец января-февраль
Павел Басинский «Подлинная история Анны Карениной»
Литературовед и критик Павел Басинский (кстати, помогавший Авдотьи Смирновой и Анне Пармас со сценарием фильма «История одного назначения») вновь берется за творчество Льва Толстого. Он предлагает нетривиальный взгляд на загадки и парадоксы романа «Анна Каренина» — а собранные вместе все факты ведут к абсолютно невероятным, с точки зрения классических трактовок, выводам.
«Редакция Елены Шубиной», февраль
Харуки Мураками «От первого лица»
Новый сборник рассказов Харуки Мураками — восемь автобиографичных и не очень историй о любви и одиночестве, смысле жизни и бейсболе, Чарли Паркере и джазе, The Beatles и мистических совпадениях, ностальгии по юности и грусти. А еще — о примате, ворующим у людей имена.
«Эксмо», февраль
Дмитрий Данилов «Саша, привет!»
Абсурдистская пьеса Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» стала чуть ли не самым популярным текстом для инсценировки в театрах России и не только (в Литве ее ставил Оскарас Коршуновас). Книга «Саша, привет!» вновь о наших реалиях, хотя и в формате фантасмагории. Это история про героя, который живет под надзором в ожидании смертной казни.
«Редакция Елены Шубиной», февраль
Ксения Буржская «Зверобой»
Журналист, поэт и соведущая Татьяны Толстой в YouTube-программе «Белый шум» в новом романе исследует способность (или нет) взрослевшего в 1990-е поколения любить. Ее герои Марьяна и Ян пытаются разобраться в себе и отделить созависимость и страсть от более созидательных чувств.
«Inspiria», февраль
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