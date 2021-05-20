«Я еду удивлять!»: в Петербурге презентуют книгу о путешествиях Владимира Маяковского

Книга «Маяковский: я еду удивлять! Марш поэта по стране и миру» — география поездок поэта. Галина Антипова описала не только маршруты Маяковского, но и около 30 городов, сыгравших значительную роль в его биографии и творчестве. К упоминаемым адресам гостиниц, театров, кафе, салонов и издательств указаны современные названи и ориентиры — поэтому при желании можно совершить не только виртуальное путешествие.

«Путешествия — неотъемлемая часть жизни Владимира Маяковского. Сам поэт писал: «Поэзия — вся! — езда в незнакомое», «Мне необходимо ездить». Хотите познакомиться с близким кругом общения поэта и прогуляться по излюбленным местам артистических кругов Европы? Узнать о выступлениях футуристов в разных городах России? Побывать вместе с Маяковским в Мексике и Америке?» — говорится в аннотации к книге.