Петербургский бизнесмен и акционер такси Gett создает из ретроавтомобилей «Победа» городскую передвижную библиотеку

Петербургский бизнесмен, акционер сервиса Gett и коллекционер ретроавтомобилей Владимир Маринович решил организовать городской мобильный буккроссинг: сейчас он превращает советскую «Победу» в передвижную полку для обмена книг, дальше — запуск проекта во всех района Петербурга. «Собака.ru» поговорила с автором идеи о проекте , узнала, почему книги спасут мир.
О предпринимательстве
Я учился на факультете журналистики в СПбГУ, а бизнес-деятельность начинал с того, что торговал на Апраксином и Некрасовском рынках джинсами, аудиокассетами, видеомагнитофонами. Товары покупал в Польше, Венгрии и Словакии. Жизнь закрутилась. Начал работать в Uniland, «Русском стандарте». Вскоре стал генеральным директором «Улыбки радуги», а затем открыл «Издательство юридической литературы» (оно просуществовало до 1997 года). В 2012 году занял место генерального директора GetTaxi. За четыре года удалость повысить стоимость бизнеса до миллиардов долларов. Поскольку ко мне часто обращались предприниматели за советами, через два года решил организовать собственную бизнес-школу «Вверх». Сейчас совместно с партнером Алексеем Артемовым занимаюсь ее развитием. Помимо этого, веду YouTube-канал и очные лекции, где рассказываю, как развивать собственное дело.
О буккроссинге и коллекции ретроавтомобилей
Три года назад я приехал в Кронштадт к владельцу завода «Здравушка» Евгению Жмаеву на переговоры по сбыту его продукции и увидел проект, который он запустил совместно с основателем сети «Буквоед» Денисом Котовым — бесплатную полку для обмена книгами. Поскольку меня очень это заинтересовало, решил поучаствовать. Начал писать в группе «Петроградская диаспора» на Facebook о том, что бесплатно приезжаю к горожанам домой и собираю книги для буккроссинга. С тех пор регулярно занимаюсь этим.
Еще одно мое увлечение — коллекционировать ретромашины. С 2004 года собрал целую коллекцию из семи красавцев, среди которых Lincoln 1978 года, Opel JT 1969 года, Ford Capri 1972 года. Westfield 1991 и Citroën 2CV (сейчас он на реставрации). Недавно подумал, что могу совместить два любимых дела и создать интересный проект: переделать советский автомобиль «Победа» в книжную полку и установить в Петроградском районе. Такую марку выбрал, потому что это символично: книги как победа здравого смысла над безумием.
На данный момент ищу мастеров, которые придумают классное инженерное решение — как перестроить машину в книжную полку, где жители смогут обмениваться разной литературой: от классики до психологии. Первую мобильную точку сбора хочу установить возле дома, в Петроградском районе. Но нужно понять, как это организовать так, чтобы из благого дела не получилась беда, потому что по закону в таком формате книжные полки могут стать объектами террористической деятельности.
В будущем организую мобильный буккроссинг во всех районах Петербурга. Уже сейчас ищу человека, который будет заниматься организацией точек, а расходы все я возьму на себя. Партнер должен быть заинтересован в уменьшении безумия во всем мире и увеличении здравого смысла в умах людей.
Все фотографии предоставлены Владимиром Мариновичем.
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