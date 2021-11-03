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Книга Алексея Поляринова «Риф» вошла в шорт-лист литературной премии «Нос»-2021

Объявлен шорт-лист литературной премии «Нос» («Новая словесность») в 2021 году. В него вошли десять книг — публикуем список.

Фото: Shutterstock.com

 

  • Оксана Васякина — «Рана». Новое литературное обозрение, 2021.
  • Ольга Медведкова — «Три персонажа в поисках любви и бессмертия». Новое литературное обозрение, 2021.
  • Евгения Некрасова — «Кожа». Bookmate Originals, 2021.
  • Валерий Печейкин — «Злой мальчик». Эксмо, Inspiria, 2020.
  • Алексей Поляринов — «Риф». Эксмо, Inspiria, 2020.
  • Артем Серебряков — «Фистула». ИД Городец, 2021.
  • Андрей Томилов — «Тайга далекая». Иркутск: Типография Форвард, 2020.
  • Ислам Ханипаев — «Типа я». Издательские решения, 2021.
  • Иван Шипнигов — «Стрим». Livebook, 2021.
  • Роман Шмараков — «Алкиной». Объединенное гуманитарное издательство, 2021.

Выбор сделан жюри 2021 года — доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института русской литературы РАН, профессором Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Константином Богдановым (председатель жюри); журналистом, редактором раздела «Мозг» «Афиши Daily» Егором Михайловым; креативным директором дома творчества «Переделкино» Юлией Вронской; сценаристом, драматургом, участником и сооснователем проекта ТЕАТР.DOC Александром Родионовым; доктором философских наук, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Оксаной Тимофеевой.

В этом им в онлайн-режиме помогали эксперты — поэт, переводчик и критик Лев Оборин; литературовед, литературный критик Николай Подосокорский; переводчик и куратор театральных проектов Агнешка Любомира Пиотровска. 

Имя победителя станет известно на финальных дебатах премии «Нос», которые состоятся в Москве в начале 2022 года.

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