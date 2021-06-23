Анна Ахматова и еще 9 наших поэтов ХХ века, которых должен знать каждый

Минувшее столетие был по-настоящему богатым на поэтические дарования: от литераторов Серебряного века до оттепельных героев. Ко дню рождения Анны Ахматовой главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева вспоминает ее и еще девять поэтов XX века, которых важно знать каждому. А еще напоминает об их главных сочинениях.
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Н. Альтман. Портрет А. А. Ахматовой, 1914. Русский музей
Анна Ахматова
Анна Ахматова – одна из самых выдающихся женщин в истории XX века. Поэтесса, переводчица, литературовед, философ – она даже была номинирована на Нобелевскую премию. Ее лирика – это переплетение частного и глобально-исторического, тонкое чувствование боли и страхов этого мира. Первую известность Ахматовой принесло выступление в легендарном петербургском литературном кабаре «Бродячая собака». А после выхода поэтических сборников «Вечер» и «Четки» ее имя прочно заняло место в топе самых популярных авторов. Одно из самых важных произведений Анны Андреевны – это автобиографическая поэма «Реквием», посвященная всем жертвам политических репрессий, их семьям и родственникам.
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Н. Петрова (Н.П. Ходасевич-Леже), В.В. Маяковский в 1910 году, картина 1953 года
Владимир Маяковский
Один из наиболее значимых и всеми любимых поэтов XX века не признавал традиционные стихотворные размеры, работал с актуальными социальными и политическими темами и умел сочетать трогательную лиричность с поистине дерзкими сатирическими выходками. В 1912 году вышел альманах «Пощечина общественному вкусу», в котором были стихи Маяковского и программный манифест, сочиненный им, Давидом Бурлюком и Алексеем Крученых. В нем они призывали сбросить классиков с «корабля современности», уйти от традиционных форм и не бояться экспериментировать. «Только мы – лицо нашего времени», – утверждали они. Позже, в 1923 году, Владимир Маяковский создал творческое объединение «ЛЕФ» (Левый фронт искусств) и одноименный журнал, в котором стал главным редактором. Там печатались многие — например, Борис Пастернак.
Сегодня творчество Маяковского вновь стало пользоваться большой популярностью. Представители хип-хоп-культуры называют его первым рэп-поэтом за его поэтическое бесстрашие, работу с ритмикой и плакатность.
Александр Блок
Без имени Александра Блока сложно представить себе хоть один разговор о поэтах XX века. Яркий представитель символизма, поэт, носивший в себе весь ужас и красоту этого мира. Его поэзия – это то романтическое откровение, то революционное высказывание, то попытка постичь всю глубину мироздания.
Самое важное его произведение, пожалуй, поэма «Двенадцать», в которой он попытался отразить и переосмыслить две революции (1905 и 1917 годов). При жизни Блока ее публиковали более двадцати раз, переводили на иностранные языки и издавали за рубежом. Но многие приняли «Двенадцать» неприязненно – например, поэт Николай Гумилев заявил, что Блок «вторично распял Христа и еще раз расстрелял государя» (хотя поэма появилась до гибели Николая II). Перед своей смертью Блок просил уничтожить экземпляры «Двенадцати», но лишить русскую литературу важнейшего революционного сочинения никто не решился.
Николай Гумилев
Звезда литературного Петрограда Николай Гумилев известен как создатель школы акмеизма. 1921 годом датировано его автобиографическое стихотворение «Память», в котором он перечисляет все свои главные ипостаси: «колдовской ребенок», поэт и путешественник. Экспедиции действительно были для него важны – он черпал в них магическую, живительную силу. Так, его исследование Африки отразилось в хрестоматийном «Жирафе»: «…далеко, далеко на озере Чад / Изысканный бродит жираф…»
О Николае Гумилеве осталось много воспоминаний его современников и учеников. Невозможно было представить себе ни один поэтический вечер без его участия. Восторженно вспоминала Гумилева его ученица, «маленькая поэтесса с огромным бантом» Ирина Одоевцева в своих мемуарах «На берегах Невы»; о браке с Гумилевым и о его поэтическом характере рассказывала Анна Ахматова. Влияние Николая Степановича на поэзию Серебряного века сложно переоценить – они были действительно знаковыми фигурами.
Марина Цветаева
«Стихи нужны — как десерт: если десерт кому-нибудь — нужен…», – писала Марина Цветаева в своем прозаическом «Нездешнем вечере». Но стихи продолжала писать, несмотря ни на что – они были неотъемлемой частью ее натуры. Первый сборник Цветаевой «Вечерний альбом» принес ей популярность. После его публикации на молодую поэтессу обратили внимание коллеги по цеху – Валерий Брюсов, Николай Гумилев и Максимилиан Волошин.
В поэзии Цветаевой прослеживаются не только романтические мотивы, но и тема одиночества, неприкаянности, отверженности. Особого внимания заслуживают сборник «Лебединый стан», осмысляющий революцию и ее влияние на судьбы людей (стихи, написанные с 1917 по 1922 годы), и эмигрантский период ее творчества (в эти годы были написаны «Ремесло», «Психея», «Повесть о Сонечке» и «Стихи к Чехии»).
Андрей Вознесенский
Андрей Вознесенский – один из самых ярких представителей поэтов-шестидесятников. По образованию он был архитектором (мы все помним его «коровник в рококо»), а по призванию – поэтическим рупором оттепели. Он не боялся экспериментировать, в его творчестве четко прослеживается синтез поэтического и музыкального. Кстати, именно Андрей Вознесенский был автором либретто, положенного в основу легендарного ленкомовского спектакля – рок-оперы «Юнона и Авось». На его стихи написаны многие известные песни, например, «Миллион алых роз», «Песня на бис» Раймонда Паулса и романсы на музыку Микаэла Таривердиева.
К зрелому творчеству относятся не только поэтические тексты, но и «видеомы» – Вознесенский работал в жанре визуальной поэзии, демонстрируя, как поэтическое слово могут органично дополнять фотоколлажи и музыкальное сопровождение. Во всем, что он делал, велико перформативное начало. Вознесенский был знаковой медиафигурой XX века – до последних дней своей жизни он выступал на публике. Что интересно, многие современники его недолюбливали. Так, например, очень нелестно о нем отзывался Иосиф Бродский.
Иосиф Бродский
Влияние Иосифа Бродского на поэзию XXI века огромно – большинство начинающих современных авторов пытаются писать «под Бродского». А вот его поэтический голос был уникальным, он никогда не хотел подражать кому-то. Он пытался изобрести собственную интонацию, и это у него получилось. В своей поэзии Бродский использовал не только философские термины, но и обращался к метафизике, теологии, политике и математике. Темы его стихотворений варьировались, но весь корпус текстов пронизывало одно – Время, или Хронос.
К 1960 году он уже был звездой неподцензурной поэзии – его любила молодежь и высоко ценили коллеги. Единственным его врагом была советская власть, создававшая ему всевозможные препоны. Так, например, в 1964 году Бродский был арестован за тунеядство, но благодаря заступничеству Анны Ахматовой, Дмитрия Шостаковича и других его досрочно освободили в 1965 году.
В 1972 году Бродского все же «выдавили» из страны – так начался эмигрантский период его творчества. В США Бродский продолжает писать стихи, преподает в университетах и читает курс лекций. В 1987 году ему присуждают Нобелевскую премию по литературе, и он становится одним из самых молодых ее лауреатов. В том же 1987 году стихи поэта наконец-то – впервые после его эмиграции – были опубликованы в СССР в журнале «Новый мир». На сегодняшний день поэзия Иосифа Бродского пользуется невероятной популярностью. Поп-артисты записывают песни на его стихи, про его жизнь снимают фильмы, а мерчи с цитатами его стихотворений распродаются в мгновение ока.
Борис Рыжий
Екатеринбуржец Борис Рыжий – поэт трагической судьбы. Он ушел из жизни совсем молодым – ему было 26 лет. Тем не менее он оставил важный след в поэзии XX века. Именно ему принадлежат строки «В России расстаются навсегда…»
Его поэзия кажется простой и понятной – универсальной. Она не требует подготовки, тяжелого интеллектуального труда, ее нужно чувствовать – Рыжий в своих текстах словно обнажал душу, хотя и делал это не без тревоги. Темы его стихотворений — дружба и любовь, свобода и творчество. Поэт и друг Иосифа Бродского Евгений Рейн называл Рыжего «одним из самых талантливых поэтов своего поколения».
Борис Рыжий был лауреатом литературной премии «Антибукер», его стихи активно печатали литературные журналы. 7 мая 2001 года в квартире своих родителей в Екатеринбурге Борис совершил самоубийство. Он оставил записку: «Я всех любил, без дураков». Почему он это сделал – до сих пор остается загадкой.
Геннадий Айги
Еще один важный представитель XX века – чувашский поэт и переводчик, шестидесятник Геннадий Айги. Лауреат премии Андрея Белого неоднократно выдвигался и на Нобелевскую премию по литературе.
На русском языке Геннадий Айги писал с 1958-го, а дебют в прессе состоялся в 1961 году – его стихи были напечатаны в уважаемой тогда «Литературной газете». Молодого поэта представлял читателю Михаил Светлов, его мастер в Литературном институте (Айги исключили «за написание враждебной книги стихов, подрывающей основы метода социалистического реализма»).
Айги выпустил около десятка стихотворных книг на чувашском языке, а еще — антологию французской поэзии также на чувашском. Его собственные стихи тоже активно переводились на все европейские языки. Первая большая книга «Стихи 1954–1971» вышла в 1975 году в Мюнхене, а в 1982-м парижское издательство «Синтаксис» выпустило его собрание «Отмеченная зима». В России первой опубликовали книгу «Здесь», вышедшую в 1991 году.
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Белла Ахмадулина в фильме Василия Шукшина "Живет такой парень", 1964 год
Белла Ахмадулина
Выпускница Литературного института Белла Ахмадулина, как и Геннадий Айги, яркая представительница поэтов-шестидесятников. В начале 1960-х она выступала на многотысячных стадионах, вместе с современниками – Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским – и читала стихи в Большой аудитории Политехнического музея.
Для поэзии Ахмадулиной характерны эксперименты с ритмом и рифмами, она не боялась смешивать современную разговорную речь с архаизмами, свободно обращаясь с языком. По словам Бродского, она была «несомненной наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в русской поэзии».
Самое известное стихотворение поэтессы «По улице моей который год…» было написано ею в 22 года. В 1975 году композитор Микаэл Таривердиев положил его на музыку, и романс в исполнении Аллы Пугачевой прозвучал в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».
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