Умерла автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс

По его словам, причиной смерти писательницы стали осложнения после инсульта. Энн Райс похоронят в ее родном Новом Орлеане, действия многих ее романов происходят именно здесь. Церемония пройдет в узком кругу. В 2022 году запланировано мероприятие в память о писательнице, на которое позовут ее друзей и читателей.

Ее первая книга «Интервью с вампиром» вышла в 1976 году. Роман стал международным бестселлером и получил экранизацию. В одноименном фильме главные роли исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кристиан Слейтер, Антонио Бандерас и Кирстен Данст. Она продолжила серию «Вампирские хроники», написав еще девять частей.