Как выбрать щенка и что надо учесть? Простая и понятная инструкция от авторов книги про «меховых сыночков»

В пандемию и локдаун все больше людей начали задумывать о том, чтобы завести пса. «Собака.ru», оправдывая свое название, публикует отрывок из новой книги Насти Бобковой и Кати Прониной «Гладь, люби, хвали 3. Нескучная инструкция к щенку». Это написанные живым языком простые и понятные советы, как «мамичке» вырастить из «мехового сыночка» интеллигентную собаку.
Как выбрать породу
Представим, что вы еще не знаете, щенка какой породы хотите купить. Или сомневаетесь, нужна ли порода вообще. Понимаем ваши сомнения. В нашем списке собак, которые обязательно должны поселиться у нас дома, примерно десяток пород и парочка мест для беспородных собак определенного склада. Вряд ли на это количество хватит человеческой жизни, но мы надеемся.
«Щенок какой породы больше всего подойдет человеку без опыта», — часто интересуются те, кто еще не имел дел с собаками. Может, кто-то рассчитывает на список пород, представители которых гарантированно не доставят проблем, окажутся врожденно послушными и аккуратными, а бонусом еще и тапки станут приносить уставшей после работы мамичке. И мы бы доставали из закромов этот список, если бы он существовал в природе. Но правда в том, что универсального «первого пса» не существует.
Кстати, не существует и четкого определения человека без опыта собаководства. Кто он такой? Тот, кто не нюхал всамделишной собаки? Допустим. Но если человек вырастил семь поколений немецких овчарок, воспитывая их методом доминирования и тыкая носом в совершенные некоторое время назад хулиганства, можно ли его назвать опытным собаководом? Да, ровно с таким же успехом, с каким опытным скрипачом можно назвать человека, который изображает игру на скрипке без смычка, а смычки не признает как класс.
Проще говоря, опытным может быть тот, кто интересуется, как жить с псом, еще до того, как привел первого щенка в дом. А неопытным — тот, кто полагается на устаревшие методы взаимодействия с животными, а новую информацию изучать отказывается, будь у него хоть всю жизнь собаки. Странно советовать первому «простые» породы, а второму породы «посложнее». Ну и вообще, каждая собака — индивидуальность. Набравшись опыта с одной, можно получить много неизведанного с другой. Даже если они обе — представительницы одной породы.
Так что про опытных и неопытных собачников, которым полагаются псы разных уровней сложности, это немножечко миф. Нельзя стать грамотным владельцем по методу компьютерной игры: дескать, сначала мы пройдем простой этап, и он нас подготовит к более сложному этапу. Во-первых, никто не гарантирует, что ваш ласковый покладистый йоркширский терьер «для чайников» будет проще в управлении, чем своенравный и независимый басенджи «для продвинутых». К тому же, если вы с детства влюблены в басенджи, вряд ли вам будет радостно представлять себя владельцем йорка. Это как спорное утверждение «дети — цветы жизни». Возможно, для кого-то, но не для всех. «Цветами жизни» могут стать путешествия или нумизматика, а вовсе не дети. Удовлетворить новоявленного собаковладельца псом «для новичков» не получится, если он любит вовсе не йорков, а басенджи. Это все-таки слишком утилитарный подход к живым существам: «Вот сейчас мы потренируемся на покладистых мелкашах, а потом уже возьмем того, о ком мечтали, для любви».
Конечно, случается, что люди хотят просто абстрактную собаку без предпочтений какой-то породы. Но и тут тезис про «псов попроще» не годится. На наш взгляд, более правильный вопрос, который стоит себе задать, не «какая собака подойдет новичку?», а «какой собаке больше всего подойдет мой образ жизни?». Любители собак — слишком разные люди, чтобы всем поголовно советовать в качестве первого животного развеселых корги или мохнатых шпицев.
Мы можем мечтать о «преданном друге», который будит по утрам лизней и следует за нами по пятам даже в туалет. А можем быть хронически уставшими от тактильности и уважать самодостаточных животных. Некоторым нравятся огромные псы для обнимашек, а другие умиляются крошечно-игрушечными зверьками с собственным мнением. Да и о целях разведения собак забывать не стоит. Вот терьеры, которые станут ловить мышей в вашем загородном доме и радоваться путешествиям, а вот бассеты, которые залягут с вами в гамаке и будут получать удовольствие от совместного наблюдения за звездами. Водить бассета на хайкинг, а терьера в гамак — так себе идея вне зависимости от того, новый вы собаковод или владелец со стажем.
Может, это прозвучит цинично, но внешность песья тоже играет в деле выбора не последнюю роль. Селекционеры веками заботятся о том, чтобы создать красивых собак на все вкусы и предпочтения. И не стоит этим пренебрегать. Если вам не нравятся плоские лица гриффонов, то просто забудьте про совет о том, что гриффон — лучшая первая собака.
«Если вас не умиляет пес, то он будет раздражать, даже не доставляя никаких проблем в воспитании».
И эти проблемы возникнут просто из-за того, что собака вам не симпатична и чувствует это. А еще есть особая категория мохнатых товарищей — собаки из приютов. Тут изучать справочники пород и вовсе бессмысленно, но не отказываться же от идеи взять первой собакой в дом какую-нибудь сироту, если душа требует. Благо, взрослые псы на попечении волонтеров заранее показывают свои характеры и их тоже можно выбирать по критерию «подойдет ли этой собаке мой образ жизни». Это хороший способ избежать щенячьих трудностей для тех, кто хочет сразу готового пса со сформированным характером.
Иногда бывает и так, что в дом попадает щенок, о котором неизвестно ничего. И это тоже не беда, потому что о нем известно главное: он — собака. А значит, принципы совместной жизни с ним останутся такими же, какие вы применяли бы для того же корги из питомника или мистера Метиса из городского приюта. И если соблюдать эти принципы, любить своего первого щенка и заботиться о нем, то любой меховой сынишка придется «ко двору». А всех сложностей все равно не предугадаешь.
Возможно, мы немного разочаровали тех, кто пришел в эту главу за четкой инструкцией по выбору породы щенка. Поэтому мы не хотим останавливаться на этом и ставить жирную волосатую точку с посылом, мол, сами разбирайтесь, кого вам там хочется. Так что ниже накидали список вопросов, который поможет разобраться, чего вам все-таки хотелось бы от будущей собаки. И уже от этих тезисов можно будет плясать, выбирая шерстяного чувака, который проживет с вами следующие полтора десятка лет в любви и радости. Важное уточнение: не пренебрегайте хорошими справочниками с описанием пород, а также пояснениями волонтеров о конкретном щенке, если вдруг породы вас не интересуют. Не устанем повторять, что все собаки разные, и одна может отличаться от другой по темпераменту как крокодил от антилопы. Породы помогают в этом разнообразии немного ориентироваться, хотя и не дают стопроцентных гарантий.
Чек-лист по выбору будущей собаки
Вопрос первый, утилитарный. Какая внешность и какой размер собаки подходят для вас. Спасибо мировой селекции и склонности собачьих организмов к разнообразным мутациям — сейчас есть широкий выбор разнообразных зверей со свойствами псов и внешностью под любые запросы. Даже типы шерсти собак любезно адаптированы под кроватные валяния и активные гуляния. Например, от каких-нибудь жесткошерстных терьеров в вашей кровати не останется мехового налета, а какие-нибудь прямошерстные ретриверы смогут плавать вам за утками и не промокать.
Вы можете выбрать огромную псицу для глобальных обнимашек или маленького волосатого товарища, чтобы его пускали с вами в самолеты и гостиницы. Хотя маленькость породы — это тоже не гарантия, потому что чем меньше ее стандарт, тем выше вероятность, что ваш конкретный щенок перерастет все стандарты. Есть у нас одна знакомая, которая купила малыша-папильона, надеясь с ним ездить в бесконечные командировки и не сдавать его в багаж — стандарт породы позволяет. Но малыш случайно перерос всех своих сестричек и братьев, достиг размера крупного джек-рассел-терьера и попрощался с возможностью летать рядом с мамичкой. Это не трагедия и не породный брак. Такое случается и среди шпицев, и среди пуделей, и среди йоркширских терьеров.
Вопрос второй. Шерстяной. В собаководстве есть опция «завести щенка, от которого за всю жизнь не будет ни одной даже самой маленькой шерстинки на белых простынях». Для ее включения вам надо выбрать пса, которого принято стричь — йоркширского терьера, пуделя, шитцу или кого-то подобного. В чем минус — придется водить их к грумеру раз в месяц или в два. Ну или овладеть грумерским мастерством и инструментами самостоятельно.
Есть чуваки, от которых почти не будет шерсти. Это большинство бородатых собак — жесткошерстные таксы, вест-хайленд-уайт-терьеры, норвич-терьеры и другие разные терьеры и шнауцеры. Минус в том, что их обязательно надо тримминговать раз в три-шесть месяцев.
«Тримминг — это выщипывание шерсти, и уже по описанию понятно, что не все псы одобряют такую жертву даже ради красоты».
Породы с примитивным типом шерсти, например, хаски, корги, немецкие овчарки, классные тем, что не мерзнут и не помирают от жары в любое время года. Все потому, что у них самая крутая шерсть с естественно природной точки зрения, она предохраняет их и от холода, и от палящего солнца. Но проблема в том, что от них много шерсти всегда, а в периоды линьки вы рискуете в этой шерсти вообще заблудиться, а потом смастерить из нее ковровое покрытие для всей квартиры. Хотя сейчас есть услуга экспресс-линьки у грумеров.
Собаки повышенной лохматости, такие как шпицы, шелти, колли, тоже очень хорошо переносят и жару, и холод. И они, несмотря на богатую шубу, меньше линяют, чем ребята из предыдущего абзаца. Но такой тип шерсти нуждается в специальном уходе — ее надо вычесывать. А если вы вычесывать не согласны, то могут быть проблемы с колтунами.
Самые простые в уходе с точки зрения шерсти — это гладкошерстные собаки. Например, немецкие боксеры, кане корсо или басенджи. Простые, потому что собака всегда ходит красивая, а вы для этого ничего не предпринимаете. Правда, придется прикупить чувакам собственный гардероб. Они подмерзают в холодные зимы. А летом рискуют получить тепловой удар. И кстати, живуч миф о том, что от них совсем нет шерсти. На самом деле такие псы — немножечко ад для перфекциониста. Потому что они тоже линяют, а их шерсть, которая выглядит на поверхностях всего как маленькие иголочки, беспощадно втыкается в постельное белье, в одежду и в обивку мебели. И от нее очень сложно избавиться.
Вопрос третий. Системообразующий. Где будет жить ваша собака. Скорее всего, большинство наших читателей заводят щенков, чтобы жить с ними всю жизнь внутри квартиры или дома. И это, кстати, ок для пса любого размера: не стоит слушать мифы о том, что крупным собакам не место в однушке. В однушках прекрасно живут и кавказские овчарки, и русские черные терьеры, потому что квартира для собаки — это логово, а не спортивная площадка. В норме она станет там спать, а не играть в догонялки с мячиком. Активностей на двухчасовой прогулке плюс-минус любому псу должно хватать, чтобы все остальное время восстанавливать силы. Но всегда встает вопрос: «Не издевательство ли это для крупной собаки — жизнь в однушке?» Для ответа можно представить, как ведут себя собаки в естественной среде обитания. Это, конечно, зависит от породы. Но большинство крупных собак — скотогонные, охранные или борзые породы. Их использовали, чтобы охранять стада от хищников, быстренько загонять оленя на охоте или блюсти периметр на предмет нарушителей. Как ведет себя пес на такой службе? В основном он лежит у своего стада, бродит по периметру или бежит стометровку, а потом ложится и отдыхает.
Много ли надо псу места, чтобы лежать и охранять? На какой площади он сможет выспаться после забега за оленем? Думаем, в однушку вполне поместится. Классическое заблуждение, что крупному псу тесно в маленьком человеческом жилье, разрушило не одну собаковладельческую мечту. Стоит упомянуть в компании, что собираешься завести какого-нибудь дога, кане корсо или ирландского волкодава и при этом не обладаешь загородным домом с участком в пару гектаров земли, тебя начинают стыдить за то самое «издевательство» над собакой.
Пришло время разобраться, в чем может состоять это издевательство. Режим дня собаки примерно наполовину состоит из сна. Этим шерстяным товарищам повезло, и они могут себе позволить не ходить в офис и целый день развлекаться, перекладываясь с дивана на пол и обратно на диван. И как нам кажется, однокомнатная квартира располагает к таким развлечениям как нельзя лучше. Остальное время можно потратить на обнимашки с хозяевами, гипнотизирование родительских трапез и прогулки. Нет уверенности, что ваш пес оценит по достоинству походы на дальние расстояния по четыре часа в день, но это точно позволит ему реализовать все свои потребности в общении с сородичами и изучении новой информации.
«Однокомнатная у вас квартира или нет, если пес такого размера, что может в ней сидеть, не подпирая головой потолок, то все у него должно быть в порядке».
Как себе представляют содержание собаки в квартире люди, которые говорят об «издевательстве»? Возможно, они считают, что пес должен бесконечно бегать по квартире за апортом, прыгать на верхние ярусы к котам и набирать свои десять тысяч шагов, прогуливаясь по комнатам. А когда прогуливаться ему некуда, он якобы начинает страдать. Но взрослые собаки в норме ведут себя не так. Их хищническая природа шепчет: «Набирайся сил на случай, если волки нападут на стадо, береги энергию, чувак». И чувак бережет, как только может. И благополучно тратит ее на двухразовых прогулках по району или игрища с собратьями на площадках.
Еще за «издевательство» иногда выдают температурный режим. Дескать, шерстяные овчарки рождены, чтобы спать на снегу. В маленькой квартире им будет жарко и нечем дышать. Но даже уроженцы Сибири — хаски — прекрасно справляются с любым климатом, потому что их шерсть призвана не только защищать организм в холода, но и сохранять мироклимат в жару. Ну и в конце концов никто не отменял кондиционирование воздуха. И того воздуха в однокомнатной квартире точно хватит любой собаке, раз хватает людям.
Наша фантазия насчет «издевательств» над крупными собаками при заселении их в однокомнатную квартиру закончилась. Мы все еще считаем, что дом нам всем нужен, чтобы отдыхать. А для отдыха вполне хватает тех квадратных метров, что есть в наличии.
В этом смысле больше забот с каким-нибудь мелким терьером, который не любит сидеть на одном месте и вечно путается под ногами. А большие собаки, как правило, менее заметны в квартире, чем все остальные ее обитатели. В нашей семье живут три собаки разных калибров. Из них наиболее заметна собака-эсочка, а собаки эмочка и элечка, когда не гуляют, валяются то там, то здесь, занимая максимум пару метров площади нашего жилья. Издеваемся ли мы над ними? Издевались бы, если бы не выводили на улицу положенное число раз. Но в этом смысле у них к нам претензий нет.
Кстати, можно попробовать задать вопрос сторонникам теории «издевательств», как они смотрят на то, чтобы поселить крупную собаку в вольере во дворе собственного дома. Обычно они говорят, что так-то лучше. Но мало какие вольеры по размеру напоминают однокомнатную квартиру. Потому непонятно, чем же в итоге лучше крупной собаке там, чем рядом с хозяином на диване. И при достаточном выгуле и общении с мамичкой вольер — тоже приемлемый вид содержания пса. Так что в беседах об «издевательствах» мы по-прежнему настаиваем на конкретных определениях, потому что непонятно, что тут имеется в виду.
Всем владельцам крупных собак и однокомнатных квартир сообщаем, что для собаки имеет значение не количество квадратных метров, а качество общения с хозяином и возможность достаточно гулять. Пока эти нормы соблюдаются, все должно быть в порядке. Мы бы и сами ньюфаундленда завели, если бы не его шерсть. Вот, пожалуй, единственный источник страдания. Но не для собаки, а для ее хозяев — в однокомнатной квартире слой шерсти на поверхностях будет толще, чем в двухкомнатной.
И тоже вопреки мифу: нет греха, если вы решили, что ваш щенок, когда подрастет, переселится жить на участок в комфортный вольер. Единственное, что стоит в таком случае предусмотреть, — это комплектация будущего щенка. Он должен быть снабжен богатой шерстью с подшерстком и приличной мускулатурой, чтобы справляться с зимней прохладой и летней жарой (да, песья шерсть призвана защищать не только от мороза, но и от перегрева на солнце).
На самом деле вопрос состоит не в том, где лучше жить повзрослевшему щенку — в вольере или в доме. А в том, насколько удобно будет хозяевам уделять собаке столько внимания, сколько ей требуется. Псы — звери социальные, и для них человек всегда на первом месте, а интерьеры и удобства там, где они живут, даже не на втором. Уличный вольер может быть и отличной собственной комнатой, и камерой-одиночкой. Все зависит от режима общения пса и его людей.
Точно так же обитание внутри дома или в квартире не означает автоматически, что у щенка жизнь удалась. Пса можно успешно игнорировать, даже если он постоянно находится где-то неподалеку. Проще говоря, портит отношения с собакой не жилплощадь, а недостаток общения со своими людьми. И «одичать» можно легко где угодно, если завести пса для мебели. Мы уверены, у вас такого в планах точно не было, поэтому решение о вольере можно принимать, запланировав предварительно, как и сколько времени вы будете проводить со своей псицей.
Собакам важно делить с хозяевами радости и горести, исследовать новое, иногда валяться вместе (под звездами или у телека), гулять по лесам и буеракам. В общем, делать все то, для чего собак и заводят.
Понятным и удобным местом может быть все что угодно, а точнее — все, что удобно хозяевам. Мало ли у кого какие причины поселить собаку в вольере. Это может быть и аллергия у кого-то из членов семьи, и кошки, которые не любят собак в доме, и тому подобное. Если при всем при этом мамички и папички проводят достаточно времени вместе с собаками, у них все будет прекрасно.
Есть еще одна важная вещь, о которой стоит подумать, прежде чем принимать решение о месте обитания собаки. Пес должен быть приучен оставаться на ночь там, где вы его хотите оставлять. Собаке нельзя объяснить словами, мол, «вот, дорогуша, тебе уже восемнадцать, пора переезжать в отдельную квартиру». Придется поработать над положительными ассоциациями с тем местом, где щенку предстоит тусоваться большую часть времени.
Звучит диковато, но мы бы рекомендовали при выселении домашнего щенка на улицу переночевать вместе с ним в том же вольере. Это значительно облегчит жизнь и ему, и вам, потому что пес поймет, что уличный вольер — такое же безопасное место, как вольер домашний, раз папичка не боится там спать.
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Очень удобно, что собаки в любом возрасте быстро адаптируются практически к любым обстоятельствам и никогда не грустят по прошлой жизни (они этого делать не умеют физически). Для них есть только настоящий момент — вольер так вольер, спальня так спальня. После периода адаптации проблем быть не должно. Никто из собак не проводит никаких сравнений вроде: «А вот дома лежанка была более приятного цвета, чем эта мешковина вольерная». Есть мешковина, из углов не дует, еду выдают — значит, все в порядке.
Именно поэтому не стоит слишком уж опасаться брать домой собак с вольерным прошлым или переводить на вольерное содержание квартирных щенков. При условии, конечно, что эти псы физически приспособлены к такой жизни, а вольер — это не просто клетка с крышей, а теплое и удобное для собаки место.
Вопрос четвертый, характерный. Как вы планируете проводить с собакой досуг. Породное предназначение, о котором мы писали выше, придумано не просто так. Собакам важно быть на своем месте и реализовывать свои таланты, ради которых их выводили. Понятно, что необязательно обзаводиться овечьей фермой во имя корги или охотничьим хозяйством ради пойнтера. Но следует задуматься, каково вам будет жить с псом, который призван пасти или идти по следу. Некоторые породы собак в результате шквала популярности утрачивают породный темперамент и становятся просто приятными компаньонами, но никогда не знаешь, в какой ситуации обнаружишь задатки крысолова у своего терьера или увлечение водоемами у лабрадора-ретривера.
Усредненный щенок из приюта тоже может унаследовать от породистых предков некоторые таланты, но многие из нас любят сюрпризы. В любом случае, не стоит забывать, что псы веками были не просто сладкими меховыми попками рядом с человеком, но и помогали людям во всякой там работе.
Когда есть ответы на все вот эти вопросы, с породами и непородами определиться сильно легче и можно уже не идти на поводу у моды на собак, которая вообще-то пользы собаководству не добавляет.
Фрагмент для публикации предоставлен издательством «Бомбора».
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