Кафе, в котором Роулинг писала «Гарри Поттера», сгорело. Но ее любимый столик уцелел

The Elephant House было одним из двух кафе, которое регулярно посещала Роулинг, когда писала рассказы о мальчике-волшебнике в середине 90-х. Здесь она работала над рукописями в 1996 и 1997 годах, после того, как была опубликована ее первая книга о Гарри Поттере, и часто сидела за старинным деревянным столом.

Пожар произошел 24 августа — огонь сильно повредил несколько квартир и помещений, включая The Elephant House. Владелец кафе Дэвид Тейлор все еще разбирается с последствиями пожара, поэтому только недавно нашел среди обломков тот самый столик. Антиквариат пострадал от дыма и воды, которой тушили возгорание, но его возможно восстановить.

«К счастью, я нашел стол Роулинг среди обломков. Он был поврежден водой и дымом, поэтому его можно спасти. Стол отправится к реставраторам, и я очень рад, что эта часть истории была сохранена», — рассказал BBC владелец кафе. По его словам, отреставрируют не только столик — кафе будет воссоздано и вновь откроется через год.

«Это было прекрасное место с действительно прекрасным видом на замок. Я встретила владельца много лет спустя, и он с грустью отметил, что с тех пор я никогда не заходила в это кафе. В своих снах я возвращаюсь в The Elephant House, но в реальности больше не могу ходить туда и писать. Мне пришлось перестать писать в кафе. Мне это очень нравилось, но я больше не могла этого делать», — вспоминала о том времени Роулинг.