Главную премию «Большая книга»-2021 получил Леонид Юзефович за роман «Филэллин»

Юзефович уже дважды получал первую премию «Большой книги» — в 2009 году с романом «Журавли и карлики» и в 2016 году с романом «Зимняя дорога». Как сообщает пресс-служба премии «Большая книга», победитель решил пожертвовать часть средств на консервацию того места в далеком якутском селе, где произошла битва красного командира Строда и генерала Пепеляева, описанная в документальном романе «Зимняя дорога» (2015).

Вторую премию и 1,5 миллиона рублей получила Майя Кучерская за книгу «Лесков: Прозеванный гений». Третью премию и 1 миллион рублей вручили Виктору Ремизову за «Вечную мерзлоту».

Награду для книжных блогеров «_Литблог» получил Иван Родионов из Камышина Волгоградской области за блог «Четчик». Специальным призом за вклад в литературу наградили Государственный литературный музей имени В.И. Даля.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Денежный приз первой степени составляет 3 миллиона рублей, второй степени 1,5 миллионов, третьей — 1 миллион рублей. В составе жюри около ста человек, что обеспечивает независимость и широкую общественную экспертизу. Народное голосование, которое определит три лучших произведения 2021 года, завершилось 1 декабря в 12:00. Победитель читательского голосования будет объявлен в конце года.