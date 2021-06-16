Продуктивность, стресс и секс: 10 действительно эффективных новых книг

Саманта Броди «Выбросите список дел! Как избавиться от стресса за 4 шага»

Мечтали когда-нибудь о (почти) беззаботной жизни, наполненной по большей части приятными занятиями? И каждый раз хотелось добавить: «Да, но...» Специалист по интегративной медицине Саманта Броди убедит, что это достижимо. Секрет в том, чтобы планировать дела и справляться со стрессовыми факторами, исходя из ценностей, физических ощущений и желаемых эмоций. В книге подробно расписан план, как определить, что именно для вас важно и с какими проблемами справляться в первую очередь. Важная мысль: не каждую стрессовую ситуацию нужно решать, иногда становится легче просто от осознания факта, что вы не планируете ничего с этим делать.

«Бомбора»