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«Священные места Индии»: Борис Гребенщиков выпускает новую книгу о «родине духа»

В издательстве АСТ Nonfiction выходит новая книга бессменного лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. «Священные места Индии» — для тех, кто интересуется индийской культурой, философией и искусством. Поэт и музыкант расскажет, куда поехать, чтобы увидеть не «туристскую» Индию, а настоящую.

В новой книге Гребенщиков проведет читателям экскурсию по нетуристической Индии и расскажет о Саптапури — семи священных центрах паломничества, Чар-дхам — четырех святых местах паломничества в индуизме, Джьотирлингамах — особо почитаемых лингамах Шивы, которые самопроявились в разных местах Индии, Линги пяти стихий — пяти самых известных храмах, посвященных Шиве в южной Индии, Чар-дхам в Гималаях — паломническом маршруте в индийских Гималаях, а также других достопримечательностях.

«Я задумался о написании этой книги почти 30 лет назад, когда впервые попал в страну, которую многие называют "родиной духа", — в Индию. Тогда я еще и понятия не имел, почему каждый раз, выходя из самолета и вдыхая этот воздух, я чувствую, что после долгих странствий оказался дома…», — говорит Гребенщиков.

Книга Бориса Гребенщикова «Священные места Индии» поступит в продажу в ноябре 2021 года.

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