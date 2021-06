Продуктивность, стресс и секс: 10 действительно эффективных новых книг

Патрик МакГиннис «FOMO sapiens. Как избавиться от страха упущенных возможностей и начать принимать правильные решения»

Книга будет полезна тем, кто хоть раз в жизни раздражался, глядя на идеальные фотографии в социальных сетях, — то есть всем нам. Патрик МакГиннис — автор терминов FOMO (Fear Of Missing Out — «разочарования от упущенных возможностей») и FOBO (Fear Of Better Option — «страха, что всегда есть вариант лучше, чем выбранный»). Он предупреждает о разрушительных последствиях этих явлений для ментального здоровья. В книге есть тесты на определение, FOMO у вас или FOBO, а также действенные стратегии, как не дать этим чувствам утянуть на дно фрустрации.

«Альпина Паблишер»