Российские издательства пожаловались на массовое пиратство книг в Instagram

По данным ассоциации, во втором квартале 2021 года Instagram занял второе место среди площадок с наибольшим количеством выявленных ссылок на нелегальные копии книг. Первое место за Telegram, замыкает тройку YouTube. Из-за пиратства книг в интернете, по оценке крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ», рынок ежегодно теряет 15-20%, то есть до 1,5 миллиардов рублей в год.

«Такая статистика и опыт правоприменения позволяют нам сделать вывод о том, что Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом», — приводят «Ведомости» выдержку из обращения ассоциации к Роскомнадзору.

В своем заявлении члены Ассоциации по защите авторских прав в интернете просят привлечь корпорацию Facebook к ответственности по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях — неудаление нелегального контента. Наказание, предусмотренное по этой статье для юридических лиц — штраф от 800 000 до 4 миллионов рублей.

Зампред Комитета по интеллектуальной собственности Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов считает такую меру, как обращение в Роскомнадзор, неэффективной — штрафы, полученные в России, Facebook не платит. Более эффективной мерой воздействия на Facebook мог бы стать иск в Мосгорсуд с требованием вечной блокировки Instagram или обращение в суд в США.

«Возможность блокировки Instagram представляется маловероятной. Обращение в суд в США за неисполнение по DMCA — наиболее эффективный, но дорогостоящий инструмент воздействия на Facebook. Доказать, что Facebook нарушает американские законы, непросто. Зачастую площадки не удаляют контент DMCA по формальному признаку — неправильно составленное обращение правообладателя. Но главным образом, суд в США потребует больших финансовых издержек от правообладателей, поэтому они не спешат воспользоваться этим инструментом», — отметил он.