Выбор сделан жюри 2021 года — доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института русской литературы РАН, профессором Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Константином Богдановым (председатель жюри); журналистом, редактором раздела «Мозг» «Афиши Daily» Егором Михайловым; креативным директором дома творчества «Переделкино» Юлией Вронской; сценаристом, драматургом, участником и сооснователем проекта ТЕАТР.DOC Александром Родионовым; доктором философских наук, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Оксаной Тимофеевой.

В этом им в онлайн-режиме помогали эксперты — поэт, переводчик и критик Лев Оборин; литературовед, литературный критик Николай Подосокорский; переводчик и куратор театральных проектов Агнешка Любомира Пиотровска.

Имя победителя станет известно на финальных дебатах премии «Нос», которые состоятся в Москве в начале 2022 года.