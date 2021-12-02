Петербургская писательница Ксения Бушка начала сбор средств на публикацию книги о войне и людях «На небе никого»

Изначально книга «На небе никого» задумывалась для подростков, но в процессе работы над ней она стала для всех, «кто трепетно относится к военной теме, и тем, кто о войне почти ничего не знает, и даже профессиональным историкам».

Издание состоит из текстов о войне, основанных на реальных воспоминаниях и дневниках, а также фотографий военных лет. Как сказано в описании проекта на платформе, именно фотографии вдохновили создателей на этот проект.

«Какие-то из фотографий имеют автора и предысторию, какие-то анонимны; про некоторые можно с точностью до часа сказать, когда они были сделаны, про другие же можно только делать предположения. Так или иначе, это огромный объем документальных свидетельств, который обязательно должен увидеть свет. Так родилась идея книги о войне с настоящими кадрами», сказано в описании проекта.

Также в книге будут 33 переплетающиеся истории о людях Второй мировой войны, которые произошли в разных странах и при разных обстоятельствах.

«Все они появились в результате переработки множества реальных воспоминаний и дневников советских, немецких, американских участников и свидетелей войны. Реальные ситуации, детали жизни того времени невозможно придумать: их можно только найти. Однако мы не используем первичные тексты напрямую, целиком, а создаем на их основе маленькие сюжеты, в каждом из которых сочетается несколько источников, и дополняем литературным вымыслом», — поясняют издатели.

Книгу планируют выпустить в конце февраля 2022 года тиражом в 3 тысячи экземпляров. На выпуск издания требуется 950 тысяч рублей. В программе краудфандинга можно как просто поддержать проект, так оплатить предзаказ книги с автографом авторов. Поддержать проект можно по ссылке.