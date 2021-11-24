Путеводитель по Индии от Бориса Гребенщикова: Куда советует отправиться лидер «Аквариума»?

Канчипурам

Из семи священных городов Индии шесть находятся в северной части страны и только один — Канчипурам — на юге. На первый неискушенный взгляд это — обычный многолюдный индийский населенный пункт. Но когда-то он, по словам великого поэта Калидасы, был великолепнейшим городом Индии, и его называли «Городом Тысячи Храмов».

В отличие от северных святынь, Канчипурам сравнительно легко перенес времена суровых мусульманских нашествий; да и к тому же на юге Индии армии делийских султанов вели себя значительно более сдержанно, и храмы особо рушить не стремились. Поэтому, если в шести тиртхах севера сложно найти действительно древний храм, некоторые из храмов Канчи сохранились в неприкосновенности с VIII века.

История Канчипурама, как и положено, уходит в незапямятное прошлое. Начиная с III века до н. э. здесь был крупный буддийский центр, а во II веке до н. э. о нем упоминает Патанджали. Здесь располагались мощнейшие университеты; как центр обучения, Канчипурам уступал только Варанаси, поэтому его часто называют «Каши юга».

Издавна Канчипурам был центром паломничества и для хинду, и для буддистов, и для джайнов. Сюда приходили молиться и работать святые Шанкарачарья, Раманужда и Чайтанья; и именно отсюда в VI веке будущий основатель чань-буддизма Бодхидхарма (Бодхидхарма — полулегендарный буддийский монах V–VI века, пришедший в Китай из Южной Индии. Основатель и первый патриарх китайского чань-буддизма) отправился проповедовать в Китай, заодно с буддизмом принеся в Китай местное искусство ручного боя варма-калаи, легшее в основание шаолиньского кунфу.

Время расцвета Канчи приходилось на V–VIII века н. э.

Четыре века он был столицей династии Паллавов; потом, в период угасания династии Моголов, слава его начала меркнуть, а три века британского владычества окончательно превратили его в провинциальный город.

Прошли века. От более чем тысячи храмов на сегодняшний день сохранилось 76, но слава Канчипурама как места паломничества остается все той же.

Канчипурам — не только один из саптапури, семи священных городов; он еще шактипитха, один из центров поклонения Матери-богине Дэви, которых всего насчитывается 52.

Храмы

Хотя название города Канчипурам напоминает о Брахме («ка» — эпитет Брахмы, «анчи» — почитать), в храмах Канчи почитают Дэви, Вишну и Шиву. В легендах говорится, что когда-то на месте нынешнего Канчипурама Вишну защитил занятого жертвоприношением Брахму от гнева его царственной супруги Сарасвати. Когда опасность миновала, Брахма вознес Вишну благодарственную молитву.

Большая часть святых мест Индии по традиции связана с кем-то одним из триады высших богов; а поскольку Брахме вообще принято поклоняться только в одном городе — Пушкаре, то обычно тиртха связана либо с Шивой, либо с Вишну, либо с одним из воплощений Великой Матери — Дэви. Интересная особенность Канчипурама в том, что здесь в равной степени почитают как Вишну, так и Шиву. Поэтому с давних времен Канчипурам делится на две части: западная часть города посвящена Шиве, а юго-восточная — Вишну. Они и называются соответственно: Шива Канчи и Вишну Канчи.

Вне зависимости от того, кому там поклоняются, большинство храмов Канчипурама открыто с рассвета до 12:30 и с 16:00 до заката. А поскольку все 76 храмов Канчипурама описывать долго, упомяну только основные.

Три главных храма на стороне Шивы — это Экамбаранатх, Камакши Амман и Кайласанатх.

