Объявлен шорт-лист литературной премии «Нос» («Новая словесность») в 2021 году. В него вошли десять книг — публикуем список.
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- Оксана Васякина — «Рана». Новое литературное обозрение, 2021.
- Ольга Медведкова — «Три персонажа в поисках любви и бессмертия». Новое литературное обозрение, 2021.
- Евгения Некрасова — «Кожа». Bookmate Originals, 2021.
- Валерий Печейкин — «Злой мальчик». Эксмо, Inspiria, 2020.
- Алексей Поляринов — «Риф». Эксмо, Inspiria, 2020.
- Артем Серебряков — «Фистула». ИД Городец, 2021.
- Андрей Томилов — «Тайга далекая». Иркутск: Типография Форвард, 2020.
- Ислам Ханипаев — «Типа я». Издательские решения, 2021.
- Иван Шипнигов — «Стрим». Livebook, 2021.
- Роман Шмараков — «Алкиной». Объединенное гуманитарное издательство, 2021.
Выбор сделан жюри 2021 года — доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института русской литературы РАН, профессором Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Константином Богдановым (председатель жюри); журналистом, редактором раздела «Мозг» «Афиши Daily» Егором Михайловым; креативным директором дома творчества «Переделкино» Юлией Вронской; сценаристом, драматургом, участником и сооснователем проекта ТЕАТР.DOC Александром Родионовым; доктором философских наук, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Оксаной Тимофеевой.
В этом им в онлайн-режиме помогали эксперты — поэт, переводчик и критик Лев Оборин; литературовед, литературный критик Николай Подосокорский; переводчик и куратор театральных проектов Агнешка Любомира Пиотровска.
Имя победителя станет известно на финальных дебатах премии «Нос», которые состоятся в Москве в начале 2022 года.
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