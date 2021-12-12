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Умерла автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс

Американская писательница, автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщил ее сын Кристофер Райс.

Фото: личная страница Энн Райс в Facebook

По его словам, причиной смерти писательницы стали осложнения после инсульта. Энн Райс похоронят в ее родном Новом Орлеане, действия многих ее романов происходят именно здесь. Церемония пройдет в узком кругу. В 2022 году запланировано мероприятие в память о писательнице, на которое позовут ее друзей и читателей.

Ее первая книга «Интервью с вампиром» вышла в 1976 году. Роман стал международным бестселлером и получил экранизацию. В одноименном фильме главные роли исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кристиан Слейтер, Антонио Бандерас и Кирстен Данст. Она продолжила серию «Вампирские хроники», написав еще девять частей.

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