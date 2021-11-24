Путеводитель по Индии от Бориса Гребенщикова: Куда советует отправиться лидер «Аквариума»?

В издательстве «АСТ» выходит книга «Священные места Индии» Бориса Гребенщикова — музыкант задумал ее написание еще 30 лет назад. БГ делится собственными наблюдениями, как увидеть страну настоящей: не туристическим аттракционом, а философским и духовным локусом. В пандемийные времена текст работает как замена реальным путешествиям!
Канчипурам
Из семи священных городов Индии шесть находятся в северной части страны и только один — Канчипурам — на юге. На первый неискушенный взгляд это — обычный многолюдный индийский населенный пункт. Но когда-то он, по словам великого поэта Калидасы, был великолепнейшим городом Индии, и его называли «Городом Тысячи Храмов».
В отличие от северных святынь, Канчипурам сравнительно легко перенес времена суровых мусульманских нашествий; да и к тому же на юге Индии армии делийских султанов вели себя значительно более сдержанно, и храмы особо рушить не стремились. Поэтому, если в шести тиртхах севера сложно найти действительно древний храм, некоторые из храмов Канчи сохранились в неприкосновенности с VIII века.
История Канчипурама, как и положено, уходит в незапямятное прошлое. Начиная с III века до н. э. здесь был крупный буддийский центр, а во II веке до н. э. о нем упоминает Патанджали. Здесь располагались мощнейшие университеты; как центр обучения, Канчипурам уступал только Варанаси, поэтому его часто называют «Каши юга».
Издавна Канчипурам был центром паломничества и для хинду, и для буддистов, и для джайнов. Сюда приходили молиться и работать святые Шанкарачарья, Раманужда и Чайтанья; и именно отсюда в VI веке будущий основатель чань-буддизма Бодхидхарма (Бодхидхарма — полулегендарный буддийский монах V–VI века, пришедший в Китай из Южной Индии. Основатель и первый патриарх китайского чань-буддизма) отправился проповедовать в Китай, заодно с буддизмом принеся в Китай местное искусство ручного боя варма-калаи, легшее в основание шаолиньского кунфу.
Время расцвета Канчи приходилось на V–VIII века н. э.
Четыре века он был столицей династии Паллавов; потом, в период угасания династии Моголов, слава его начала меркнуть, а три века британского владычества окончательно превратили его в провинциальный город.
Прошли века. От более чем тысячи храмов на сегодняшний день сохранилось 76, но слава Канчипурама как места паломничества остается все той же.
Канчипурам — не только один из саптапури, семи священных городов; он еще шактипитха, один из центров поклонения Матери-богине Дэви, которых всего насчитывается 52.
Храмы
Хотя название города Канчипурам напоминает о Брахме («ка» — эпитет Брахмы, «анчи» — почитать), в храмах Канчи почитают Дэви, Вишну и Шиву. В легендах говорится, что когда-то на месте нынешнего Канчипурама Вишну защитил занятого жертвоприношением Брахму от гнева его царственной супруги Сарасвати. Когда опасность миновала, Брахма вознес Вишну благодарственную молитву.
Большая часть святых мест Индии по традиции связана с кем-то одним из триады высших богов; а поскольку Брахме вообще принято поклоняться только в одном городе — Пушкаре, то обычно тиртха связана либо с Шивой, либо с Вишну, либо с одним из воплощений Великой Матери — Дэви. Интересная особенность Канчипурама в том, что здесь в равной степени почитают как Вишну, так и Шиву. Поэтому с давних времен Канчипурам делится на две части: западная часть города посвящена Шиве, а юго-восточная — Вишну. Они и называются соответственно: Шива Канчи и Вишну Канчи.
Вне зависимости от того, кому там поклоняются, большинство храмов Канчипурама открыто с рассвета до 12:30 и с 16:00 до заката. А поскольку все 76 храмов Канчипурама описывать долго, упомяну только основные.
Три главных храма на стороне Шивы — это Экамбаранатх, Камакши Амман и Кайласанатх.
Храм Экамбаранатх
Храм Экамбаранатх
В Экамбаранатхе находится один из пяти лингамов стихий. Здесь Шива представлен в виде «лингама земли».
Внутри храма, в специально устроенной беседке в отдельном дворике, находится священное дерево манго — на этом месте Шива сочетался браком с Парвати. Говорят, что этому дереву 3500 лет. У дерева четыре ветви — по количеству Вед — и говорят, что на каждой из них растут фрукты разного вкуса.
Храм Камакши Амман
Храм Камакши Амман
Имя Камакши означает «Глаза, Полные Желания» — это одна из форм супруги Шивы Парвати. В разных областях Индии Парвати почитается в разных формах: в Мадурае ей поклоняются как рыбоглазой красавице Минакши, в Тируванайкавале есть храм Парвати в виде Акиландешвари; в Варанаси — храм Вишалакши. В Канчипураме Парвати поклоняются в образе богини любви Камакши.
Ей посвящен один из главных и старейших храмов Канчипурама. Большая часть его построена в VIII веке, но жрецы храма говорят, что храм на этом месте был уже 3500 лет назад.
По легенде, на том месте, где сейчас находится храм, Камакши под деревом манго поклонялась шивалингаму из песка; это так тронуло Шиву, что он взял ее в жены.
Это единственный храм Шакти в городе, что крайне необычно. Однако все объясняется просто: Камакши — девушка серьёзная, и весь этот край — под ее контролем. Других форм Шакти здесь попросту не осталось.
Этот храм был излюбленным местом одного из величайших святых Индии Ади Шанкарачарьи. Именно Шанкарачарья в VIII веке возобновил в Канчипураме поклонение Богине-Матери. Специально для этого храма Шанкарачарья создал Шри Чакра Янтру — специальную геометрическую диаграмму, исполненную мистического значения, которая с тех пор используется в ритуалах храма. Внутри храма есть отдельное место, где можно поклониться его образу.
Храм Кайласанатх
Храм Кайласанатх
Cамый древний храм Канчипурама. Он стоит на этом месте почти 1400 лет, но считается, что некоторые детали его значительно старше, а знающие люди говорят, что одному из его лингамов поклонялся еще легендарный мудрец Нарада.
Во внутренней галерее на каменных рельефах представлено множество аспектов Шивы.
Рассказывают, что однажды соперник Паллавов в борьбе за власть, царь Викрамадитья, взял Канчипурам штурмом, поклявшись уничтожить все здания города. Но когда он увидел храм Кайласанатх, он склонился перед его величием и святостью и уничтожать ничего не стал. Так красота в очередной раз спасла мир и, как говорят писания, «могучий завоеватель был побежден архитектурой».
Из храмов, находящихся на стороне Вишну, нужно упомянуть храмы Варадхараджа, Вайкунтха Перумал, Шри Улагаландар.
Храм Варадхараджа
Храм Варадхараджа
Это одно из трех основных святилищ Вишну на юге Индии, наряду с храмом Баладжи в Тирупати и храмом Ранганатха в Шрирангаме. Место считается настолько святым, что внутрь, в само святилище, пускают только индуистов.
В священном пруду храма, называемом Ананда Тиртхам, под водой в серебряном сундуке находится статуя Вишну — Аттхи Варадхар, которую вынимают из воды раз в 40 лет на 48 дней. Легенда гласит, что эта статуя, изваянная из дерева, была поставлена в этом храме самим Брахмой, а изваяна Вишвакармой, архитектором богов, построившим дворец Шивы в Дварке.
В пруду живут две священные ящерицы.
Храм Вайкунтха Перумал
Храм Вайкунтха Перумал
В этом храме почитают Вишну в образе Вайкунтха Перумал — трансцедентального владыки Вселенной. Этот храм тоже был выстроен в VIII веке.
Храм Шри Улагаландар
А здесь Вишну почитают в его третьем воплощении — как Вамана Аватара — карлика, положившего конец правлению зловредного царя Бали.
Святыня храма — статуя Вишну почти 11 м величиной. Название храма буквально означает «Тот, кто измерил весь мир».
Легенда говорит, что царь Махабали совершал на месте будущего храма подвиги аскетизма, чтобы увидеть Вишну. И Вишну явился ему в виде священного змея Адишеши.
|Как добраться: Канчипурам находится приблизительно в двух часах езды от Ченная, где есть международный аэропорт.
Несколько общих советов
- Во всех священных городах строго не едят мясо, рыбу и не употребляют алкоголь. Поэтому желающему попасть туда некоторое время придется воздерживаться от употребления того и другого.
- Часто при подходе к храму приходится проходить через галерею живописных нищих, требующих лепты. Это уж как хотите.
- В индийские храмы входят без обуви. Как правило, справа от входа в здание храма стоит ларек, куда за небольшую сумму, около 10 рупий, сдают обувь на хранение. Тут же стоят лотки, в которых можно купить подношения. Покупать или нет — целиком ваше дело.
- Часто, миновав ворота храма, вы можете увидеть брамина, по виду которого легко догадаться, что он может вас сопроводить и все рассказать. Услуги такого гида стоят сравнительно недорого — 100–200 рупий, и дело, безусловно, того стоит. Чистота английского произношения гида, впрочем, не гарантируется.
- В некоторых храмах мужчин пускают в святилище только обнаженными по пояс. Во всяком случае, к этому стоит быть готовым, а местные брамины, сами по традиции голые по пояс, охотно объяснят вам, как принято поступать в этом храме.
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