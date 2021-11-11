Дима Сыендук озвучил «Преступление и наказание» Достоевского. Раскольников голосом «Рика и Морти» — что? Да!

«При записи аудиокниги я старался обособить каждого персонажа разной подачей и интонациями, представляя в голове экранизацию в духе мрачного аниме-сериала типа «Психопаспорта». «Преступление и наказание» раскрывает разные взгляды на мир и поднимает огромное количество моральных вопросов. Действие происходит в Петербурге середины XIX века, но описываемые события вполне могли произойти в любом месте и в любом времени. Это делает книгу понятной для осознанных читателей любого поколения из, пожалуй, почти любой точки земного шара», — поделился Сыендук.

Аудиокнигу «Преступление и наказание» подготовили издательство Inspiria Audio и сервис электронных и аудиокниг ЛитРес.

Переосмысление одного из самых известных произведений классика — книги «Преступление и наказание» — вышло в честь 200-летия со дня рождения Достоевского в рамках всероссийской социальной инициативы ЮФ. Цель проекта — популяризация чтения у поколения Z. Это творческая лаборатория, в которой создаются культурные тренды, инновации, эксперименты. ЮФ разговаривает с молодыми людьми на их языке, а в роли послов проекта выступают известные блогеры, музыканты, артисты. Они рассказывают молодой аудитории о книгах, которые стоит прочитать, и о том, какую роль играет чтение в достижении успеха во всех сферах жизни.