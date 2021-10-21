О запуске грантового конкурса:

За последние несколько лет «Подписные издания» заметно выросли, мы открыли новые залы и запускаем новые проекты. Мы хотим вкладываться не только в собственное развитие, но и в отрасль, в которой существуем, так как без издания хороших книг не будет книжных магазинов. Несколько лет назад мы учредили АНО «Культурная и Книжная инициатива» для поддержки книгоиздания и распространения книг. Одной из основных целей этой некоммерческой организации, по нашей задумке, является содействие развитию книжной отрасли. Мы уже осуществили ряд проектов, один из которых, «Книжный центр Петербурга», способствовал повышению интереса жителей и гостей города к книжным магазинам. Мы решили, что в качестве следующего шага будет правильно поддержать петербургских издателей, и запускаем грантовый конкурс.

В 90-е годы петербургские издательства занимали значительную часть российского книжного рынка, но сегодня их присутствие в отрасли заметно сократилось. Все мы сейчас живем в непростое время, но издатели продолжают работать вопреки обстоятельствам: падению тиражей, отсутствию спроса и кредитам. Более восьмидесяти издательств, охватывающих весь спектр литературных жанров, работает в Петербурге. Мы хотим обратить внимание на то, что петербургские издательства и книжные магазины — это такие же символы города, как музеи, исторические здания, великие писатели, и, если сейчас не начать их поддерживать, через несколько лет их будет становиться все меньше.

Мы считаем, что настало время вернуть утраченные позиции и поддержать издателей, и начать мы решили с города, в котором живем и работаем. Но у нас большие планы на будущее: мы хотим развивать конкурс, привлекать средства и расширять возможности фонда для того, чтобы иметь возможность поддерживать издательства по всей стране. Мы надеемся, что наша инициатива в дальнейшем послужит примером для других социально ответственных бизнесов. Сейчас очень важно начать работу над целевой поддержкой книгоиздания; мы сами будем по мере сил и возможностей заниматься этим и будем рады другим подобным инициативам.

Стоит отметить, что, вопреки обстоятельствам, в Петербурге появляются новые издательства, в которых работают настоящие энтузиасты, увлеченные своим делом. Кроме того, Петербург, в связи с максимальным количеством книжных магазинов на душу населения, называют столицей независимых книжных России. Как книжный магазин мы работаем с издательствами не только из Петербурга, но со всей страны, любим своих партнеров и то, что они делают. В будущем мы хотим развивать грантовую программу и искать средства для поддержки издательств из других городов. Но первый конкурс мы финансируем из собственных средств и к участию можем пригласить только издательства из Петербурга, поэтому цель этого пилотного конкурса — поддержка именно петербургского книгоиздания.