Памук, Мураками и Некрасова: 16 лучших книг зимы 2022 года

Кристиан Буш «Неслучайная случайность: Как управлять удачей и что такое серендипность»

Профессор Нью-Йоркского университета Кристиан Буш, когда ему было 18 лет, чудом выжил в автомобильной аварии. Кто-то посчитал бы произошедшее счастливой случайностью. Буш же спустя годы вывел целую теорию о серендипности — мышлении, помогающем из удачных совпадений формировать настоящее везение. Для этого, по его мнению, нужно быть внимательнее ко всему (и всем), что вокруг. Речь не об антинаучном «чтении Вселенной и ее знаках» с повязыванием красных нитей на запястье, а о тренировке любознательности и особом выстраивании нейронных связей мозга. Его книга — написанный простым языком практикум, как именно это можно сделать.

«Альпина Паблишер», январь