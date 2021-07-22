Заказать книги и журналы из фонда Библиотечной системы имени М. Ю. Лермонтова можно домой или к месту работы. Доставка осуществляется по Адмиралтейскому и Центральному районам города в будние дни с 13:00 до 17:00. Заказать книги можно на сайте или по телефону одной из 13 библиотек Лермонтовки. Одновременно можно заказать не более трех изданий.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть зарегистрированным читателем Лермонтовки или хотеть им стать. В этом случае сотрудники запишут вас в библиотеку при получении книг. Посмотреть, есть ли интересующие книги в фонде библиотеки, можно по ссылке.

«Библиотека для всех — это, прежде всего, библиотека удобная для всех. Теперь вы можете заказать доставку книг на дом или к месту работы, причем сделать это совершенно бесплатно. «Лермонтовка идет» — это возможность получить книги по удобному адресу в Центральном и Адмиралтейском районах для всех читателей», — сообщили сотрудники Лермонтовки.