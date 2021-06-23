Анна Ахматова и еще 9 наших поэтов ХХ века, которых должен знать каждый

Иосиф Бродский

Влияние Иосифа Бродского на поэзию XXI века огромно – большинство начинающих современных авторов пытаются писать «под Бродского». А вот его поэтический голос был уникальным, он никогда не хотел подражать кому-то. Он пытался изобрести собственную интонацию, и это у него получилось. В своей поэзии Бродский использовал не только философские термины, но и обращался к метафизике, теологии, политике и математике. Темы его стихотворений варьировались, но весь корпус текстов пронизывало одно – Время, или Хронос.

К 1960 году он уже был звездой неподцензурной поэзии – его любила молодежь и высоко ценили коллеги. Единственным его врагом была советская власть, создававшая ему всевозможные препоны. Так, например, в 1964 году Бродский был арестован за тунеядство, но благодаря заступничеству Анны Ахматовой, Дмитрия Шостаковича и других его досрочно освободили в 1965 году.

В 1972 году Бродского все же «выдавили» из страны – так начался эмигрантский период его творчества. В США Бродский продолжает писать стихи, преподает в университетах и читает курс лекций. В 1987 году ему присуждают Нобелевскую премию по литературе, и он становится одним из самых молодых ее лауреатов. В том же 1987 году стихи поэта наконец-то – впервые после его эмиграции – были опубликованы в СССР в журнале «Новый мир». На сегодняшний день поэзия Иосифа Бродского пользуется невероятной популярностью. Поп-артисты записывают песни на его стихи, про его жизнь снимают фильмы, а мерчи с цитатами его стихотворений распродаются в мгновение ока.