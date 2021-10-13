Петербургский бизнесмен и акционер такси Gett создает из ретроавтомобилей «Победа» городскую передвижную библиотеку

О предпринимательстве

Я учился на факультете журналистики в СПбГУ, а бизнес-деятельность начинал с того, что торговал на Апраксином и Некрасовском рынках джинсами, аудиокассетами, видеомагнитофонами. Товары покупал в Польше, Венгрии и Словакии. Жизнь закрутилась. Начал работать в Uniland, «Русском стандарте». Вскоре стал генеральным директором «Улыбки радуги», а затем открыл «Издательство юридической литературы» (оно просуществовало до 1997 года). В 2012 году занял место генерального директора GetTaxi. За четыре года удалость повысить стоимость бизнеса до миллиардов долларов. Поскольку ко мне часто обращались предприниматели за советами, через два года решил организовать собственную бизнес-школу «Вверх». Сейчас совместно с партнером Алексеем Артемовым занимаюсь ее развитием. Помимо этого, веду YouTube-канал и очные лекции, где рассказываю, как развивать собственное дело.

О буккроссинге и коллекции ретроавтомобилей

Три года назад я приехал в Кронштадт к владельцу завода «Здравушка» Евгению Жмаеву на переговоры по сбыту его продукции и увидел проект, который он запустил совместно с основателем сети «Буквоед» Денисом Котовым — бесплатную полку для обмена книгами. Поскольку меня очень это заинтересовало, решил поучаствовать. Начал писать в группе «Петроградская диаспора» на Facebook о том, что бесплатно приезжаю к горожанам домой и собираю книги для буккроссинга. С тех пор регулярно занимаюсь этим.