Продуктивность, стресс и секс: 10 действительно эффективных новых книг

Справиться со сложностями, пережить кризис, выстроить результативный режим работы и отдыха, найти себя и достичь целей могут помочь популярные бестселлеры. Редактор направления нон-фикшн книжного сервиса по подписке MyBook Елена Тарасова рассказывает о новинках этого года, которые стоит прочесть каждому.
Михаил Алистер «Сверхпродуктивность. 20 инструментов для планирования жизни и быстрого достижения целей»
Михаил Алистер, предприниматель и бизнес-спикер, придерживается мнения, что лучше потратить 30 часов на продумывание ближайших 20–30 лет, чем вовсе не иметь плана, и в книге последовательно подтверждает это личным опытом. Алистер предлагает инструменты, которые позволят выстроить жизнь так, чтобы оставаться максимально эффективным и достичь всех, даже кажущихся невыполнимыми, целей. Все реально, если подходить к жизненным задачам как к бизнес-плану.
«Манн, Иванов, Фербер» («МИФ»)
Леонид Кроль «Найти себя. Как осознать свои истинные желания и стать счастливее»
Поиск себя вызывает много вопросов. Я – это мои роли, или есть что-то большее? Как мне реализовать себя, если ничего не хочется делать? Или, наоборот, хочется попробовать слишком многое и бесконечное количество вариантов вводит в ступор? Психолог и бизнес-коуч Леонид Кроль на примерах 12 историй своих клиентов рассказывает, как ориентироваться в собственных ощущениях и состояниях, принимать решения, отвечающие именно вашим ценностям, и более полно проживать каждый момент жизни.
«Альпина Паблишер»
Эдит Ева Эгер «Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя»
Многим знакомо чувство беспомощности, когда мы оказываемся в ловушке собственных мыслей и убеждений. Однако из этой внутренней тюрьмы точно есть выход. Эгер можно доверять: за ее плечами не только многолетняя научная и практическая работа в области психологии, но и опыт выживания в нацистском концлагере. «Дар» – практическое продолжение другого ее бестселлера — «Выбор». В этой книге она исследует типичные ограничивающие представления, показывает, как они могут влиять на поведение, и предлагает способы справиться с действием этих установок.
«Манн, Иванов, Фербер» («МИФ»)
Патрик МакГиннис «FOMO sapiens. Как избавиться от страха упущенных возможностей и начать принимать правильные решения»
Книга будет полезна тем, кто хоть раз в жизни раздражался, глядя на идеальные фотографии в социальных сетях, — то есть всем нам. Патрик МакГиннис — автор терминов FOMO (Fear Of Missing Out — «разочарования от упущенных возможностей») и FOBO (Fear Of Better Option — «страха, что всегда есть вариант лучше, чем выбранный»). Он предупреждает о разрушительных последствиях этих явлений для ментального здоровья. В книге есть тесты на определение, FOMO у вас или FOBO, а также действенные стратегии, как не дать этим чувствам утянуть на дно фрустрации.
«Альпина Паблишер»
Саманта Броди «Выбросите список дел! Как избавиться от стресса за 4 шага»
Мечтали когда-нибудь о (почти) беззаботной жизни, наполненной по большей части приятными занятиями? И каждый раз хотелось добавить: «Да, но...» Специалист по интегративной медицине Саманта Броди убедит, что это достижимо. Секрет в том, чтобы планировать дела и справляться со стрессовыми факторами, исходя из ценностей, физических ощущений и желаемых эмоций. В книге подробно расписан план, как определить, что именно для вас важно и с какими проблемами справляться в первую очередь. Важная мысль: не каждую стрессовую ситуацию нужно решать, иногда становится легче просто от осознания факта, что вы не планируете ничего с этим делать.
«Бомбора»
Стивен Снайдер «Любовь, которой стоит заняться»
Работа Снайдера чем-то похожа на детективную: на протяжении 30 лет консультирования он помогает парам вновь найти пропавший секс. Главные подозреваемые: спешка, рутина, усложнение процесса и представления о единственно «правильном» способе занятия любовью. В то время как для качественного секса важнее всего — принятие: своего тела, желаний, предпочтений партнера и тех условий, в которых обоим будет комфортно. Стивен Снайдер, рассказывая истории из своей практики, предлагает внимательнее рассмотреть сексуальные отношения и советует способы, как получать больше удовольствия от процесса.
«Бомбора»
Стивен Котлер, Питер Диамандис «Будущее быстрее, чем вы думаете. Как технологии меняют бизнес, промышленность и нашу жизнь»
В 1965 году основатель компании Intel Генри Мур заметил, что число помещающихся на интегральной схеме транзисторов каждые 18 месяцев удваивается. А это означало, что через полтора года компьютеры удваивают свою мощность, не прибавляя при этом в цене. Он предположил, что такая тенденция будет сохраняться еще лет десять, однако прошло больше пятидесяти, а постоянный рост вычислительных мощностей остается актуальным. Закон Мура — пример экспоненциально ускоряющейся технологии. Теперь представьте, что будет, если одна подобная технология объединится с другой? Скажем, искусственный интеллект и дополненная реальность, взаимодействуя, способны в корне преобразить промышленность, рекламу, розничную торговлю, индустрию развлечений и многие другие сферы. Подобным трендам посвящено исследование Питера Диамандиса и Стивена Котлера.
«Манн, Иванов, Фербер» («МИФ»)
Хайдер Варрайч «Современная смерть. Как медицина изменила уход из жизни»
По сравнению с серединой прошлого века изменилось многое, включая и смерть, — от чего мы умираем, когда, где и как. Однако мы все еще предпочитаем о ней забывать, а такой подход усложняет жизни пациентов и их близких и увеличивает затраты на сопутствующие услуги в разы. Книга американского врача Хайдера Варрайча может стать первым шагом для честного и необходимого разговора. Он дает максимально широкую панораму современной смерти: от молекулярных механизмов программируемой гибели клеток до юридических и этических битв вокруг добровольной эвтаназии неизлечимо больных людей.
«Альпина Паблишер»
Екатерина Сигитова «Идеальный шторм. Как пережить психологический кризис»
За прошедший год у многих кризис внешний наложился на внутренние. Психотерапевт Екатерина Сигитова написала книгу, призванную помочь с проживанием и переживанием любого шторма. В ее основе — материалы вебинаров автора для тех, кто столкнулся с психологическими проблемами, вызванными пандемией. Упражнения и задания помогут переосмыслить прожитый опыт и использовать его для саморазвития. После работы с книгой станет немножко легче читать новости и планировать жизнь.
«Альпина Паблишер»
Евгения Донова «Легко быть собой. Как победить внутреннего критика, избавиться от тревог и стать счастливой»
Добро пожаловать на прогулку по экскурсионному маршруту «Болевые точки современной женщины»! Мы посетим историческое здание кредитного банка «Женщина должна» и обсудим, кому мы все-таки должны, сколько брали в долг и на каких условиях. Заглянем в галерею искусств «Красота и тело», где сломаем несколько стереотипов о внешнем виде. Сделаем остановку в ресторане «Интуитивное питание», где попробуем блюдо дня «А что, так можно было?». Приготовьтесь к увлекательному путешествию! Евгения Донова в ироничной и легкой манере препарирует болезненные вопросы, которыми задаются большинство женщин, предлагает задуматься о том, насколько на самом деле мы обязаны следовать стереотипам и не пора ли скинуть груз ответственности, давным-давно возложенный на наши плечи. Новая оптика — в подарок!
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