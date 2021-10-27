«Священные места Индии»: Борис Гребенщиков выпускает новую книгу о «родине духа»

В новой книге Гребенщиков проведет читателям экскурсию по нетуристической Индии и расскажет о Саптапури — семи священных центрах паломничества, Чар-дхам — четырех святых местах паломничества в индуизме, Джьотирлингамах — особо почитаемых лингамах Шивы, которые самопроявились в разных местах Индии, Линги пяти стихий — пяти самых известных храмах, посвященных Шиве в южной Индии, Чар-дхам в Гималаях — паломническом маршруте в индийских Гималаях, а также других достопримечательностях.

«Я задумался о написании этой книги почти 30 лет назад, когда впервые попал в страну, которую многие называют "родиной духа", — в Индию. Тогда я еще и понятия не имел, почему каждый раз, выходя из самолета и вдыхая этот воздух, я чувствую, что после долгих странствий оказался дома…», — говорит Гребенщиков.

Книга Бориса Гребенщикова «Священные места Индии» поступит в продажу в ноябре 2021 года.