Как выбрать щенка и что надо учесть? Простая и понятная инструкция от авторов книги про «меховых сыночков»

Еще за «издевательство» иногда выдают температурный режим. Дескать, шерстяные овчарки рождены, чтобы спать на снегу. В маленькой квартире им будет жарко и нечем дышать. Но даже уроженцы Сибири — хаски — прекрасно справляются с любым климатом, потому что их шерсть призвана не только защищать организм в холода, но и сохранять мироклимат в жару. Ну и в конце концов никто не отменял кондиционирование воздуха. И того воздуха в однокомнатной квартире точно хватит любой собаке, раз хватает людям.

Наша фантазия насчет «издевательств» над крупными собаками при заселении их в однокомнатную квартиру закончилась. Мы все еще считаем, что дом нам всем нужен, чтобы отдыхать. А для отдыха вполне хватает тех квадратных метров, что есть в наличии.

В этом смысле больше забот с каким-нибудь мелким терьером, который не любит сидеть на одном месте и вечно путается под ногами. А большие собаки, как правило, менее заметны в квартире, чем все остальные ее обитатели. В нашей семье живут три собаки разных калибров. Из них наиболее заметна собака-эсочка, а собаки эмочка и элечка, когда не гуляют, валяются то там, то здесь, занимая максимум пару метров площади нашего жилья. Издеваемся ли мы над ними? Издевались бы, если бы не выводили на улицу положенное число раз. Но в этом смысле у них к нам претензий нет.

Кстати, можно попробовать задать вопрос сторонникам теории «издевательств», как они смотрят на то, чтобы поселить крупную собаку в вольере во дворе собственного дома. Обычно они говорят, что так-то лучше. Но мало какие вольеры по размеру напоминают однокомнатную квартиру. Потому непонятно, чем же в итоге лучше крупной собаке там, чем рядом с хозяином на диване. И при достаточном выгуле и общении с мамичкой вольер — тоже приемлемый вид содержания пса. Так что в беседах об «издевательствах» мы по-прежнему настаиваем на конкретных определениях, потому что непонятно, что тут имеется в виду.

Всем владельцам крупных собак и однокомнатных квартир сообщаем, что для собаки имеет значение не количество квадратных метров, а качество общения с хозяином и возможность достаточно гулять. Пока эти нормы соблюдаются, все должно быть в порядке. Мы бы и сами ньюфаундленда завели, если бы не его шерсть. Вот, пожалуй, единственный источник страдания. Но не для собаки, а для ее хозяев — в однокомнатной квартире слой шерсти на поверхностях будет толще, чем в двухкомнатной.

И тоже вопреки мифу: нет греха, если вы решили, что ваш щенок, когда подрастет, переселится жить на участок в комфортный вольер. Единственное, что стоит в таком случае предусмотреть, — это комплектация будущего щенка. Он должен быть снабжен богатой шерстью с подшерстком и приличной мускулатурой, чтобы справляться с зимней прохладой и летней жарой (да, песья шерсть призвана защищать не только от мороза, но и от перегрева на солнце).

На самом деле вопрос состоит не в том, где лучше жить повзрослевшему щенку — в вольере или в доме. А в том, насколько удобно будет хозяевам уделять собаке столько внимания, сколько ей требуется. Псы — звери социальные, и для них человек всегда на первом месте, а интерьеры и удобства там, где они живут, даже не на втором. Уличный вольер может быть и отличной собственной комнатой, и камерой-одиночкой. Все зависит от режима общения пса и его людей.

Точно так же обитание внутри дома или в квартире не означает автоматически, что у щенка жизнь удалась. Пса можно успешно игнорировать, даже если он постоянно находится где-то неподалеку. Проще говоря, портит отношения с собакой не жилплощадь, а недостаток общения со своими людьми. И «одичать» можно легко где угодно, если завести пса для мебели. Мы уверены, у вас такого в планах точно не было, поэтому решение о вольере можно принимать, запланировав предварительно, как и сколько времени вы будете проводить со своей псицей.

Собакам важно делить с хозяевами радости и горести, исследовать новое, иногда валяться вместе (под звездами или у телека), гулять по лесам и буеракам. В общем, делать все то, для чего собак и заводят.

Понятным и удобным местом может быть все что угодно, а точнее — все, что удобно хозяевам. Мало ли у кого какие причины поселить собаку в вольере. Это может быть и аллергия у кого-то из членов семьи, и кошки, которые не любят собак в доме, и тому подобное. Если при всем при этом мамички и папички проводят достаточно времени вместе с собаками, у них все будет прекрасно.