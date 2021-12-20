В музее Ахматовой публике представят постоянную экспозицию, посвященную Иосифу Бродскому

Организаторы объяснили, что музей объединяет в себе пространство квартиры Пуниных-Ахматовой и литературную экспозицию, посвященную Бродскому. Гостей предупреждают, что пусть к выставке начинается с размещенного в саду Фонтанного дома арт-объекта «В алфавитном беспорядке».

Сама же экспозиция состоит из личной библиотеки, мебели, фотографий, писем, рисунков, рукописей и сотни других подлинных вещей, которые когда-то принадлежали поэту.

Кураторы рассказали, что на этих предметах не будет пояснительных надписей. Посетителям предлагается взять ждут книги стихов Бродского с закладками. На помеченных страницах — поэзия, посвященная вещам. Таким образом и предстоит постигать скрытый замысел через авторский поэтический текст, пишет «Фонтанка».

Позже организаторы планируют заниматься просветительскими и кураторскими инициативами, связанными с именем Бродского. А помимо этого кураторы хотят учредить ежегодную научную конференцию.