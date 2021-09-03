Не одним третьим сентября едины. Шуфутинский стал героем комикса питерских художников

Идея выпустить комикс о Михаиле Шуфутинском в 2018 году пришла главному редактору петербургской студии комиксов Wizart Comics Владу Максименко, но из-за пандемии ее отложили. В общей сложности команда работала над проектом четыре месяца. В первый тираж вышло 2 тыс. экземпляров.

По сюжету комикса Михаил Шуфутинский живет в мире, в котором ему надоело исполнять постоянно песню «3 сентября». Он мечтает проснуться в мире, где этой песни никогда не было.

Так начинается 90-страничное путешествие певца по мультивселенной, где все не то и все не так и где вечное третье сентября. В одной реальности Шуфутинского попросту не знают и путают с Максом Пейном; в другой, явно отсылающей к Warhammer 40k, люди ведут войну с кабаноидами — антропоморфными свиньями, похожими на Бибопа из «Черепашек ниндзя»; в третьей шансон-исполнитель станет яичком, а ближе к финалу своего пути повстречается с Моби Би — персонажем другого комикса Даниила Ветлужских.

Сегодня даже ваша бабушка, скорее всего, пошутит про Шуфутинского, который идет к календарю, а картинки про тушение сентября уже пару дней мелькают в ленте соцсетей. «Собака.ru» не собирается кормить вас еще одной подборкой «самых смешных мемов про 3 сентября», зато рассказывает историю пяти известных песен про первый месяц осени.